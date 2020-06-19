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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Yeni sezonlar geldi

19 Haziran 2020

Siyaset kulislerinden entrikalar komedisi “The Politician”, yetişkin animasyonu “F for Family” ve Kevin Costner’lı western draması “Yellowstone”, merakla beklenen yeni sezonlarıyla ekranlara dönerken; büyüme ve açılma komedisi “Love Victor” ve Amerikan polisiye draması “Perry Mason” da haftanın öne çıkan yeni yapımları oluyor.

Yeni sezonlar geldi

POLİTİKA RUH SAĞLIĞINA ZARARLIDIR

THE POLITICIAN (Netflix)
Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy
Oyuncular: Zoey Deutch, Ben Platt, Lucy Boynton
2019-ABD-2. SEZON-8 Bölüm
KOMEDİ, DRAM

Geçen yıl yayınlanan ilk sezonuyla çok konuşulmuş, 2020 Altın Küre’lerine de iki dalda aday olmuştu. Politikanın kirli koridorlarında dolaşmaktan gocunmayan Payton’ın entrika ve hırsla dolu hikâyesini konu alan dizinin ikinci sezonu 8 bölüm halinde bugün Netflix’te yayında. En büyük hayali ABD başkanlık koltuğu olan ve okuduğu lisenin öğrenci başkanlığına erişmek için elinden geleni ardına koymayan Payton şimdi de, New York Eyaleti Senatosu yarışına hazırlanıyor.

Yeni sezonlar geldi

SINIRLAR ÜÇÜNCÜ KEZ ÇİZİLİYOR

YELLOWSTONE (Paramount Network)

Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy
Oyuncular: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly
2018-ABD-3. SEZON-8 Bölüm
DRAM, WESTERN

Western draması “Yellowstone”un 3. sezonu pazar günü başlıyor. ABD topraklarındaki en büyük çiftliğe sahip John Dutton ve ailesinin, sınırlarını korumak için verdikleri mücadeleyi konu alan dizi, yeni sezonda yeni kötülerini de yaratıyor. Dutton’lar Amerika’nın ilk milli parkının açılışıyla ortaya çıkan yeni sorunlarla uğraşırken, topraklarına göz koymuş yatırımcı Roarke Carter’a da savaş açıyorlar. 23 Haziran’dan itibaren her Salı akşamı beIN CONNECT’te izleyebileceğiniz dizinin 4. sezonuna onay geldiğini de hatırlatalım.

Yeni sezonlar geldi

AİLENİN A’SI, BABA’NIN B’Sİ

F IS FOR FAMILY (Netflix)

Yaratıcı: Bill Burr
2015-ABD, FRANSA, KANADA-4. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, ANİMASYON

70’ler Amerika taşrasında yaşayan orta gelirli Murphy ailesinin yaşadığı komik olayları anlatan yetişkin animasyonu “F Is for Family”, dördüncü sezonuyla Netflix’te yayınlandı. Sivri dillilik konusunda “The Simpsons” ve “Family Guy”a yetişemese de Amerikan aile kurumunu eleştirmede üstüne düşeni yapan komedi, Frank’in uzun süredir haber almadığı babası Pat’in gelişiyle daha da renkleniyor.

Yeni sezonlar geldi

BÜYÜMEK Mİ ZOR, AÇILMAK MI?

LOVE VICTOR (Hulu)

Oyuncular: Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
DRAM, KOMEDİ, GENÇLİK

15 yaşındaki Victor, ailesiyle yeni taşındıkları kasabaya alışmaya çalışırken, bir yandan da lisenin popüler yakışıklısı Benji’ye olan aşkını susturmaya uğraşıyor. İlk sezonu 17 Haziran’da 10 bölüm halinde yayınlanan dizide, Victor’a genç oyuncu Michael Cimino hayat verirken, film versiyonunun Simon’ı Nick Robinson da hikâyeye sesiyle katılıyor.

Yeni sezonlar geldi

SUÇ TARİHİNDE 30’LAR

PERRY MASON (HBO)

Yaratıcılar: Ron Fitzgerald, Rolin Jones
Oyuncular: Matthew Rhys, Rachel Boulware, Jedediah Jenk
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
SUÇ, POLİSİYE, DRAM

20. yüzyılın en çok satan yazarlarından Erle Stanley Gardner’ın meşhur dedektif karakteri Perry Mason’ın maceralarını izleyeceğimiz dizi, 1930’lu yılların Los Angeles’ında geçecek ve savunma avukatı Perry Mason ile birlikte seyirciyi soruşturmaların peşinde sürükleyecek. Türkiye’de ise 22 Haziran’dan itibaren Pazartesi akşamları beIN CONNECT’te yakalayabilirsiniz.

Yeni sezonlar geldi

ELMA DERSEM ÇIK

ELMA (SİB) (İstanbul Modern)

Yönetmen: Samira Makhmalbaf
Oyuncular: Massoumeh Naderi, Zahra Naderi, Ghorban Ali Naderi
1998-İRAN-86’
DRAM

İstanbul Modern Sinema’nın online gösterim serisi “Kapı Açık”ta bu hafta, İranlı kadın yönetmen Samira Makhmalbaf’ın henüz 18 yaşında çektiği ve ödüllerle karşılanan ilk filmi “Elma” var. Film, Tahran’ın güneyinde yaşanmış gerçek bir olaya dayanıyor ve babalarının zoruyla 12 yıl boyunca evden adım atmamış ikiz kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. “Elma”yı 23 Haziran’a dek Türkçe altyazılı seçeneğiyle müzenin sayfasında izleyebilirsiniz.

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