Ne izlesem, okusam, dinlesem

Regına King’in övgülerle karşılanan ilk yönetmenlik denemesi “One Night in Miami”, Amazon Prime’da bugün yayına girdi. Altın Küre ve Oscar adaylarının açıklanmasının beklendiği bugünlerde listelerde adı en çok geçenlerden biri olan film, siyah haklarının ikonik figürleri Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown’u renklerinden dolayı dışarı çıkamadıkları bir gecede buluşturuyor. Ekranlarda ise bu hafta yeni sezonlar öne çıkıyor: “American Gods”, Tanrılar arasındaki savaşın karanlık ve görkemli hikâyesine, “Disenchantment” da ağzı bozuk prensesin ve tuhaf arkadaşlarının maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Raflarda bu hafta, Can Yayınları’nın dünya edebiyatının önde gelen kadın yazarları ile kadın karakterlerini buluşturan 8 romanlık serisi “Klasik Kadınlar” var.

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)

Yönetmen: Regina King

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango

2020-ABD-114’/DRAM

En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.

TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)

