Ne izlesem, okusam, dinlesem

Channing Tatum’un George Washington’a sesiyle hayat verdiği yetişkin animasyonu ‘America: The Motion Picture’, sınırları zorlayan bir alaycılıkla Amerikan tarihini canlandırıyor. Usta Fransız yönetmen François Ozon’un yaratıcılık ve özgünlükle parladığı ilk dönemlerinden dört klasik filmi BluTV kataloğunda. Haftanın müzik önerisi, Volkan İncüvez’in Yunus Emre’nin aynı adlı meşhur şiirini bestelediği teklisi ‘Dertli Dolap.’

AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)

Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ

Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.







FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)

Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.