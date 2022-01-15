Sevilen isimden ‘Kopamam Senden’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu...
Cilt sağlığı, cilt güzelliği ve tabii cilt estetiği tam da uzmanlık alanı.
Doç. Dr. Canpolat, “Cildimiz direkt dış görünüşümüzün bir parçası. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmemiz ve güzelliğimizi öne çıkarmamız doğrudan cildimizle ilgili” diyor.
Ayrıca.
Yaş aldıkça bizden ve bedenimizden gidenleri yavaşlatabilmemiz için ise bizlere büyük sırlar/tüyolar veriyor.
Malum, koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızdaki birçok şey çok hızlı şekilde değişti. Onlardan biri de kuşkusuz gayrimenkul sektörü. Konut piyasası son aylarda oldukça hareketli. Doğal olarak kafalar karışık. En çok da ‘gayrimenkule yatırım yapılmalı mı?, ‘gayrimenkul yatırımı için geç mi kalındı?’ gibi sorular var. İşte hem bu sorulara yanıt bulmak hem de siz okurlarımızı gayrimenkul sektörüyle ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla bu haftaki “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde, Gayrimenkul Danışmanı Burak Arpacı’yı konuk ettim. Burak Arpacı, “Her geçen gün hem inşaat firmaları hem de tüketiciler daha da bilinçlenmeye başladı” diyor ve sonra ben soruyorum o anlatıyor.
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Öncelikle sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım, kendinizden bahseder misiniz?
Tüm Hürriyet okurlarının yeni yılını kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. 1980 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğdum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır da başkentte gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum.
Tabii öncelikle konuklarımız:
“Bademler Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu üyeleri Murat Badem, Yiğit Badem, Kaan Badem ve Mustafa Badem.”
O kıymetli hatta hayati konumuz:
“Su.”
Ve bendeniz:
“Su elçisi.”
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Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.
Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.
Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.
Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.
Haklılar da.
Sağlık, kültür-sanat, ekonomi, teknoloji, spor ve daha birçok alan...
Direksiyonda ben, “YAN KOLTUK”ta ise mesleklerinde başarılara imza atan isimler...
Yeni gelişmeleri, trendleri, gündemde öne çıkanları...
Ben soracağım, onlar cevaplayacak.
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Sevilen isimden ‘Kopamam Senden’
Sevgili Hürriyet okurları yeni bölümden herkese bir kez daha merhaba. Bugün hayatımızın vazgeçilmezi müzikle dolu bir yazı sizleri bekliyor. Günümüzde birçok isim müzik piyasasında yerini alıyor ve sonra balon bir şekilde sönüp gidiyor. Müzik adına altyapısı olanlar, doğuştan dünyaya müzik ile gelenlerse hayatımızda izler bırakıyorlar.
Bu yazımda kendisini defalarca canlı dinlediğim ve hatta sesinin hayranı olduğum bir isim konuğum. Ceylan Köse... Kendisi Ankara’nın sevilen ve büyük bir kitleye sahip olan, sonrasında da yapmış olduğu düetlerle kendini tüm Türkiye’ye kanıtlamış bir isim.
1- Ankara’da başlayan bir serüven... Müzik yolculuğunu anlatır mısın ?
5 Şubat 1982’de Adana’da dünyaya geldim. Ortaokulda müzik öğretmenimin yeteneğimi keşfetmesiyle Adana Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve dört yıllık müzik eğitimimi burada tamamladım. Adana’da lise hayatıma devam ederken aynı zamanda da mekânlarda sahne almaya başladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans programımı tamamladım. Ankara’da üniversite eğitimim boyunca birçok mekânda da sahne almaya devam ettim. 2009 ile 2012 yılları arasında TRT’nin önemli projelerinde yer aldım. 13 yıl Zeki Bar, üç yıl Albüm Bar, üç yıl Klarnet Sahne ve Türkiye’nin birçok şehrinde sahne almaya devam ettim. Son iki yıldır da Rasgele Ankara sahnesindeyim. Bu süreç içerisinde bir maxi single, Zakkum ile bir düet şarkı ve birçok akustik çalışmam oldu.
2- Zakkum ile Düet yapma fikri nasıl oluştu? Akustik şarkıları yapmaya nasıl karar verdin?
Eşim Hüseyin Demirçe Zakkum grubunun üyesiydi, klarnet çalıyordu. Ben de bu sayede Zakkum ailesine dahil olmuştum. Bir gün Yusuf ve Cem ile otururken yeni çıkaracakları şarkıya benim de eşlik etmemi istediklerini söylediler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kısa bir çalışma sonrasında ‘Müsaade Senin’ şarkımızın kaydını bitirip klibimizi çektik. Bu şarkı Türkiye’de milyonlara ulaşmamı sağladı. Müsaade Senin şarkımızdan aldığım enerji ile insanların benden duymak istediği şarkılara klip çekerek kendi YouTube kanalımda yer verdim. Böylelikle daha çok insana ulaşmış oldum.
3- Kopamam Senden... Hikâyesi nedir?
Biliyorsunuz ki akustik cover şarkıları yaparken bestecilerden izin almak gerekli. Değerli büyüğümüz, söz yazarı Şakir Askan bize bu yolda çok destek oldu. ‘Kopamam Senden’ şarkımız da yine kendisinin çok sevilen eserlerinden bir tanesi. Daha önce Güllü’nün de söylediği bu şarkıyı aranjörüm Ufuk Akın İnce ile tekrar seslendirmek istedim ve içimize sinen çok keyifli bir çalışma oldu.
4- Klip dün yayınlandı. Nasıl bir süreç geçti?
Klibi yakın arkadaşımız Yönetmen Hüseyin Cevahir Ünal çekti. Soğuk, karlı bir güne rağmen çok sıcak bir çalışma oldu. Klibimizi Bilkent Otel’e ait olan Pia Sera’da çektik.
5- Yakın arkadaşız. İstanbul projesinden bahsetmek ister misin?
Son dönemde benim için dönüm noktası olabilecek bir anlaşmaya imza atıyorum. Bir ayağım da artık İstanbul’da olacak. Gelişmelerden en yakın zamanda haberdar olacaksınız.