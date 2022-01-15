Sevilen isimden ‘Kopamam Senden’

Sevgili Hürriyet okurları... Yeni bir yıla daha ‘merhaba’ dedik. 2022’nin hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ve tabii bol parada... Hele hele ev alma hayali kuranlar için. Bu temennimizde öncelik sırası onlarındı.





Malum, koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızdaki birçok şey çok hızlı şekilde değişti. Onlardan biri de kuşkusuz gayrimenkul sektörü. Konut piyasası son aylarda oldukça hareketli. Doğal olarak kafalar karışık. En çok da ‘gayrimenkule yatırım yapılmalı mı?, ‘gayrimenkul yatırımı için geç mi kalındı?’ gibi sorular var. İşte hem bu sorulara yanıt bulmak hem de siz okurlarımızı gayrimenkul sektörüyle ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla bu haftaki “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde, Gayrimenkul Danışmanı Burak Arpacı’yı konuk ettim. Burak Arpacı, “Her geçen gün hem inşaat firmaları hem de tüketiciler daha da bilinçlenmeye başladı” diyor ve sonra ben soruyorum o anlatıyor.

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Öncelikle sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım, kendinizden bahseder misiniz?

Tüm Hürriyet okurlarının yeni yılını kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. 1980 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğdum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır da başkentte gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum.



