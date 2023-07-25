Okyanus geçen en genç Türk pilot oldu... 17 yaşında tek motorlu uçakla okyanusu aştı

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SELİM Sulyak, 17 yaşında Türk Sivil Havacılık tarihine adını yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde tek motorlu bir uçakla 36 saat 30 dakika havada kaldı. 8 bin 500 kilometreden fazla yol katederek havacılık tarihimizdeki yerini aldı. Atlantik’i tek motorlu bir uçakla geçen en genç pilotumuz oldu.

Selim Sulyak

Amerika Bangor Main Havalimanı’ndan en tek motorlu Cessna 206 Turbo Station Air uçağı ile mükemmel bir kalkış yaptı. Elbette yanında yardımcı pilotu vardı ama bütün uçuş boyunca lövye ondaydı. Kumanda ondaydı. Hatta çoğu zaman aşağı ile konuşmaları da yaptı.Heyecanlıydı ama yıllardır simülatörde, tek motorlu uçaklarla, üstelik Amerika’da uçarak büyük deneyim elde etmişti. Kendine güveniyordu. Maceracı değildi ama kendi macerasının peşine düşeli uzun yıllar olmuştu.

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ÜÇ KUŞAK HAVACI BİR AİLEDEN GELİYOR

Havacılık Selim’in genlerinde var. Dededen babaya, babadan Selim’e geçen bir genetiğin neredeyse tamamı havacılık içeriyor diyebiliriz. Selim’in babası Ömer ve amcası Ali Sulyak henüz 15-16 yaşlarındayken babaları Nedim Sulyak’ın uçaklarını izinsiz alarak, yani kaçırıp, havada birkaç tur attıktan sonra güvenle iniş yapmışlardı. Yani böyle bir ailenin haşarı olmayan çocuğu Selim, şimdi kurallara sımsıkı bağlı uçuyor. Ali Sulyak’ın iki çocuğu Kerim ve Leyla Sulyak ise Go-Kart ta (Karting) milli oldular.

Ömer Sulyak

SİMULATÖRDE UÇUYORDU

Onu henüz 10 yaşındayken tanıdım. Selim Sulyak’ı Airex havacılık fuarında tanıdığımda simülatörde bir Boeing 737 uçağı ile kusursuz uçacak hale gelmişti. “Gel” dedim. “Birlikte bir fotoğraf çektirelim. Belli ki sen iyi bir pilot olacaksın.”Bir uçağın motoru önüne onu oturttum. Yanına da ben geçtim. Ondaki cevheri görmüştüm ama bu genç pilotun bir gün okyanus aşacağı aklıma gelmemişti.

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HAYALLERİMDE OKYANUSU GEÇMEK VARDI

Selim Sulyak bu uçuşun hikayesini şöyle anlatıyor:

“Simülatörde bu uçuşu defalarca yaptım. Rota boyunca karşılaşabileceğim meteorolojik şartları, değişik saat dilimlerinde yükleyerek denedim. Çocukluğumdan beri uçuyordum. Simülatörden sonra tek motorlu uçaklarla çok uçuşum olmuştu. Hayallerimde okyanus geçmek vardı. Tabii bunun için yaşım önemliydi. 17 yaşında kendimi hazır hissettim. Sekiz günlük bir yolculukta 36 saatten fazla hava da kalacaktım.Planlamam serüvenli başladı. İstanbul’dan THY ile New York’a uçtum. Bangor Maine aktarmalı gidecektim. Uçağım oradaydı, hazırdı. Ama aktarma yapacağım Continental hava yolları uçuşunu meteorolojik nedenlerle iptal etti. Hemen bir otomobille yol alıp dokuz saatte Bangor Main Havalimanı’na ulaştım. Geceyi dinlenerek geçirdim. Yanımda uçacak olan öğretmen-gözlemci pilotum hazırdı.

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HIRÇINLAŞAN HAVA NEDENİYLE GERİ DÖNDÜM

Sabah ağır bulutlu bir havada kalkış yaptım. Kanada Goose Bay’e 3.5 saat süren zorlu bir uçuşla ulaştım. İkinci durağım Kanada’daydı. Kuzeydoğuda Kuujjuaq’a doğru 1.5 saat uçtuktan sonra hava iyice hırçınlaştı. Bu yüzden geri dönüp emniyetle yedek havalimanı olan Narsasuaq’a indim. Sonra şartlar uygun olunca kalkıp durmaksızın ve uçağın menzili, havada kalış süresi yakıtı yettiği için 5.5 saat uçarak Atlantik’i geçtim.

Haşmet Topçuoğlu Nedim Sulyak



AİLEM İKİ SAAT BOYUNCA BENİ UYDUDA GÖREMEDİ

Tabii bu geçiş öncesi ciddi bir check list yaptım. Acil durum inişi için şişme bot, kırmızı ısı koruyucu ve özel elbise giydim. Uçağın yüksek irtifada uçması için oksijen tüpü hazırlandı. 19 bin feet yüksekliğe sorunsuz çıktım. Bu arada ailem benim uçuşumu Flight Radar24’den izliyordu. Beni iki saat uyduda görememişler. Elbette büyük panik yaşamışlar. Ama sonuçta her şeyin yolunda olduğunu öğrendiler. Grönland’da bir gece yattıktan sonra Kulusuka’ya 3 saat durmadan uçtum. Harika manzaralara şahit oldum. Erimiş buzullar üzerinden yansıyan güneş görülmeye değerdi. İzlanda’ya inerken yanardağın yakınından geçtim. Sonraki uçuşlar da harikaydı. Uçuş sırasında uçakta meydana gelen arızalar Amerika’yla kurulan irtibatlarla hızla çözüldü. İskoçya’da THY’nin yeni gelen uçağıyla karşılaştım. Wick Havalimanı’nda THY pilotları ile yemek yedim. Sonra Hollanda, Romanya üzerinden Atatürk havalimanına indim.”

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Selim’in başarı hikâyesinin temelinde, uçuş tutkusu, iyi yetişme, çok deneyim, şartlar ne olursa olsun sivil havacılığın temel kurallarını uygulamak, iyi öğretmenler ve aile desteği yer alıyor. Hepsi onu 17 yaşında tek motorlu bir uçakla Atlantik’i geçen ilk Türk pilotu yaptı.

En önemlisi de hayatta en çok istediği uçuşu, en genç yaşta yaptı. Ne güzel değil mi?

İŞTE O UÇAK

- Selim’in okyanus aştığı uçak Cessna 206 Turbo Station Air. Dünyanın en güvenilir motorlarından Lycoming Engines’ın 320 beygir gücündeki bir motora sahip. Üç palli tek pervanesi var. Havada altı saat kalabiliyor. Maksimum sürati saatte 300 km. Altı kişilik bir uçak. 22 bin feet (Yaklaşık 7300 metre) yüksekliğe çıkabiliyor.

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SELİM’İN ROTASI

- SELİM Sulyak toplam yedi ülkenin hava sahalarından geçerek 36.5 saat uçtu. Yakıt ikmali yaparak gerçekleşen uçuş sonunda kat edilen mesafe 4441 NM yani 8 bin 215 kilometre. İşte Selim’in hava sahalarını kat ettiği ülkelerle okyanus geçen rotası: 1. Bangor Main ABD 2. Goose Bay Kanada 3. Narsarsuaq Kanada 4. Kulusuk Kanada 5. Reykavik İzlanda 6. Wick işkoçya 7. Prestwick İskoçya 8. Groningen Hollanda 9. Brno Çek Cumhuriyeti 10. Bükreş Romanya 11. İstanbul Atatürk Havalimanı.

SELİM’İN HİKÂYESİ

- 22 Mayıs 2006’da İstanbul’da doğdu. Yani 17 yaşında. Halen İstanbul Pierre Loti okulunda Fransızca –Türkçe eğitim görüyor. Elbette çok iyi derecede İngilizce biliyor. Havacılık İngilizcesini ise yutalı çok yıllar oldu. Selim, havacılık dünyamızın önemli şirketlerinden biri Genel Havacılık şirketinin patronu Nedim Sulyak’ın torunu. Nedim Sulyak oğullarını da pilot yetiştirdi. Ömer Sulyak yani Selim’in babası da pilot. Amcası Ali Sulyak ise helikopterde uçuyor diyemiyorum, çünkü her hava aracı ile uçabilen özel bir adam. Ömer’in çocuklarından ilki Selim, artık okyanusu tek motorlu bir uçakla aşmış bir pilot. Küçük oğlu Mehmet ise 8 yaşında simülatörün başında ağabeyinin rekorlarının peşine. Babası ve dedesi dışında Selim’in asıl öğretmeni, pilotluk tutkusunu alevlendiren Haşmet Topçuoğlu. Pilot yetiştirmeye meraklı, çok bilgili bir öğretmen pilot. Artık Miami’de yaşıyor ve her meraklı genci elinden tutup havalara çıkarıyor.