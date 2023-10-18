İki havalimanı bağlanıyor… Hızlı tren İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen’i birleştirecek 

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BÜTÜN basamakları dikkatlice çıkmış. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü görevine geldiğinde tam da bir görev adamı olarak işinde yükselmiş. Basamakları çıkarken hep tedbirli davranmış. Taşıyamayacağı yükleri yüklenmemiş. Ama taşıyacağı yükleri de hedeflerine tam zamanında ve başarı ile götürmüş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan söz ediyorum. Sakin, her konuşmasının içinde yenilikler olan bir adam. Gerçi şimdi işi çok daha zor. Karayollarının üzerine, hava yolları, havacılık, deniz yolları, demir yolları derken haberleşme konusu ile uzaya giden bir uydumuza kadar uzanan bir sorumluluk zincirine sahip. Hepsi ayrı uzmanlık istiyor. Ama temelindeki yönetimde hepsinde, bir devlet görevlisinin ciddiyeti ve sorumluluğu elbette kararlarda ilk rolü oynuyor. İşte tam da bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sistemi sahiplenip yönetmeye başlamış. Bir de ileri sürüş teknikleri konusun da ders almış.

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Bakanla Atatürk Havalimanı yanındaki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde buluştuk. Çok samimi ve rahat bir sohbet ortamını kendileri yarattılar. Başımızda Bakanın Basın Danışmanı Osman Bekar vardı ve konuşma trafiğini dikkatle izliyordu.



Abdulkadir Uraloğlu

Yeni yapılan havalimanlarından projelere, alt yapılara, havalimanı bağlantısını sağlayan metrolara, Yavuz Sultan Selim Köprüsün’den geçecek demiryoluna, temiz havalimanları projelerine kadar birçok konuyu konuştuk. Bakan hepsini heyecanla anlattı.



İşte yeni bağlantı hattı

İŞTE SATIR BAŞLARI İLE YAPILACAKLAR

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- Depremde ciddi hasar gören Hatay Havalimanı için yer arandı. Ama sonunda şu andaki yerin en uygun yer olduğuna karar verildi. Pist kırılacak ve dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Göl üzerinde gelişmiş tekniklerle yeni ve güçlü bir pist yapılacak. Terminal binası aynen kalacak. Binayı su basmaması için yapılacak duvarla rakım 86’ye çekilecek ve beton kuşaklama, dolgular sayesinde terminal uzun yıllar hizmet edebilecek. 12 Ekim tarihinde ihalesi yapılan yeni pist, parelel taksi yolu, + terminal kuşaklaması dahil onlarca yeni tesis için düğmeye basıldı. Hatay Havalimanı aynı yerde ama modern zaman teknolojileri ile yepyeni bir havalimanı olacak. Bu konuda deprem için uzmanlarla ve su baskınları konusunda DSİ ile yapılan çalışmalar da tamamlanmış.

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Hatay havalimanı kırılan pist



Hatay Havalimanı

TRABZON HAVALİMANI DENİZİN ÜSTÜNDE OLACAK

- Yeni Trabzon Havalimanı Ordu-Giresun ya da Rize-Artvin Havalimanı gibi deniz üzerine yapılacak. Var olan pist başka amaçla kullanılacak. Üzerine binalar yapılacak. Yani terminal binaları gibi. Aradaki kot farkı falan daha şimdiden hesaplanmış, harekete geçilmiş bile.

- Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın bitişi için daha zaman var. Ama çalışmalar sürüyor. 2024 yılı sonunda bitimi hedefleniyor. 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde bir pist yapılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi olacak havalimanı özellikle Karadeniz sahilinde hoyrat rüzgarlar ya da yağış nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de ciddi bir yedek meydan görevi de olacak. Havalimanının Gümüşhane merkezine 67, Bayburt merkezine ise uzaklığı 47 km.

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Gümüşhane Bayburt Havalimanı

- Çukurova Havalimanı bitişe yakın. Modern bir terminali olan havalimanı büyük ihtimalle yılsonunda açılabilecek. Hem yolcu hem de kargo açısından önemli olan havalimanın 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir pisti var. 45 metre genişliğinde paralel pist ve taksi yolu, 2 yüksek sürat taksi yolu, özel uçaklar için apron, kargo bölgesi gibi bölümler var. 109 bin 386 metrekarelik terminalde 8 köprü uçaklara bağlanacak. Havalimanın kat otoparkı 1488 araçlık. Ayrıca 4 helikopterlik heliport yapıldı. Yolcu sayısı 9 milyonu aşarsa yeni etap inşaata başlanacak ve havalimanı büyütülecek.



Çukurova Havalimanı

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pistinin 24 başında manialar iddiası gündemde. 32 metrelik bir cami minaresi, kubbe ve bir de bir deponun mania yarattığı iddiaları konusunda Bakan çalışma arkadaşlarından bu konuda endişe edilecek bir durum raporu gelmediğini söyledi. Ama inceleme sürdürülecek.

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- Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden İstanbul Havalimanı’na giden Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir yerinin aydınlık, bir başka yerinin gece karanlık olmasını sordum. İnsan gözünün zorlandığını, yol kenarındaki bariyerler üzerinde olan üçgen küçük kedi gözlerinin çok küçük ve yağmurlu havalarda bir kaç tır geçince çamurlandığını, ortalığın zifiri karanlık olduğu şikayetlerini anlattım. Bakan bu tip yollarda bölüm bölüm aydınlatmalar yapıldığını ama bu bölgelerdeki trafik yoğunluğunun artmasını göz önüne alarak inceleme sözünü verdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 4. PİSTE HAZIRLANIYOR

- İstanbul Havalimanı 4. pisti için 20 milyon metreküp kazı, 1 milyon metreküp dolgu imalatı yapıldı. Projenin 36 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Doğu-Batı pistinin 2026 yılında devreye girmesi düşünülüyor. Bu proje ile bin 200 kişilik bir istihdam ortaya çıktı

- 59 metre ile dünyanın en geniş köprülerinden olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek hızlı tren için beton dökümü yapıldı. Bir gidiş-bir geliş iki tren rayı olacak. Burada işleyecek hızlı tren aynı zaman İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da birbirine bağlayacak. Böylece iki havalimanı için yolcular birinden diğerine rahatça transfer olabilecekler.

- Havalimanlarımızda çevresel etkileri kontrol altına almak için uygulamalar hızla yaygınlaştırıyor. 2021 yılında farklı seviyelerde sertifika alan 12 havalimanlarımızın sayısın 2023’de 32’ye çıkarılıyor. Net sıfır emisyon konusunda birinci sırada olan Fransa’dan sonra bizimkiler ACI sertifikasını en hızlı alan havalimanları olacak.

- İstanbul Havalimanına ulaşım için metro yatırımları hızla yürütülüyor. Çeşitli aşamalar tamamlandığında havalimanına gidiş Göktürk’ten 12 dakika, Tekstilkent’ten 45 dakika, Taksim’den 41 dakika, 4. Levent’ten 35 dakika olacak. 34 km uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak’ta devreye alınmıştı. 3.5 km uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe metrosu devreye alındığında havalimanı ulaşımı çok daha kolay olacak. Gayrettepe kesimi açıldıktan sonra İstanbul Havalimanı üzerinden Halkalı’ya entegrasyon da devreye girecek.