Müzikte yeni dönem hayranların gücü

Bu yazının ilhamı Music Business Worldwide (MBW) ile yaptığı röportajda ABD’li menajer Michele Harrison’ın bir sözüne dayanıyor. “Gatekeeper” diye tabir edilen, sanatçı ile şarkının başarısını belirleyen kişiler ve kurumlar devri kapanıyor.

Harrison, “Dijital müzik dinleme platformları bu düzeni değiştirdi. İnsanlar sevdikleri şarkıları bulacakları bir döneme girdi. Büyük bir sanatçı bile olsanız bir şarkınızın başarılı olmasını algoritmaların sağlaması çok zor. Gerçekten hayranların o şarkıyı sevmesine bağlı başarı” diyerek bu dönüşümü net bir şekilde özetledi.

Zamanda geriye dönelim...

Müzik endüstrisi, belirli kişilerin ve kurumların kontrolünde olan kapalı bir kutu gibiydi. Bir sanatçının keşfedilmesi, tanınması ve başarılı olması için doğru kişilerle bağlantı kurması gerekiyordu.

Radyo DJ’leri, plak şirketleri, prodüktörler ve müzik eleştirmenleri gibi birçok “gatekeeper”, sanatçının kariyerini şekillendiriyordu. Ancak bugün, bu güç dengesi büyük ölçüde değişti. Dijital müzik dinleme hizmetlerinin yükselişi, müziği demokratikleştirdi. Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi platformlar sayesinde, müzikseverler artık istedikleri her an, her yerde sevdikleri müziğe ulaşabiliyorlar. Bu da müzik keşfinin ve tüketiminin tamamen bireysel tercihlere dayandığı bir dönemi başlattı. Artık bir şarkının başarılı olup olmayacağı, belirli kişiler tarafından değil, milyonlarca dinleyicinin beğenisine bağlı​.

Bu yeni düzen, aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor. Yetenekli ancak henüz keşfedilmemiş sanatçılar, dijital müzik dinleme platformları sayesinde geniş kitlelere ulaşma şansını yakalıyor.

Sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın gücüyle, sanatçılar kendi hayran kitlesini oluşturabiliyor ve bağımsız olarak kariyerlerini sürdürebiliyorlar.

Bu durum, müziğin evrenselliğini ve erişilebilirliğini artırıyor. Ancak bu değişim, müzik endüstrisi için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Rekabetin artması, sanatçıların öne çıkmak için daha fazla çaba sarf etmesini gerektiriyor. Aynı zamanda, dijital müzik dinleme gelirlerinin adil dağılımı konusunda hâlâ çözülmesi gereken sorunlar mevcut. Sanatçılar, eserlerinin karşılığını alabilmek için yeni yollar aramak zorunda kalıyor.​

Sonuç olarak, müzik dünyası, teknolojinin ve dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Gatekeeper’ların yerini, hayranların beğenileri ve tercihlerine dayalı bir düzen alıyor. Michele Harrison’ın belirttiği gibi bu gerçekten heyecan verici bir gelişme.

Müziğin evrenselliği ve gücü, artık daha fazla kişinin katılımıyla şekilleniyor. Bu yeni dönemde, yetenek ve yaratıcılık her zamankinden daha değerli.

Sanatçılar, doğrudan dinleyicileriyle buluşarak, onların kalbine ve ruhuna dokunma fırsatını elde ediyor. Bu da müziğin gerçek gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Dikkat çekenler

◊ Eda Baba, 3’üncü stüdyo albümünün ilk şarkısı “Bırakmıyor Ellerin”i yayınladı. Şarkının söz ve müziği Sinan Kaynakçı imzalıyken sesiyle de şarkıda Kaynakçı’yı duymanız mümkün. Düzenlemesi Polen ekibinin ellerinden çıkmış “Bırakmıyor Ellerin” bir ayrılık şarkısı olarak Eda Baba sesinden de akıyor.

◊ Güneş üretimine hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkısı “Otoban”da Amerikan pop’unu iliklerinize kadar hissettiriyor. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı yaz havası estiriyor.

◊ Besteci ve davulcu Erkan Sönmez’in, tamamı kendi bestelerinden ve düzenlemelerinden oluşan ilk albümü “Habitat” yayınlandı. Özellikle cazseverlerin dikkatini çekecek bu 7 şarkılık albümün prodüktörlüğü de sanatçının kendisine ait. Albümde piyano ve tuşlu çalgılarda Berkan Kaya, elektrik gitarda Cem Çatık, bas gitarda Sinan Erbelger, davulda Erkan Sönmez yer alırken; özel konuk olarak iki şarkıda vokalleriyle Elis Dubaz eşlik ediyor.

◊ Kıvılcım Ural yeni albümünden beşinci single’ı “Yalan Bunlar”ı yayınladı. Söz ve müziği Kıvılcım Ural’a düzenlemesi Onur Gülanber’e ait olan yeni şarkısı yeni bir Kıvılcım Ural’ı bizlerle buluşturuyor. Şarkı hem neşeli hem duygusal.

Ne dinledim

∆ Kendimden Hallice- “Düşer O”

∆ Umur Doma- “Yordun Dünya”

∆ Burakbey- “Gemiler Limanda”

∆ Anıl Bayraktar- “Haddimi Aştım Saçmaladım”

∆ Melis Yelman- “Elmas”