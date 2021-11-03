Bursaspor kazanmayı öğrendi

Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Zafer, KOZA ve BURFEM’in halk oyunu gösterileri muhteşemdi.
Rumeli müziğinin önde gelen ismi Rumeli Ekrem de sahne aldı gecede.
Gerçekten muazzam bir geceydi.
Özlemiş demek ki Rumeli camiası bir araya gelmeyi.
Emeği geçenlere, katkı koyanlara teşekkür etmek lazım.
NE YAZABİLİRİZ Kİ?
“Spor sayfasında festival yazısının ne işini var?” diyenleri duyar gibiyim.
Olası bir yenilgi veya beraberlik sonrası puan kaybının kentte oluşturabileceği havayı kestirmeye çalışıyordum.
En kötü senaryoyu düşünüyordum yani bir şekilde.
Ve maça giderken maçtan bir gece evvel Bursaspor ekip lideri Emin Adanur’un kampta futbolculara yönelik konuşması aklıma geldi.
“Başarmak sizin elinizde” demişti sayın Adanur.
Dediği çıktı sayın Adanur’un.
*
Elbette Bursaspor’un iyi bir kadrosu var.
Çünkü Bursaspor, kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyor.
Şaşkınım...
Çünkü Bursaspor, hala geçmişteki kısır tartışmalara takılıp kalıyor, bir türlü önüne bakamıyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke’nin maç sonrası “Keşke kötü oynasaydık da 3 puanı alsaydık!” açıklamasıyla şaşkınlığım iki katına çıktı.
Altınordu karşısında sergilenen futbolu güzel buluyorsa teknik heyet, çok fazla sözüm yok.
*
Öyle “şu oynasaydı, şu girseydi” diye teknik detaylara girmeyeceğim.
Kimi taraftarlar yönetimi “şeffaf ol”maya çağırıyor.
Kimisi de “aslansın başkan kaplansın başkan” diye bunlara karşılık veriyor.
Evet Bursaspor sık sık sosyal medyada ulusal ve uluslararası alanda gündemin ilk sırasına oturuyor ama...
Bu liderlik kulübe yarıyor mu?
O bence biraz şüpheli...
ADANUR’A ÇAĞRI
Amerikan polisiye filmlerinde “o silahı sakince yere bırak” diye bir replik vardır.
Vasatın altında bir mücadele...
Kötü futbol...
Ve normal olarak yenilgi.
Teknik Direktör Fatih Tekke’ye söz söylemek için çok erken.
Takım özellikle orta alanda çok top kaybı yaptı.
Defans alarm verdi.
Forvete ise top taşınamadı.
“Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!” sosyal medya paylaşımı çok tartışılmıştı.
Bir yöneticinin bu paylaşımı köpürterek paylaşması...
Sonunda da tüm bu söylemleri Teknik Direktör Mustafa Er’in üzerine alıp istifa etmesi...
*
Emin Adanur’un paylaşımı sert, yönetim kurulu üyesinin paylaşımı ise ağırdı.
Tüm bunlara Mustafa Er’in tepki olarak istifa etmesini normal karşılıyorum.
Ama istifa açıklamasını başka gerekçelerle süslemesi...
Ama kazanabileceğin bir maçtan 1 puanla ayrılmak, 2 puan kayıp demek.
“İlk elin günahı olmaz” diyerek genel bir değerlendirme yapayım o zaman.
YENİLERİN PERFORMANSI
Kaleci Erhan’ı beğendim.
Tam uyum sağladığında daha fazla katkısı olacaktır Bursaspor’a.
Stilini Muslera’ya benzettim doğrusu.
Tavırları defansa ve orta alana güven veriyor.
Aklı antrenman sahasında değildi sanki.
Ve üstüne büyük ihtimalle menajeri de aklını çelince.
Gidiş sürecini hızlandırdı genç futbolcu.
Geçen yıldan beri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarındaydı Burak.
Bu kez teklif Fransa’dan geldi.
Fransa’ya giden Türk futbolcuların başarısını fark eden Bordeaux ısrarla istedi Burak’ı.
Teklif 700 bin Euro’lardan, 1 milyon 200 bin Euro’lara geldi.
Öncelikle Bursaspor bir anda “sosyal medya” fenomeni oluverdi.
Yönetim lideri Emin Adanur, kulübün sosyal medya üzerinden yayın yapan televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu.
Programın davetlileri arasında ben de vardım.
Emin Adanur’un keyfi oldukça yerindeydi.
Nasıl olmasın!
Tahta açıldı, Ayağa Kalk Bursa kampanyasında da 2 günde 2 milyon liranın üzerinde para toplandığını söyledi.
Yayında da yayın sonrası kısa bir süreli sohbetimizde de önemli konulara değindi Adanur.
Sanırım, deplasman otobüsü önüne asılan pankartta yazıyordu.
Hem ilginç hem doğru yazmış kim yazmışsa.
Evet, eğer Bursaspor uçmuyorsa kesinlikle yer çekimine saygısındandır.
Ha bir de tam kırılma noktalarında birbiriyle uğraştığından...
*
Elbet konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve yönetim lideri Emin Adanur arasındaki sosyal medya atışmasına getirmek istiyorum sözü.
Sosyal medyanın artık insanlara ve kurumlara yarardan çok zarar verdiğini uzun süredir düşünen ve söyleyenlerdenim.
Açılacak mı?
Transfer yapılabilecek mi?
Açılmazsa eksi kaç puan yazılacak?
Doğal olarak Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler yönetimine de kimisi eleştiriler yönetiyor, kimisi de övgüler düzüyor sosyal medya üzerinden.
Her ikisini de abartmamak lazım.
İşleri çok zor.
*
Baş döndürücü bir devinim var.
Kongre sonrası medya mensupları neyi takip edeceklerini şaşırttılar.
Her gün kulübün resmi internet sitesine en az 5-6 açıklama girişi yapılıyor.
2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur da şahsi sosyal medya hesabını çok iyi kullanılıyor.
Oradan da mutlaka haber konuları çıkıyor.
Bu işin iyi tarafı.
*
Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.
Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Bursaspor kazanmayı öğrendi
Sezon başındaki olumuz hava yavaş dağılıyor Bursaspor’da.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Kerem, hem oyunu hem de harika kafa golüyle farkını ortaya koydu.
Artık golü daha çok düşünüyor ve kaleyi gördü mü vurmaktan çekinmiyor.
Böyle devam Kerem.
İSMAİL’İN KEŞKESİ...
Gelelim İsmail’e...
Hem çok şık hareketleri var hem sade oynuyor aslında.
Hata da yapsa telafisi için uğraşıyor.
Kerem ve Bruno ile de iyi anlaşıyor.
İnsanın içinden “keşke kiralık olmasa bonservisi de alınsa” demekten kendini alamıyor.
Bruno da hem Bursaspor’da hem de ligde her geçen hafta ağırlığını çok fazla hissettirmeye başladı.
Zaman zaman bencillik yapıyor ama o kadar olur.
TAKIM ÜSTÜNE KOKUYOR
Bu üç oyuncu ön plana çıktı bence ama öyle “kötü oynadı” diyeceğim oyuncu da olmadı aslında.
Takım olarak üstüne koyarak ilerliyor Bursaspor.
İşin en güzel tarafı ise Bursaspor kazanmayı öğrendi.
Sonuca gidecek hamleler yapıyor sahada.
Kanatlar biraz daha iyi çalışsa...
Pas hataları azalsa...
Son vuruşlar daha dikkatli olsa...
Daha iyi işler yapacak Bursaspor.
HEDEF HAFTALIK OLMALI
Ancak gidişat iyi.
Yalnız yine de şunu uyarmak isterim ki hala öncelikli hedef play-off.
Ve belki bu süreçte uzun vadeli değil haftalık hedefler belirlenmeli.
Kazandıkça daha iyi olacak, puan kazandıkça üst sıralara çıkacak Bursaspor.
Eğer böyle devam ederse play-off rahatlıkla yakalanır.
İlk 2 mi?
O bence hala biraz flu...
BURAK İÇİN FENERBAHÇE’NİN KAPISI ÇALINMALI
Bir öneride bulunacağım yönetime haddim olmadan.
Sonuçta kanat için takviye düşünülüyorsa şayet bence Fenerbahçe’nin kapısı çalınmalı.
Sezon başında Fenerbahçe’ye giden Burak Kapacak, kadroya giremiyor.
Ve bence Fenerbahçe bu oyuncuyu devre arasında oynaması, gelişimine devam etmesi için kiralık olarak verecektir.
*
Bence en iyi gelişebileceği yer de Bursaspor.
Sonuçta bildiği camia, yakından tanıdığı arkadaşları var bu takımda.
Bursaspor’un da ona ihtiyacı var.
Bu anlaşmadan hem Fenerbahçe, hem Bursaspor hem de Burak karlı çıkacaktır.
Dediğim gibi benimki sadece bir öneri.
Faydası olur mu?
Bence olur?