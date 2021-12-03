Ne izlesem, okusam, dinlesem

80’lerin unutulmaz fantastik komedisi “Hayalet Avcıları” geri döndü. Yeni nesil ekran yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’in başrolünde olduğu “Ghostbusters: Afterlife”, orijinal filmlerin unutulmaz oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver’ı da yeniden bir araya getiriyor. Haftanın öne çıkan diğer filmleri ise Prenses Diana’yı bu kez Kristen Stewart’ın yorumuyla izleyeceğimiz “Spencer” ve Andrew Garfield’ın Oscarlık performansıyla öne çıkan “Tick, Tick... Boom!” Haftanın şarkısı ise alternatif sahnelerin sevilen ismi Güneş Özgeç’ten geliyor: Düş.

FİLMGHOSTBUSTERS: AFTERLIFE (Sinema)

Yönetmen: Jason Reitman

Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver

2021, KANADA-ABD, 124’/MACERA, KOMEDİ, AKSİYON

80’lerin kült fantastik macerası “Hayalet Avcıları” geri dönüyor. En son 2016’da ana karakterleri kadın oyunculardan oluşan ve eleştirmenlerden ağır eleştiriler almış bir versiyonunu izlediğimiz seri bu kez, “Juno”, “Up in the Air” filmleriyle de tanıdığımız ve orijinal filmlerin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu da olan Jason Reitman’a emanet. 1989 yapımı “Ghostbusters II”nin devamı niteliğinde olacak film, bekar anne Callie ve onun 15 yaşındaki oğlu Trevor ile 12 yaşındaki kızı Phoebe’yi odağına alacak. Chicago’daki evlerinden çıkarılan aile, hiç tanımadıkları büyükbabalarından miras kalmış evde yaşamak için taşrada bir kasabaya yerleşiyor ve hayaletlerin ele geçirdiği kasaba halkını kurtarmaya çalışıyor. “The Leftovers”ın Nora’sı Carrie Coon’un yanı sıra ekranların genç yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’i başrolünde izleyeceğimiz filmde, orijinal filmlerin oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver da yıllar sonra ilk kez bir araya geliyor.





