Artık öz eleştiri zamanı

Geçen haftaki yazımı kopyalayıp yapıştırsam ve bu hafta da yayınlasam yeridir aslında.
Ne eklenebilir ki daha fazla üzerine.
Zirve yarışındaki rakipleriniz puan kaybetmiş...
Bursaspor maçı kazansa puan farkı liderle 4’e ikinci ile 1’e inecek.
İstanbulspor’u yeneceksin yoluna devam edeceksin.
Ama olmadı...
Neden olmadı?
Eksikler, cezalılar, sakatlar...
Başka bahane.
Hakem hataları.
Başka...
Sezon başında 8-9 transfer yapılmadı mı?
Devre arasında gerekli takviyeler gerçekleştirilmedi mi?
Alternatifli kadro kurulmadı mı?
Eğer bu soruların yanıtı ‘evet’ değilse sorumlusu kim?
Bu yapılanmayı gerçekleştirmek kimin görevi.
Yahu biri çıksın ve “Benim sorumluluğum” desin.
Hep başkalarında bulduk suçu.
Artık öz eleştiri yapma zamanı.
Artık “Sorumlu benim, gereğini yapacağım” demenin zamanı.
Bursaspor’un işi çok zor ama imkansız değil.
Bursaspor’un hala Süper Lig’e çıkma şansı var.
Ne sakatlar, ne cezalılar buna ne de hakem hataları buna engel.
Tek engel inançsızlık.
Zaten bunu başarabilseydi Bursaspor, işin seyri farklı olabilirdi.
*
Maça gelince...
İlk yarıdaki mücadeleyi beğendim ama bal yapmayan arı gibiydi Bursaspor.
İkinci 45 dakikada ise kontrol yine kayboldu.
İstanbul temsilcisi golü atınca yeniden toparlandı yeşil beyazlı takım.
Hücum organizasyonları fena değil ama final pasları ve son vuruşlar facia.
Tek tek futbolcuları eleştirmek ise yersiz.
İBRAHİM HOCA’NIN SİTEMİ
İstanbulspor maçı öncesi hafta içinde yaptığı basın açıklamasında pek çok konuya değindi.
Açıklamasındaki en çarpıcı bölüm ise, “Lafa gelince herkes ‘Bursasporluyum’ diyor ama desteğe gelince kimse yok!” oldu.
Sitemine katılmamak mümkün değil ama...
Ben bu durumu maç devam ederken taraftarın kendi oyuncusunu ıslıklamasına benzettim.
Henüz lig bitmedi.
Bildiğim kadarıyla “YenidenBüyükBursaspor” kampanyası da devam ediyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile kentin diğer ileri gelenleri çabalıyor.
Başkan Mesut Mestan ve yöneticiler temaslarını sürdürüyor.
Peki yanınızda olmayan kim?
Kim desteğini esirgiyor?
Artık öz eleştiri zamanı
Geçen haftaki yazımı kopyalayıp yapıştırsam ve bu hafta da yayınlasam yeridir aslında.
Ne eklenebilir ki daha fazla üzerine.
Zirve yarışındaki rakipleriniz puan kaybetmiş...
Bursaspor maçı kazansa puan farkı liderle 4’e ikinci ile 1’e inecek.
İstanbulspor’u yeneceksin yoluna devam edeceksin.
Ama olmadı...
Neden olmadı?
Eksikler, cezalılar, sakatlar...
Başka bahane.
Hakem hataları.
Başka...
Sezon başında 8-9 transfer yapılmadı mı?
Devre arasında gerekli takviyeler gerçekleştirilmedi mi?
Alternatifli kadro kurulmadı mı?
Eğer bu soruların yanıtı ‘evet’ değilse sorumlusu kim?
Bu yapılanmayı gerçekleştirmek kimin görevi.
Yahu biri çıksın ve “Benim sorumluluğum” desin.
Hep başkalarında bulduk suçu.
Artık öz eleştiri yapma zamanı.
Artık “Sorumlu benim, gereğini yapacağım” demenin zamanı.
Bursaspor’un işi çok zor ama imkansız değil.
Bursaspor’un hala Süper Lig’e çıkma şansı var.
Ne sakatlar, ne cezalılar buna ne de hakem hataları buna engel.
Tek engel inançsızlık.
Zaten bunu başarabilseydi Bursaspor, işin seyri farklı olabilirdi.
*
Maça gelince...
İlk yarıdaki mücadeleyi beğendim ama bal yapmayan arı gibiydi Bursaspor.
İkinci 45 dakikada ise kontrol yine kayboldu.
İstanbul temsilcisi golü atınca yeniden toparlandı yeşil beyazlı takım.
Hücum organizasyonları fena değil ama final pasları ve son vuruşlar facia.
Tek tek futbolcuları eleştirmek ise yersiz.
İBRAHİM HOCA’NIN SİTEMİ
İstanbulspor maçı öncesi hafta içinde yaptığı basın açıklamasında pek çok konuya değindi.
Açıklamasındaki en çarpıcı bölüm ise, “Lafa gelince herkes ‘Bursasporluyum’ diyor ama desteğe gelince kimse yok!” oldu.
Sitemine katılmamak mümkün değil ama...
Ben bu durumu maç devam ederken taraftarın kendi oyuncusunu ıslıklamasına benzettim.
Henüz lig bitmedi.
Bildiğim kadarıyla “YenidenBüyükBursaspor” kampanyası da devam ediyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile kentin diğer ileri gelenleri çabalıyor.
Başkan Mesut Mestan ve yöneticiler temaslarını sürdürüyor.
Peki yanınızda olmayan kim?
Kim desteğini esirgiyor?