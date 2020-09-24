Müzik-Sen yeniden yola çıktı

Müzik-Sen, 1989’dan bu yana var ve söylenen o ki 4 bine yakın üyesinin de emekli olmasını sağlanmış. Peki, bu haberi neden pandeminin 6’ncı ayında aldık?
Mail kutuma geçtiğimiz günlerde Müzik- Sen’den “Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır. Dağınıklığımıza ve örgütsüzlüğümüze son verip haklarımız için birleşelim, bütünleşelim” diye bir çağrı geldi. Ağustos ayında basın toplantısı yapılmış ama geniş çaplı bir haber olmamıştı. Sanki her şey kağıt üzerinde olmuş bitmiş gibiydi...
Metnin içinde tabii ki neden örgütlenmek gerektiğini bir nebze anlatmışlardı ama yeterli değildi.
Dönüp sendikanın web sayfasına bakıyorsunuz, eğlence sektöründe yer alan her kim varsa sendikaya üye olabiliyor. Hatta üye olabilecekler şöyle sıralanmış: “15 yaşını bitirmiş enstrüman sanatçıları, aranjör, solist (ses sanatçısı), vokalist, koro sanatçısı, besteci, söz yazarı, enstrüman yapımcısı, nota yazım elemanı, sanatçı yetiştirici (öğretmen), elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci, showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı, animatör ve benzeri müzik ve sahne alanında çalışan tüm diğer sanatçılar.”
Sonra birkaç gün önce Müzik-Sen’in yeni genel başkanı İpek Koçyiğit’in yaptığı bir açıklamasına denk geldim.
Koçyiğit, verdiği bir röportajda “Sendikalaşalım, öncülüğünü de Ceylan Ertem çeksin. Bu dönem bireysellik dönemi değil. Haklarımızı sendika sayesinde elde edeceğiz” dedi.
Ceylan Ertem’in adının anılmasının nedeni maddi sıkıntılardan dolayı “Şu an vokal pedalım ve bilgisayarım satılık. Satacak başka bir şeyim de yokmuş bunu anladım” tweetini atmasıydı.
Ertem, bu dönem enstrümanını, pedalını, yani iş ekipmanı olarak nesi varsa satmak zorunda kalan isimlerden sadece biri. Tabii, “Genel başkan kimdir?” diye de merak ettim.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde müzik eğitimi alan, işletme ve Fransızca gibi konularda da öğrenimleri olan Koçyiğit, işletmecilik, öğretmenlik ve müzisyenlik hayatına devam ediyor. Varlığından az sayıda insanın haberdar olduğu sendikanın neden birden aktif olduğunu sormak içinse genel başkan İpek Koçyiğit’i aradım.
Koçyiğit, Ankara merkezli sendikanın 2009 üyesinin olduğunu, ağustos ayında genel kurul seçimi yaptıklarını ve hız kesmeden işe koyulduklarını söyledi.
İpek Koçyiğit, 30 yıldır aynı genel başkanın (şimdilerde onursal başkan) yönetiminin ardından yapılan bu hamleyle yeni bir soluk kazandıklarını da belirtti ve ekledi: “Müzisyenler günü kurtarınca yarını pek düşünmezler. Bireyseldirler. Bu hepimiz için böyle. Sendika zamanında iyi işler yaptı ancak pandemi süreci de gösterdi birlik olmamız gerekiyor. Yeni bir ekibiz ve hızlı başladık. Herkese kapımız açık, ben ümitsiz değilim.”
Yerel yönetimlerle ve siyasetçilerle konuşulmaya başlanmış, her partiye eşit mesafe ilkesi edinilmiş, Kültür Bakanlığı ve Eğlence Vergisi fonlarının dağıtımından, emeklilik düzenlemesine kadar çalışmalar da yolda. Genel çağrıda sadece emekliliğe, yeşil pasaporta odaklanılmış gibi gelmişti bana ve o yüzden de konuya mesafeliydim. Çünkü eğlence ve müzik sektörünün her bir çalışanı, 6 aydır yarınını hesaplayamayacak durumda.
Bir aydır yönetimde olan Koçyiğit ve ekibinin neler yapabileceğini zaman gösterecek. Ancak yeniden dirilen bir sendikanın adımları, umut ışığı olabilir.
Bu kez “Elimi Tut”
Geçtiğimiz yıl “Sakla Beni” isminde bir şarkı yapan İsrailli prodüktör Kutiman ve Melike Şahin, bu kez “Elimi Tut” dedi. Yarın yayınlanacak single’da ikili saykedelik rock’a elektronik alt yapılarla selam duruyor.
Güçlü adımlar
Sena Şener’in yeni şarkısı “Affetmem”i geçtiğimiz hafta yayınladı. Bu yeni single’ın ritmik yapısı, dile dolanan sözleri ve tavrı hemen sizi içine çekiyor. Alternatif rock’ta iyi bir yer edinen Şener, bu şarkıyla çok daha güçlü adımlarla ilerliyor.
Solo kariyer
Sezer Koç, The Away Days grubundan ayrılarak solo kariyerine adım attı. İlk şarkısı oldukça sakin ve indie türündeki “Kal Yanımda”. İyi bir başlangıç yaptığı gerçek ve sonraki işlerine olan merakımızı da arttırıyor.
Adının hakkını veriyor
Efza geçtiğimiz hafta “Son Model Arabesk” adını verdiği yeni şarkısını yayınladı. Şarkı, adının hakkını verip vadettiği şeyi yani son model arabeski kulaklara sunuyor. Kendi şarkılarını kendi yazan bir kadın olarak Efza, bağımsız müzik sahnesine katkılarına devam edecek gibi...
Su gibi
Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri Sedef Sebüktekin’in yeni single’ı “Uzaktan” oldu. Su gibi bir ses, muhteşem bir sakinlik. Şarkının içeriği aşk acısı fakat sizi uzaklara doğru düşünmeye de itiyor. Yeteneğine sağlık.
Ne dinledim?
· Evren Besta-Altay
· Güç Başar Gülle-Bensiz (Live)
· Salih Korkut Peker-Yok Hoşgeldin
· Nasty Beast-Siyah
· Tepki, Allame-Emoji
· Farazi, Red Wine Killaz-SunExpress Kids
· Güney Marlen-Gönül Ağrısı
· Gelini Öpebilirsin-Bu Gece
· Gökçe Coşkun-Korkmadan
· Efza-Son Model Arabesk
· Sezer Koç-Kal Yanımda
· Sedef Sebüktekin-Uzaktan
· Ars Longa-Deli Yaz
· Eylül Çekirge-Sert Bi’ Yer
· Islandman, Jacob Gurevitsch-Kara Toprak
· Mr. Ntohing-Honest
· Billur-Bathroom Light
· Fahir Atakoğlu-For Love
· Flawsome-Moving On
· Sails of Serenity-Notus
· Murat Uncuoğlu, Alican-Big Wishes
· Kutiman ft Melike Şahin-Elimi Tut
Sağ gösterip sol vuran albüm
Salih Korkut Peker’in yeni albümü “Denize Dik” bir geldi pir geldi. Cümbüş merkezli bir albüm olduğunu duyunca çekinerek dinlemiştim. Çünkü fazla oryantalist olma şansı vardı. Ama karşıma çok sağlam bir iş çıktı. Grunge ve blues’un harmanlandığı şarkılarda cümbüş ise tüm fikirlerin arasında akışkan bir halde. Albümün son şarkısı bir cover... Nirvana’nın “Something in The Way”ini oyuncu Serkan Keskin yorumluyor ve sesi bir başka hal alıyor. Albümün favorileri “Kayıp Kirve” ve “Yok Hoşgeldin”.
Müzik-Sen yeniden yola çıktı
Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası’nın (Müzik-Sen) adını pandemi sürecinde duydum ve “Müzik sektöründeki insanlar nihayet organize olabildi” diye düşündüm.
Müzik-Sen, 1989’dan bu yana var ve söylenen o ki 4 bine yakın üyesinin de emekli olmasını sağlanmış. Peki, bu haberi neden pandeminin 6’ncı ayında aldık?
Mail kutuma geçtiğimiz günlerde Müzik- Sen’den “Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır. Dağınıklığımıza ve örgütsüzlüğümüze son verip haklarımız için birleşelim, bütünleşelim” diye bir çağrı geldi. Ağustos ayında basın toplantısı yapılmış ama geniş çaplı bir haber olmamıştı. Sanki her şey kağıt üzerinde olmuş bitmiş gibiydi...
Metnin içinde tabii ki neden örgütlenmek gerektiğini bir nebze anlatmışlardı ama yeterli değildi.
Dönüp sendikanın web sayfasına bakıyorsunuz, eğlence sektöründe yer alan her kim varsa sendikaya üye olabiliyor. Hatta üye olabilecekler şöyle sıralanmış: “15 yaşını bitirmiş enstrüman sanatçıları, aranjör, solist (ses sanatçısı), vokalist, koro sanatçısı, besteci, söz yazarı, enstrüman yapımcısı, nota yazım elemanı, sanatçı yetiştirici (öğretmen), elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci, showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı, animatör ve benzeri müzik ve sahne alanında çalışan tüm diğer sanatçılar.”
Sonra birkaç gün önce Müzik-Sen’in yeni genel başkanı İpek Koçyiğit’in yaptığı bir açıklamasına denk geldim.
Koçyiğit, verdiği bir röportajda “Sendikalaşalım, öncülüğünü de Ceylan Ertem çeksin. Bu dönem bireysellik dönemi değil. Haklarımızı sendika sayesinde elde edeceğiz” dedi.
Ceylan Ertem’in adının anılmasının nedeni maddi sıkıntılardan dolayı “Şu an vokal pedalım ve bilgisayarım satılık. Satacak başka bir şeyim de yokmuş bunu anladım” tweetini atmasıydı.
Ertem, bu dönem enstrümanını, pedalını, yani iş ekipmanı olarak nesi varsa satmak zorunda kalan isimlerden sadece biri. Tabii, “Genel başkan kimdir?” diye de merak ettim.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde müzik eğitimi alan, işletme ve Fransızca gibi konularda da öğrenimleri olan Koçyiğit, işletmecilik, öğretmenlik ve müzisyenlik hayatına devam ediyor. Varlığından az sayıda insanın haberdar olduğu sendikanın neden birden aktif olduğunu sormak içinse genel başkan İpek Koçyiğit’i aradım.
Koçyiğit, Ankara merkezli sendikanın 2009 üyesinin olduğunu, ağustos ayında genel kurul seçimi yaptıklarını ve hız kesmeden işe koyulduklarını söyledi.
İpek Koçyiğit, 30 yıldır aynı genel başkanın (şimdilerde onursal başkan) yönetiminin ardından yapılan bu hamleyle yeni bir soluk kazandıklarını da belirtti ve ekledi: “Müzisyenler günü kurtarınca yarını pek düşünmezler. Bireyseldirler. Bu hepimiz için böyle. Sendika zamanında iyi işler yaptı ancak pandemi süreci de gösterdi birlik olmamız gerekiyor. Yeni bir ekibiz ve hızlı başladık. Herkese kapımız açık, ben ümitsiz değilim.”
Yerel yönetimlerle ve siyasetçilerle konuşulmaya başlanmış, her partiye eşit mesafe ilkesi edinilmiş, Kültür Bakanlığı ve Eğlence Vergisi fonlarının dağıtımından, emeklilik düzenlemesine kadar çalışmalar da yolda. Genel çağrıda sadece emekliliğe, yeşil pasaporta odaklanılmış gibi gelmişti bana ve o yüzden de konuya mesafeliydim. Çünkü eğlence ve müzik sektörünün her bir çalışanı, 6 aydır yarınını hesaplayamayacak durumda.
Bir aydır yönetimde olan Koçyiğit ve ekibinin neler yapabileceğini zaman gösterecek. Ancak yeniden dirilen bir sendikanın adımları, umut ışığı olabilir.
Bu kez “Elimi Tut”
Geçtiğimiz yıl “Sakla Beni” isminde bir şarkı yapan İsrailli prodüktör Kutiman ve Melike Şahin, bu kez “Elimi Tut” dedi. Yarın yayınlanacak single’da ikili saykedelik rock’a elektronik alt yapılarla selam duruyor.
Güçlü adımlar
Sena Şener’in yeni şarkısı “Affetmem”i geçtiğimiz hafta yayınladı. Bu yeni single’ın ritmik yapısı, dile dolanan sözleri ve tavrı hemen sizi içine çekiyor. Alternatif rock’ta iyi bir yer edinen Şener, bu şarkıyla çok daha güçlü adımlarla ilerliyor.
Solo kariyer
Sezer Koç, The Away Days grubundan ayrılarak solo kariyerine adım attı. İlk şarkısı oldukça sakin ve indie türündeki “Kal Yanımda”. İyi bir başlangıç yaptığı gerçek ve sonraki işlerine olan merakımızı da arttırıyor.
Adının hakkını veriyor
Efza geçtiğimiz hafta “Son Model Arabesk” adını verdiği yeni şarkısını yayınladı. Şarkı, adının hakkını verip vadettiği şeyi yani son model arabeski kulaklara sunuyor. Kendi şarkılarını kendi yazan bir kadın olarak Efza, bağımsız müzik sahnesine katkılarına devam edecek gibi...
Su gibi
Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri Sedef Sebüktekin’in yeni single’ı “Uzaktan” oldu. Su gibi bir ses, muhteşem bir sakinlik. Şarkının içeriği aşk acısı fakat sizi uzaklara doğru düşünmeye de itiyor. Yeteneğine sağlık.
Ne dinledim?
· Evren Besta-Altay
· Güç Başar Gülle-Bensiz (Live)
· Salih Korkut Peker-Yok Hoşgeldin
· Nasty Beast-Siyah
· Tepki, Allame-Emoji
· Farazi, Red Wine Killaz-SunExpress Kids
· Güney Marlen-Gönül Ağrısı
· Gelini Öpebilirsin-Bu Gece
· Gökçe Coşkun-Korkmadan
· Efza-Son Model Arabesk
· Sezer Koç-Kal Yanımda
· Sedef Sebüktekin-Uzaktan
· Ars Longa-Deli Yaz
· Eylül Çekirge-Sert Bi’ Yer
· Islandman, Jacob Gurevitsch-Kara Toprak
· Mr. Ntohing-Honest
· Billur-Bathroom Light
· Fahir Atakoğlu-For Love
· Flawsome-Moving On
· Sails of Serenity-Notus
· Murat Uncuoğlu, Alican-Big Wishes
· Kutiman ft Melike Şahin-Elimi Tut
Sağ gösterip sol vuran albüm
Salih Korkut Peker’in yeni albümü “Denize Dik” bir geldi pir geldi. Cümbüş merkezli bir albüm olduğunu duyunca çekinerek dinlemiştim. Çünkü fazla oryantalist olma şansı vardı. Ama karşıma çok sağlam bir iş çıktı. Grunge ve blues’un harmanlandığı şarkılarda cümbüş ise tüm fikirlerin arasında akışkan bir halde. Albümün son şarkısı bir cover... Nirvana’nın “Something in The Way”ini oyuncu Serkan Keskin yorumluyor ve sesi bir başka hal alıyor. Albümün favorileri “Kayıp Kirve” ve “Yok Hoşgeldin”.