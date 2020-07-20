‘Gölün Hanımı’ uyanıyor

Kral Arthur ve Excalibur efsanesinin son uyarlamalarından olan “Cursed”, Katherine Langford’un hayat vereceği Gölün Hanımı mitini de hikâyenin başrolüne taşıyor. Ekran klasiklerinden “Six Feet Under”, Dr. Kreizler’ı özleyenlere “The Alienist: Angel Of Darkness” ve anime tutkunlarına “Japan Sinks 2020” ise haftanın diğer seçenekleri.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
AİLE AFFEDER
SIX FEET UNDER(Blutv)
Yaratıcı: Alan Ball
Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy
2001/2005-ABD-3 SEZON
KOMEDİ, DRAM
Katmanlı senaryosu, benzersiz karakterleri ve oyuncularıyla 2000’lerin unutulmaz yapımları arasına girmiş; 8 dalda Emmy, 3 dalda da Altın Küre ödülünü de kapmış HBO klasiği “Six Feet Under”, ilk 3 sezonuyla Blutv’de yayında. “American Beauty”nin Oscarlı senaristi ve “True Blood”ın yaratıcısı Alan Ball’un yazdığı ve televizyon tarihinin en iyileri listesinde ilk 10’dan düşmeyen dizi, cenaze evi işleten ve aynı zamanda burada yaşayan Fisher ailesinin yaşadıklarına odaklanıyor. Henüz izlemediyseniz kaçırmayın.
DR. KREİZLER GERİ DÖNDÜ
THE ALIENIST: ANGEL OF DARKNESS(TNT)
Oyuncular: Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Emily Barber
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
SUÇ, DRAM
Sinemada “Jane Eyre”, “Beasts of No Nation”, ekranlarda “True Detective”, “The Maniac” gibi çok iyi işler çekmiş ve yakında son Bond filmiyle karşımıza çıkacak Cary Fukunaga’nın yapımcıları arasında bulunduğu dizi, 2018’de yayınlanan “The Alienist”ın devam hikâyesi. Amerikalı yazar Caleb Carr’ın 19. yüzyıl New York’unda geçen ve kriminal psikolog Dr. Laszlo Kreizler’ın maceralarını anlattığı roman serisinden uyarlanan dizinin ikincisinde, kahramanlarımız Kreizler ve arkadaşları İspanyol diplomatın kaçırılan çocuğunu bulmaya çalışacaklar. Dizide, Daniel Brühl, Luke Evans ve Dakota Fanning’li muhteşem kadro “devam” diyor.
DÜNYA BATARKEN...
JAPAN SINKS 2020(Netflix)
Yaratıcılar: Matt Price, J.G. Quintel, Ryan Slater
2020-JAPONYA-1. SEZON-10 Bölüm
ANİME, AKSİYON
Japon bilim kurgu yazarı Sakyo Komatsu’nun 1973 tarihli “Japonya Batıyor” adlı romanından uyarlanan bu yeni Netflix animesi, doğal afetler sonucu batmaya başlayan Japonya’da hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Çizgileri kusurlu -ki bir süre sonra bunu da seviyorsunuz-, hikâyesi uzatılmış gelse de koronavirüsten sağ çıkmaya çalışan bir dünyaya çok şey söylediği de muhakkak.
‘Gölün Hanımı’ uyanıyor
Kral Arthur ve Excalibur efsanesinin son uyarlamalarından olan “Cursed”, Katherine Langford’un hayat vereceği Gölün Hanımı mitini de hikâyenin başrolüne taşıyor. Ekran klasiklerinden “Six Feet Under”, Dr. Kreizler’ı özleyenlere “The Alienist: Angel Of Darkness” ve anime tutkunlarına “Japan Sinks 2020” ise haftanın diğer seçenekleri.
CURSED(Netflix)
Yaratıcılar: Frank Miller, Tom Wheeler
Oyuncular: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, MACERA, DRAM
“Sin City”, “300” gibi klasikleriyle tanıdığımız Frank Miller’ın çizdiği ve Tom Wheeler’ın yazdığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Kral Arthur efsanesinin pek değer görmemiş mitlerinden Gölün Hanımı’nın doğuşunu anlatıyor. Gizli güçleri olan Nimue, Kırmızı Paladinler’in köyüne yaptığı korkunç saldırıdan son anda kurtulmuştur. Nimue intikam için yola çıkarken, annesine verdiği sözü de yerine getirecektir: Efsanelerde geçen Excalibur Kılıcı’nı bir büyücüye, Merlin’e götürmek. “13 Reasons Why” dizisiyle tanınan ve en son “Knives Out’ta izlediğimiz Katherine Langford’un başrolünde olduğu dizide Merlin’e “Vikings”in Floki’si Gustaf Skarsgård hayat veriyor.
AİLE AFFEDER
SIX FEET UNDER(Blutv)
Yaratıcı: Alan Ball
Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy
2001/2005-ABD-3 SEZON
KOMEDİ, DRAM
Katmanlı senaryosu, benzersiz karakterleri ve oyuncularıyla 2000’lerin unutulmaz yapımları arasına girmiş; 8 dalda Emmy, 3 dalda da Altın Küre ödülünü de kapmış HBO klasiği “Six Feet Under”, ilk 3 sezonuyla Blutv’de yayında. “American Beauty”nin Oscarlı senaristi ve “True Blood”ın yaratıcısı Alan Ball’un yazdığı ve televizyon tarihinin en iyileri listesinde ilk 10’dan düşmeyen dizi, cenaze evi işleten ve aynı zamanda burada yaşayan Fisher ailesinin yaşadıklarına odaklanıyor. Henüz izlemediyseniz kaçırmayın.
DR. KREİZLER GERİ DÖNDÜ
THE ALIENIST: ANGEL OF DARKNESS(TNT)
Oyuncular: Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Emily Barber
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
SUÇ, DRAM
Sinemada “Jane Eyre”, “Beasts of No Nation”, ekranlarda “True Detective”, “The Maniac” gibi çok iyi işler çekmiş ve yakında son Bond filmiyle karşımıza çıkacak Cary Fukunaga’nın yapımcıları arasında bulunduğu dizi, 2018’de yayınlanan “The Alienist”ın devam hikâyesi. Amerikalı yazar Caleb Carr’ın 19. yüzyıl New York’unda geçen ve kriminal psikolog Dr. Laszlo Kreizler’ın maceralarını anlattığı roman serisinden uyarlanan dizinin ikincisinde, kahramanlarımız Kreizler ve arkadaşları İspanyol diplomatın kaçırılan çocuğunu bulmaya çalışacaklar. Dizide, Daniel Brühl, Luke Evans ve Dakota Fanning’li muhteşem kadro “devam” diyor.
DÜNYA BATARKEN...
JAPAN SINKS 2020(Netflix)
Yaratıcılar: Matt Price, J.G. Quintel, Ryan Slater
2020-JAPONYA-1. SEZON-10 Bölüm
ANİME, AKSİYON
Japon bilim kurgu yazarı Sakyo Komatsu’nun 1973 tarihli “Japonya Batıyor” adlı romanından uyarlanan bu yeni Netflix animesi, doğal afetler sonucu batmaya başlayan Japonya’da hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Çizgileri kusurlu -ki bir süre sonra bunu da seviyorsunuz-, hikâyesi uzatılmış gelse de koronavirüsten sağ çıkmaya çalışan bir dünyaya çok şey söylediği de muhakkak.