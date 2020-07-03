Ruhların garezi ekranda sürüyor

Japon korku filmi serisi “Garez”in merak uyandıran dizi uyarlaması ilk bölümüyle bugün Netflix’te. Yine bir film uyarlaması olan “Hanna” ikinci sezonuna başlarken, kadın karakterleri ve hikâyesiyle çok sevilmiş İspanyol dizisi “Las Chicas Del Cable” da beşinci sezonuyla ekranlara veda ediyor. Son yılların en ayrıksı ve orijinal anime serilerinden “Dorohedoro” ve 2010’ların klasik dizilerinden “The Leftovers”, haftanın diğer ekran tavsiyeleri…
JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM
Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.
BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN
LAS CHICAS DEL CABLE (Netflix)
Oyuncular: Morena Baccarin, Jenna Elfman, Sky Ferreira
2017/2020-İSPANYA-5. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
Netflix’in ilk İspanya projesi olarak 2017’de başlattığı ve 1920’lerin sonlarında Madrid’de bir grup kadının yaşadıklarını anlatan drama dizisi, 5. ve son sezonuyla bugün ekranlara veda ediyor. Ülkenin tek telefon firmasında çalışmaya başlayan dört farklı kadının dostluk ve uyanış hikâyelerini izlediğimiz dizi, yeni sezonunda Franco rejiminin yaklaştığı İspanya’da yaşanılan trajedileri de canlandıracak.
HANNA’NIN İKİNCİ AVI
HANNA (Amazon Prime)
Oyuncular: Esme Creed-Miles, Joel Kinnaman ve Mireille Enos
2017/2020-İSPANYA-5. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
Joe Wright’ın yönettiği ve Saoirse Ronan’ın başrolünde yer aldığı 2011 yapımı aynı adlı filmden televizyona taşınan “Hanna”nın beklenen ikinci sezonu dün yayınlandı. Filmin senaristi de olan David Farr’ın yaratıcılığında uyarlanan ve Doğu Avrupa’daki bir ormanda babası tarafından suikastçı olarak yetiştirilen 15 yaşındaki Hanna’nın aksiyon ve gerilim dolu maceralarını anlatan dizi, ikinci sezonda Utrax’ın suikast programının arkasında yatanları açığa çıkarıyor. İngiliz genç oyuncu Esmé Creed-Miles’ın başrolünde olduğu “Hanna”nın üçüncü sezonuna onay geldiğini de takipçilerine müjdeleyelim.
KIYAMET ALAMETLERİ
THE LEFTOVERS (BluTV)
Yaratıcılar: Damon Jones, Steve Mallory
Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Carrie Coon, Ann Dowd
2020-ABD-3 SEZON-28 Bölüm
DRAM, GİZEM, FANTASTİK
Tom Perotta’nın aynı adlı kitabından uyarlanan ve 2014-2107 yıllarında yayınlanan üç sezonuyla ekranların en etkileyici dizilerinden birine dönüşen HBO yapımı “The Leftovers”, tüm bölümleriyle BluTV’de yayınlandı. “Lost”un yaratıcısı Damon Lindelof ve 2006’da “Little Children” ile Oscar’a aday gösterilmiş senarist Tom Perrotta’nın birlikte yarattıkları dizi, 14 Ekim günü tüm dünyada 150 milyon insanın bir anda yok olması sonrasında yaşananları konu alıyor. Her bölümünde yeni sırlara açılan ve seyirciden pürdikkat bir izleme deneyimi bekleyen dizi, pandemi dünyamızın ruh halini de betimliyor gibi. Senaryosu, diyalogları ve her biri bu rol için yaratılmış gibi duran oyuncu kadrosuyla klasikler arasında yerini alan “The Leftovers”, henüz izlememiş olanlar için hazine değeri taşıyor.
TUHAF VE AYRIKSI ANİME
DOROHEDORO (Netflix)
Yaratıcılar: Kyu Hayashida, Hiroshi Seko
2020-JAPONYA-1. SEZON-12 Bölüm
ANİME, FANTASTİK, AKSİYON
ANİME tutkunlarının son yıllardaki favori stüdyolarından Mappa’nın yapımcılığında üretilen “Dorohedoro”, ilk sezonuyla Netflix’te yayında. Kadınlara pek de söz hakkı tanımayan manga dünyasının önde gelen kadın çizerlerinden Kyu Hayashida’nın 18 yıl boyunca yayımlanan mangasından esinlenen dizi, kertenkele kafasına sahip bir bedene uyandıktan sonra gerçek formunu ve anılarını geri almaya çalışan Caiman’ın maceralarını anlatıyor. Ekranlardaki en başarılı ve ayrıksı animelerinden biri olan dizinin tuhaf görsel dünyasıyla çok yaratıcı olduğunu ama her zevke de hitap etmediğini baştan söyleyelim.
Ruhların garezi ekranda sürüyor
Japon korku filmi serisi “Garez”in merak uyandıran dizi uyarlaması ilk bölümüyle bugün Netflix’te. Yine bir film uyarlaması olan “Hanna” ikinci sezonuna başlarken, kadın karakterleri ve hikâyesiyle çok sevilmiş İspanyol dizisi “Las Chicas Del Cable” da beşinci sezonuyla ekranlara veda ediyor. Son yılların en ayrıksı ve orijinal anime serilerinden “Dorohedoro” ve 2010’ların klasik dizilerinden “The Leftovers”, haftanın diğer ekran tavsiyeleri…
JU-ON: ORIGINS (Netflix)
Yaratıcı: Pendleton Ward
Oyuncular: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura
2020-JAPONYA-1. SEZON-6 Bölüm
KORKU, GERİLİM
Huzursuz ruhların musallat olduğu evlerde yaşanan korkunç hikâyeleri konu alan ve Japon korku sinemasının klasikleşmiş serilerinden birine dönüşen “Ju-On/Garez”, dizi uyarlamasıyla pazar akşamı Netflix’te başlıyor. ABD uyarlamaları dahil 13 filmden oluşan serinin dizi versiyonu, her bölümde ayrı bir korku hikâyesi anlatacak.
BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN
LAS CHICAS DEL CABLE (Netflix)
Oyuncular: Morena Baccarin, Jenna Elfman, Sky Ferreira
2017/2020-İSPANYA-5. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
Netflix’in ilk İspanya projesi olarak 2017’de başlattığı ve 1920’lerin sonlarında Madrid’de bir grup kadının yaşadıklarını anlatan drama dizisi, 5. ve son sezonuyla bugün ekranlara veda ediyor. Ülkenin tek telefon firmasında çalışmaya başlayan dört farklı kadının dostluk ve uyanış hikâyelerini izlediğimiz dizi, yeni sezonunda Franco rejiminin yaklaştığı İspanya’da yaşanılan trajedileri de canlandıracak.
HANNA’NIN İKİNCİ AVI
HANNA (Amazon Prime)
Oyuncular: Esme Creed-Miles, Joel Kinnaman ve Mireille Enos
2017/2020-İSPANYA-5. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
Joe Wright’ın yönettiği ve Saoirse Ronan’ın başrolünde yer aldığı 2011 yapımı aynı adlı filmden televizyona taşınan “Hanna”nın beklenen ikinci sezonu dün yayınlandı. Filmin senaristi de olan David Farr’ın yaratıcılığında uyarlanan ve Doğu Avrupa’daki bir ormanda babası tarafından suikastçı olarak yetiştirilen 15 yaşındaki Hanna’nın aksiyon ve gerilim dolu maceralarını anlatan dizi, ikinci sezonda Utrax’ın suikast programının arkasında yatanları açığa çıkarıyor. İngiliz genç oyuncu Esmé Creed-Miles’ın başrolünde olduğu “Hanna”nın üçüncü sezonuna onay geldiğini de takipçilerine müjdeleyelim.
KIYAMET ALAMETLERİ
THE LEFTOVERS (BluTV)
Yaratıcılar: Damon Jones, Steve Mallory
Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Carrie Coon, Ann Dowd
2020-ABD-3 SEZON-28 Bölüm
DRAM, GİZEM, FANTASTİK
Tom Perotta’nın aynı adlı kitabından uyarlanan ve 2014-2107 yıllarında yayınlanan üç sezonuyla ekranların en etkileyici dizilerinden birine dönüşen HBO yapımı “The Leftovers”, tüm bölümleriyle BluTV’de yayınlandı. “Lost”un yaratıcısı Damon Lindelof ve 2006’da “Little Children” ile Oscar’a aday gösterilmiş senarist Tom Perrotta’nın birlikte yarattıkları dizi, 14 Ekim günü tüm dünyada 150 milyon insanın bir anda yok olması sonrasında yaşananları konu alıyor. Her bölümünde yeni sırlara açılan ve seyirciden pürdikkat bir izleme deneyimi bekleyen dizi, pandemi dünyamızın ruh halini de betimliyor gibi. Senaryosu, diyalogları ve her biri bu rol için yaratılmış gibi duran oyuncu kadrosuyla klasikler arasında yerini alan “The Leftovers”, henüz izlememiş olanlar için hazine değeri taşıyor.
TUHAF VE AYRIKSI ANİME
DOROHEDORO (Netflix)
Yaratıcılar: Kyu Hayashida, Hiroshi Seko
2020-JAPONYA-1. SEZON-12 Bölüm
ANİME, FANTASTİK, AKSİYON
ANİME tutkunlarının son yıllardaki favori stüdyolarından Mappa’nın yapımcılığında üretilen “Dorohedoro”, ilk sezonuyla Netflix’te yayında. Kadınlara pek de söz hakkı tanımayan manga dünyasının önde gelen kadın çizerlerinden Kyu Hayashida’nın 18 yıl boyunca yayımlanan mangasından esinlenen dizi, kertenkele kafasına sahip bir bedene uyandıktan sonra gerçek formunu ve anılarını geri almaya çalışan Caiman’ın maceralarını anlatıyor. Ekranlardaki en başarılı ve ayrıksı animelerinden biri olan dizinin tuhaf görsel dünyasıyla çok yaratıcı olduğunu ama her zevke de hitap etmediğini baştan söyleyelim.