John Legend’ın evindeyiz

Karantina sürecinde ikili ilişkilerimizi, iş toplantılarımızı hep görüntülü konuşma uygulamalarıyla gerçekleştirdik.
Canlı yayınlarda konserler izledik, özel Zoom partilerine dahil olduk hatta Zoom’da basın toplantılarına bile katıldık. Bu sayede mesela yurtdışında ve sadece 2 saat sürecek bir iş toplantısı için uçağa binip kilometrelerce yol gidip zaman kaybetmek geride kaldı.
Oscar, Grammy gibi dünyanın en prestijli müzik ödüllerinin sahibi John Legend, 19 Haziran’da “Bigger Love” albümünü yayınlayacak.
Legend’ın albümünü birçok ülkenin gazetecisinin katıldığı özel bir basın toplantısında önceden dinleme şansımız oldu. Tek fark, tüm o basın toplantılarındaki gibi bir ofis ya da toplantı salonunda değil de sanatçının evinde olmamızdı.
Legend, evinin bir odasından Zoom ile bağlandı, ben ve dünyanın farklı yerlerinden birçok gazetecinin evine konuk oldu. Aynı odadaymışız gibi bir samimiyetle sorularımızı yanıtladı ve her yeni şarkısını bize dinletirken, playback yaparak eşlik etti.
Bu buluşmaya dair bir fotoğrafı da sizinle paylaşmak isterdim ama sanatçının plak şirketinin sıkı kuralları nedeniyle o meşhur “kutu kutu insan görüntülerini” gösteremiyorum.
Legend’ın evinden dinlediğimiz bu yeni albüm, 16 şarkıdan oluşuyor ve dinleyicisine R&B, pop hatta Latin gibi türler arası bir harman sunuyor.
Sanatçı, farklı sample’larla zenginleşen aranjelerin ön plana çıktığı albümde yer alan bazı şarkıların, artık yazıldığı andan daha da anlamlı olduğunu söylüyor. Nedeni ise Amerika’nın son günlerde yaşadığı ırkçılık karşıtı protestolarına dair sözleri olması.
Legend ve eşi Chrissy Teigen, Trump karşıtı ve protestoların en önemli destekçilerinden... Bu bakımdan albümde yer alan “Action” gibi birkaç şarkının içinde barındırdığı his oldukça önemli...
Genel hatlarıyla albüm umut veren, moral yükselten şarkılardan, yeni ve nostaljik sound’ların bir araya gelmesinden oluşuyor.
Legend “Instagram canlı yayınları yaptığımı görüyorsunuz. Umarım yakında koronavirüs için aşı ya da bir çare bulurlar da 2020’nin sonunda ya da 2021’de insanlarla aynı alanda konser verebiliriz.
Konser vermenin hiçbir şekilde başka bir karşılığı yok. Konserin duygusunu canlı yayınlarla yakalayamazsınız. Umarım yeniden bir araya gelebilir ve birbirimize dokunabiliriz” dedi.
Legend, karantina dönemindeki müzik dinleme alışkanlarını ise şöyle anlattı: “Eskiden arabada müzik dinlerdim, bu alışkanlığım değişti. Pandemiyle evde müzik dinlemeye başladım. Dijital müzik dinleme platformları, pandeminin ilk üç haftasından sonra dinlemelerin yükselişe geçtiğini ve neredeyse normale döndüğünü söyledi. Bu albümün şimdi çıkmasını planlamıyordum ama müzik hazır olunca dinleyiciyle paylaşmak gerektiğini düşünüyorum.
Şu an bu albüm onları ayağa kaldırabilir. İnsanların bu albümü duymasını istiyorum ve favori şarkılarını bulup dinlemesini istiyorum. Bu albümün pozitif, insan sevgisi ile dolu, dans etmenizi sağlayacak, feminen bir enerjisi var.”
56 ayrı basın mensubundan kiminin kucağında çocuğuyla, kiminin yemek tabağıyla katıldığı özel albüm dinletisinde Legend, sohbeti ve müziğiyle değişimin nasıl bir şey olduğunu da bize göstermiş oldu. Aynı zamanda müzikle birleşen samimiyetin...
Globalleşen dünyanın teknolojiyle nasıl özel anlara imza attığına da bir kez daha şahit olduk. Bu özel albüm buluşmasında ne sınırlar vardı, ne de ülke farklılıkları hissedildi.
Türkiye’de akşam 6’yken, başka bir basın mensubu için gün yeni başlıyordu... Ama hepimizi birleştiren yine müzikti. Bu sürecin hayatımıza kattığı bu sınırsızlığı çok sevdim...
Arabada konsere hazır mıyız
Yaz geldi, “Açık havada konserler gerçekleşir mi?” diye düşünürken ilk adım atıldı. Arabalı sinemalardan sonra arabalı konserler başlıyor. Kenan Doğulu, Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde 26-27 Haziran’da hayranlarıyla buluşacak. Konser alanına bin 400 araç alınacak ve araçlarda maksimum 3 kişi bulunabilecek. Doğulu konseri, tuvalet kullanımından yemek alımına kadar ilk test sahnesi olarak da tarihe geçecek.
Araçlar dezenfekte edilirken izleyicilere maske de dağıtılacak. Bakalım sosyal mesafeli bu ilk konser nasıl bir ilgi görecek ve neler yaşanacak? Arabada konsere hazır mıyız, onu da birlikte göreceğiz...
“Sert Ünlüler” bu hafta başlıyor
Gazeteci ve yönetmen Müjde Yazıcı Ergin’in hazırladığı “Sert Ünlüler” belgesel serisinin birinci bölümü 12 Haziran’da D-Smart’ta ekrana gelecek.
6 rap’çinin kariyerlerinde dünden bugüne yaşadığı süreçleri 6 bölüm halinde anlatan serinin ilk konuğu “Pi”. Daha önce “Ünkapanı” ve “Das ist Musiki” gibi müzik belgesellerine de imza atan Ergin, bu yeni serisiyle de rap dünyasına konukları üzerinden mercek tutacak. Fuat, Eypio, Şanışer, Saian ve Patron bölümlerini de kaçırmayın...
Albümün ayak sesleri
Can Kazaz’ın yeni single’ı “Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?” yayınlandı. Yeni albümü “Kızılgergedan”ın habercisi niteliğindeki şarkı, bir aşk hikayesini konu alıyor. Kazaz, yeni single’ında diğer işlerinden farklı olarak fazlasıyla elektronik altyapılara yer vermiş. Bu durum yeni albümüne de sirayet edecek ve elektropop esintilerine yer verecek mi, göreceğiz.
Danslar Bedük’ten
Bedük, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Intergalactic”i yarın yayınlıyor. Bedük’ün neredeyse tek başına yaptığı albüm, İngilizce ve Türkçe sözlü şarkıları bir arada sunuyor. Şarkıcı, “Press the Start”ta HaicH ile düet yapıyor. “Kırıntı”, “Attention” ve “Cloud Nine” eserlerini özellikle öneririm. Bu yazın dans albümü Bedük’ten.
Ne dinledim?
· Evdeki Saat-Uzunlar V1
· Kaos Köksal-Kötü İnsanlar
· Pagos-Herkesin Bi Sırrı Var
· Emre Akbay-Tenha
· Frauble, Ezgi Erdoğan-Hazan
· Jabbar-Ağlaya Ağlaya
· Sufle-Her Gün Aynı Şeyi Yapıyorum
· Can Kazaz-Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı
· Mert Demir-Gittiler
· Güneş-Kayboldum
· Piiz-İndikçe Derine
· Silver Liners-Standing There
· Emir Taha-7 Cigs
· Ductape-Unleash Your Madness
· Bedük-Kırıntı
· Oceanvs Orientalis, Castello Branco-Santa Teresa
· Sunday Queens&Kings-Deep Sea
· Can Şirin-Love Me
· Faruk Orman-Nothing Left to Say
John Legend’ın evindeyiz
Karantina sürecinde ikili ilişkilerimizi, iş toplantılarımızı hep görüntülü konuşma uygulamalarıyla gerçekleştirdik.
Canlı yayınlarda konserler izledik, özel Zoom partilerine dahil olduk hatta Zoom’da basın toplantılarına bile katıldık. Bu sayede mesela yurtdışında ve sadece 2 saat sürecek bir iş toplantısı için uçağa binip kilometrelerce yol gidip zaman kaybetmek geride kaldı.
Oscar, Grammy gibi dünyanın en prestijli müzik ödüllerinin sahibi John Legend, 19 Haziran’da “Bigger Love” albümünü yayınlayacak.
Legend’ın albümünü birçok ülkenin gazetecisinin katıldığı özel bir basın toplantısında önceden dinleme şansımız oldu. Tek fark, tüm o basın toplantılarındaki gibi bir ofis ya da toplantı salonunda değil de sanatçının evinde olmamızdı.
Legend, evinin bir odasından Zoom ile bağlandı, ben ve dünyanın farklı yerlerinden birçok gazetecinin evine konuk oldu. Aynı odadaymışız gibi bir samimiyetle sorularımızı yanıtladı ve her yeni şarkısını bize dinletirken, playback yaparak eşlik etti.
Bu buluşmaya dair bir fotoğrafı da sizinle paylaşmak isterdim ama sanatçının plak şirketinin sıkı kuralları nedeniyle o meşhur “kutu kutu insan görüntülerini” gösteremiyorum.
Legend’ın evinden dinlediğimiz bu yeni albüm, 16 şarkıdan oluşuyor ve dinleyicisine R&B, pop hatta Latin gibi türler arası bir harman sunuyor.
Sanatçı, farklı sample’larla zenginleşen aranjelerin ön plana çıktığı albümde yer alan bazı şarkıların, artık yazıldığı andan daha da anlamlı olduğunu söylüyor. Nedeni ise Amerika’nın son günlerde yaşadığı ırkçılık karşıtı protestolarına dair sözleri olması.
Legend ve eşi Chrissy Teigen, Trump karşıtı ve protestoların en önemli destekçilerinden... Bu bakımdan albümde yer alan “Action” gibi birkaç şarkının içinde barındırdığı his oldukça önemli...
Genel hatlarıyla albüm umut veren, moral yükselten şarkılardan, yeni ve nostaljik sound’ların bir araya gelmesinden oluşuyor.
Legend “Instagram canlı yayınları yaptığımı görüyorsunuz. Umarım yakında koronavirüs için aşı ya da bir çare bulurlar da 2020’nin sonunda ya da 2021’de insanlarla aynı alanda konser verebiliriz.
Konser vermenin hiçbir şekilde başka bir karşılığı yok. Konserin duygusunu canlı yayınlarla yakalayamazsınız. Umarım yeniden bir araya gelebilir ve birbirimize dokunabiliriz” dedi.
Legend, karantina dönemindeki müzik dinleme alışkanlarını ise şöyle anlattı: “Eskiden arabada müzik dinlerdim, bu alışkanlığım değişti. Pandemiyle evde müzik dinlemeye başladım. Dijital müzik dinleme platformları, pandeminin ilk üç haftasından sonra dinlemelerin yükselişe geçtiğini ve neredeyse normale döndüğünü söyledi. Bu albümün şimdi çıkmasını planlamıyordum ama müzik hazır olunca dinleyiciyle paylaşmak gerektiğini düşünüyorum.
Şu an bu albüm onları ayağa kaldırabilir. İnsanların bu albümü duymasını istiyorum ve favori şarkılarını bulup dinlemesini istiyorum. Bu albümün pozitif, insan sevgisi ile dolu, dans etmenizi sağlayacak, feminen bir enerjisi var.”
56 ayrı basın mensubundan kiminin kucağında çocuğuyla, kiminin yemek tabağıyla katıldığı özel albüm dinletisinde Legend, sohbeti ve müziğiyle değişimin nasıl bir şey olduğunu da bize göstermiş oldu. Aynı zamanda müzikle birleşen samimiyetin...
Globalleşen dünyanın teknolojiyle nasıl özel anlara imza attığına da bir kez daha şahit olduk. Bu özel albüm buluşmasında ne sınırlar vardı, ne de ülke farklılıkları hissedildi.
Türkiye’de akşam 6’yken, başka bir basın mensubu için gün yeni başlıyordu... Ama hepimizi birleştiren yine müzikti. Bu sürecin hayatımıza kattığı bu sınırsızlığı çok sevdim...
Arabada konsere hazır mıyız
Yaz geldi, “Açık havada konserler gerçekleşir mi?” diye düşünürken ilk adım atıldı. Arabalı sinemalardan sonra arabalı konserler başlıyor. Kenan Doğulu, Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde 26-27 Haziran’da hayranlarıyla buluşacak. Konser alanına bin 400 araç alınacak ve araçlarda maksimum 3 kişi bulunabilecek. Doğulu konseri, tuvalet kullanımından yemek alımına kadar ilk test sahnesi olarak da tarihe geçecek.
Araçlar dezenfekte edilirken izleyicilere maske de dağıtılacak. Bakalım sosyal mesafeli bu ilk konser nasıl bir ilgi görecek ve neler yaşanacak? Arabada konsere hazır mıyız, onu da birlikte göreceğiz...
“Sert Ünlüler” bu hafta başlıyor
Gazeteci ve yönetmen Müjde Yazıcı Ergin’in hazırladığı “Sert Ünlüler” belgesel serisinin birinci bölümü 12 Haziran’da D-Smart’ta ekrana gelecek.
6 rap’çinin kariyerlerinde dünden bugüne yaşadığı süreçleri 6 bölüm halinde anlatan serinin ilk konuğu “Pi”. Daha önce “Ünkapanı” ve “Das ist Musiki” gibi müzik belgesellerine de imza atan Ergin, bu yeni serisiyle de rap dünyasına konukları üzerinden mercek tutacak. Fuat, Eypio, Şanışer, Saian ve Patron bölümlerini de kaçırmayın...
Albümün ayak sesleri
Can Kazaz’ın yeni single’ı “Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?” yayınlandı. Yeni albümü “Kızılgergedan”ın habercisi niteliğindeki şarkı, bir aşk hikayesini konu alıyor. Kazaz, yeni single’ında diğer işlerinden farklı olarak fazlasıyla elektronik altyapılara yer vermiş. Bu durum yeni albümüne de sirayet edecek ve elektropop esintilerine yer verecek mi, göreceğiz.
Danslar Bedük’ten
Bedük, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Intergalactic”i yarın yayınlıyor. Bedük’ün neredeyse tek başına yaptığı albüm, İngilizce ve Türkçe sözlü şarkıları bir arada sunuyor. Şarkıcı, “Press the Start”ta HaicH ile düet yapıyor. “Kırıntı”, “Attention” ve “Cloud Nine” eserlerini özellikle öneririm. Bu yazın dans albümü Bedük’ten.
Ne dinledim?
· Evdeki Saat-Uzunlar V1
· Kaos Köksal-Kötü İnsanlar
· Pagos-Herkesin Bi Sırrı Var
· Emre Akbay-Tenha
· Frauble, Ezgi Erdoğan-Hazan
· Jabbar-Ağlaya Ağlaya
· Sufle-Her Gün Aynı Şeyi Yapıyorum
· Can Kazaz-Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı
· Mert Demir-Gittiler
· Güneş-Kayboldum
· Piiz-İndikçe Derine
· Silver Liners-Standing There
· Emir Taha-7 Cigs
· Ductape-Unleash Your Madness
· Bedük-Kırıntı
· Oceanvs Orientalis, Castello Branco-Santa Teresa
· Sunday Queens&Kings-Deep Sea
· Can Şirin-Love Me
· Faruk Orman-Nothing Left to Say