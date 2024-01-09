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Bir kapı 2 bin sefer iptal ettirecek

#Alaska Havayolları#Boeing 737 MAX 9#Sefer İptalleri

Alaska Havayolları’nın patlayan kapısı nedeniyle birçok havacılık şirketi, Boeing 737 MAX 9 uçaklarıyla ilgili ‘uçuş iptali’ kararı aldı. Kaza ile birlikte dünya genelinde havayolu şirketlerinde bulunan Boeing’in aynı modelinden 200’den fazla uçak yere indikten sonra tekrar havalanmadı. Dünya genelinde 2 bin sefer iptal edildi. THY de aynı modeldeki 5 uçağının uçuşları için iptal kararı aldı.

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ALASKA Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 9 uçağında geçen hafta yaşanan olay, havacılık otoritelerini ayağa kaldırdı. Dünya genelinde çeşitli havayolu şirketlerinin kullandığı toplam 200’den fazla Boeing 737 MAX 9 uçağı, yere indirildikten sonra yeniden havalanmadı ve toplam 2 binden fazla uçuş iptal edilecek. Bazı şirketler ise uçmaya devam etti.

Bir kapı 2 bin sefer iptal ettirecek

HAVA BASINCI İKİ KEZ DÜŞMÜŞ

Hatırlanacağı üzere Alaska Havayolları, cuma günü geç saatlerde Kaliforniya’ya gitmek üzere havalanan Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın bir penceresinin ve gövde parçasının havada patladığını duyurmuş, pilot uçağı hasar almadan yere indirmeyi başarmış ve bu felaket can kaybı olmadan atlatılmıştı.

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Olayla ilgili görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken kazanın nasıl gerçekleştiğine dair araştırmalardan ilginç sonuçlar çıkıyor. Araştırmalardan sonra uçak seyir halindeyken ‘kabin orta tıkacı’ diye adlandırılan kapının patladığı belirtildi. Uçağın daha önce iki kez kabin basıncı kaybı yaşadığı da ortaya çıktı. Kokpitte basınçla ilgili ikazların alındığı ve gerekli incelemelerin havayolu şirketi tarafından yapıldığı öğrenildi. Bugüne kadar toplam 145 uçuş yapan bu uçakta başka bir anormallik görülmediği de bildirildi. Şimdi Alaska Havayolları mühendis ve teknisyenleri, hem Boeing uzmanları ile hem de FAA, yani Amerikan Havacılık Otoritesi uzmanları ile derinlemesine bir araştırma yapıyor. Alaska Havayolları dahil aynı modeli satın alan bazı havayolu şirketleri kendi uçaklarında incelemelerini tamamladıktan sonra yeniden uçurmaya başladı. B737 MAX 9 kullanan her havayolu şirketi tedirgin olan yolcuların isteğine göre biletleri iade ediyor ve gerekli zarar ödemelerini de yapıyor.

Bir kapı 2 bin sefer iptal ettirecek

Kalktıktan 13 dakika sonra, tam olarak tahliye kapısı niteliği olmayan tıkaç kapısının patlamasına rağmen yolcuların tümünün emniyet kemerlerini sıkı bir şekilde bağlamaları ve pilotların zamanında alçalması bir facianın önüne geçti. Şimdi bu tıkaç kapının değişip değişmediği, Alaska Havayolları teknisyenlerinin herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Şirket merkezinin tıpkı Boeing gibi Amerika’nın Seattle kentinde olması araştırmaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak.

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THY DE İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları filosunda da bu uçaklardan beş adet var. İlk olarak FAA’nın, ardından EASA’nın (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) uçakları yere indirme kararına THY’de uydu. Ancak uçaklardan ikisi İran’daydı. Meşhad’e inen uçak özel izin alınarak yolcusuz olarak düşük irtifada uçuşla Bakü’ye götürüldü. İsfahan’da kalan uçağın nereye götürüleceği henüz kesinleşmedi.

Şu anda dünyada MAX 9’ları işleten 11 havayolu şirketi var. Aeromexico, Air Tanzania, Alaska Airlines, Copa Airlines, Correndon Dutch Airlines, flydubai, Irelandair, Lion Air, SCAT Airlines, Türk Hava Yolları ve United Airlines.

Chicago merkezli United Airlines, bu ay 7 binden fazla uçuşla bu uçakla en fazla uçuşu gerçekleştirecekti. Seattle merkezli Alaska ise yaklaşık 3 bin uçuşla onu takip ediyordu.

#Alaska Havayolları#Boeing 737 MAX 9#Sefer İptalleri
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