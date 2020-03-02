Yatırımlar halka anketle soruldu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 2019 yılı anket çalışmasında şehir merkezine otopark, kent meydanı, gençler ve kadınlarla ilgili sosyal tesis beklentilerinin öne çıktığını belirterek, bu yönde yatırımlar yapacaklarını kaydetti. Önümüzdeki dönem stratejisini belirlediklerini de söyleyen Işık, “Tarım bizim için önemli. Geçmişte yapılmayan bir tesisi kuruyoruz. Dünya pazarlarına açılıp, dünya fuarlarında Gürsu Armutu’nu tanıtıp, hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmamız var. Yenidoğan Bölgesi’nin imar planını bitirip, projemizi neticelendireceğiz” dedi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 2019 yılının ekonomik olarak ciddi sıkıntılarla geçtiğini söyledi. 2020’nin daha iyi bir yıl olacağını düşündüklerini belirten Işık, “2019 bizim seçim beyannamemizin oluşması, halkın Gürsu ile ilgili görüş ve fikirlerini elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bunların hepsi raporlar haline getirildi. Hem bizlerin sahadaki çalışması, hem Ar-Ge İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları bir beyanat çıkmasını sağladı” diye konuştu.
Önceki dönemden eğitim konusunda eksiklikler bulunduğunu hatırlatan Işık, ilçenin arsa üretme konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Yıldırım, Kestel, organize sanayi bölgeleri arasında kaldıklarını belirten Işık, tek açılabilecekleri noktanın verimli tarım arazileri olduğunu kaydetti. Bu bölgelerin de korunması gerektiğinin altını çizen Işık, “Mümkün olduğu kadar sorunları kendi içimizde çözmeye çalıştık. Jandarmadan 10 dönüm yer, tahsis ettik. Şehir merkezinde 60’larda yapılan fabrikayı kamulaştırdık. Eski hal bölgesinde Büyükşehir’e ait 34 dönümü Milli Eğitim’e tahsis ettik. Cumhuriyet tarihinden 2015’e kadar yapılan derslik sayısı 222’ydi. Biz, son 4 yılda 330 derslik yapılabilecek alan kazandırdık. Bu dönemde de bu okulların yüzde 50’si bitti, eğitim başladı. Geriye kalanlar da bitirildiği zaman bizim hayalimiz olan tekli eğitim, 20-25 kişilik sınıflarda yapılacak” şeklinde konuştu.
Yeni projelerden bahseden Işık, bunların saha çalışmaları, muhtarlarla istişare, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin yaptığı anket çalışmaları ve talepler sonrasında elde edildiğini kaydetti. Vatandaşın bu isteklerine karşılık seçim beyannamesi oluşturduklarını hatırlatan Işık, “Siz bunları istediniz, biz de bunu yapmaya karşılık söz veriyoruz’ dedik. Bu söze karşılık da vatandaş bize güvendi ve tekrar bu makama getirdi. Önemli olan vatandaş istek ve taleplerini yerine getirmek” diye konuştu.
ALTI OTOPARK ÜSTÜ MİLLET BAHÇESİ
Gerçekleştirdikleri anket çalışmalarında şehir merkezine otopark, kent meydanı, gençler ve kadınlarla ilgili sosyal tesis yatırımlarının öne çıktığını açıklayan Işık, “Geçen dönemde otopark ve kent meydanı olacak alanın sorunlarını çözdük. Kamulaştıracağımız alanları kamulaştırdık, satın alacağımız yerleri satın aldık. Bir binamız kaldı. Onunla ilgili yapacağımız kültür merkezine PTT’yi taşıyoruz. Sonra altında 15 dönüm yerimiz var. Bu dönemde, belediyenin de içinde bulunduğu alana yatırımı gerçekleştireceğiz Altı otopark, üstü kent meydanı ve millet bahçesi olarak hizmete girecek” dedi.
SUÇA BULAŞMA YÜZDE 74 AZALDI
Gençleri çok önemsediklerini vurgulayan Işık, “Geçtiğimiz dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında yaptığımız çalışmalar sonucu ‘Sporcu Fabrikası’ gerçekleştirdik. Sporcu fabrikamız 2018’de hizmete başladı. Birisi Gürsu’da olmak üzere Türkiye’de 5 tane bulunuyor. Her gün 400 – 500 öğrenciye servis hizmeti veriyoruz. Ayrıca bir yıl içinde uyuşturucudan suça bulaşma oranı yüzde 74 azaldı. Bu, bize ayrı güven verdi” diye konuştu.
BÜTÜN MAHALLELERE GENÇLİK MERKEZİ
Bununla beraber gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Işık, “Belki çok geç kaldığımız proje ama birisini bitirdik, birisi bitmek üzere. Mümkün olduğunca bütün mahallelere yapmayı düşünüyoruz. Bitirdiğimiz gençlik merkezinde sabah 8 ile akşam 11 arasında birer saat arayla dersler var. Mahallenin talebine göre gitar, saz gibi kurslar açıyoruz. Zafer Mahallesi’nde 9-12 arasında ilk ve ortaokuldaki kardeşlerimize eğitim desteği veriyoruz. Ödevlerini yapmakta zorluk çekiyorsa sağlıklı ortam, yoksa etüt merkezi gibi sabahçı, öğlenci kardeşlerimiz geliyor. Görevlendirdiğimiz kişilerle ödev yapılmasına katkı sağlıyoruz. Çayını, meyve suyunu karşılıyoruz. Amacımız o mahalledeki çocuklara destek verebilmek. Sadece eğitim değil, sosyal alanda da destek vermeye çalışıyoruz. Bunların sayısını artırabilirsek, gençlere ciddi destek sağlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.
EV HANIMLARINA GELİR KAPISI
Kadınlarla ilgili 2014’te bir yılda bin 200’e yakın halk eğitim destekli kurs verdiklerini söyleyen Işık, 2019’da bu oranın 10 bini yakaladığını kaydetti. Talep ve ihtiyaca göre kursların devam ettiğini dile getiren Işık, “İyi bir noktaya getirdik. Geçmiş dönemlerden faydalananlar, kendi imkanları ile neyi öğrendiyse yapıyor. Geliştirme Kooperatifi ile ürettiklerini satacağız. Sadece öğretmekle kalmayıp, bir tık öteye götürmüş olacağız ve sürdürülebilir olması için gelir sağlayacağız. Bu yıl içinde kooperatif kuruluşunu yapacağız. Ev hanımlarına ciddi bir gelir kapısı olacağını düşünüyoruz” dedi.
ELİMİZ KADINA DEĞİL, ARMUT TOPLAMAYA KALKAR
Gürsu Armutu’nun çok kaliteli olduğunu ve hak ettiği reklam, tanıtım çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Işık, bu konuda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bu konuyla ilişkilendirerek, kadına şiddete karşı slogan geliştirdiklerini de belirten Işık, “‘Bizim elimiz kadına kalkmaz. Bizim elimiz armut toplamaya kalkar’ sloganı ile bir çalışmamız vardı. Güzel ses getirdi. Muhtarlarımız ve diğer bu işi yapan arkadaşlar ciddi destekler verdiler. Farklı algı uyandıracak, sosyal mesaj verecek çalışma ile armudu göz önüne getirdik ve kadına şiddete tepkimiz anlamında güzel ses getirdi” diye konuştu.
GÜRSU OVASI’NI KURTARACAĞIZ
Tarım A.Ş., Ziraat Odası, Gürsu Belediyesi’nin birlikte kurduğu bir kooperatifin 20 dönümlük arazide armut kurutma, soğutma, paketleme ve ihracat tesisi oluşturacağını açıklayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Armudun geçmişi var ama geleceği nasıl olacak? Bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması yok. Kuracağımız tesiste armut ile ilgili Ar-Ge çalışmamız olacak. Atılan ilaçtan, gübresine kadar analiz yapıp, sonraki aşamada farklı meyvelere yönelerek, Gürsu Ovası’nı kurtarmış olacağız.”
Önümüzdeki dönem stratejisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işık, “Tarım bizim için önemli. Geçmişte yapılmayan tesisi kuruyoruz. Dünya pazarlarına açılıp, dünya fuarlarında Gürsu armudunu tanıtıp, hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmamız var. Yenidoğan Bölgesi’nin imar planını bitirip, projemizi neticelendireceğiz. Halktan aldığımız ihtiyaç ve taleplere göre 20-25 başlıklı çalışma devam ediyor” şeklinde konuştu.
AKILLI GÜRSU’YA GÜNEŞ ENERJİSİ YAKIŞIR
Gürsu’da 2015 yılında Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurduklarını hatırlatan Işık, 21’e yakın hibe desteği elde ettiklerini kaydetti. Hibe ve kredi desteğini BEBKA, Dünya Bankası, AB gibi kuruluşlardan kazandıklarını açıklayan Işık, “Bu dönemde akıllı şehirlerde Gürsu’nun hak ettiği yeri alması için mücadele vereceğiz. Dünya Bankası’ndan elde edeceğimiz kredi ile yenilenebilir enerji projemiz var. Ericek Bölgesi’nde güneş enerjisi ile ilgili tesis kuracağız. Toparladığımız geliri de Gürsu’ya hizmet olarak geri döndüreceğiz” diye konuştu.
ADRENALİN PARK GELİR GETİRECEK
Katırlı Dağları’nın arkasında yer alan Ericek ve Dışkaya Köyleri’nde göçü durdurmak, ilerleyen sürede de tersine çevirmek hedefiyle bir proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Işık, “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi yardımıyla Adrenalin Park yaptık. Burada atıl malzemeleri toparladık ve güzel bir park oluşturduk. 2019’da 150 bine yakın misafirimiz geldi. Bunu bu yıl, 300 bine çıkarabilirsek; hem kırsal kalkınmaya ciddi bir destek vermiş olacağız, hem de belediyeye ciddi gelir kapısı sağlamış olacağız” dedi.
TARİHİ GÜRSU SOKAKLARINI CANLANDIRACAĞIZ
Gürsu’nun tarihi bir dokusunun da bulunduğuna işaret eden Işık, “Bunun bir kısmı sit alanı. Tarihi dokunun yaşamasını istiyoruz. Gençler çoğunu bilmiyor. Hem gençlere bildirelim, hem de bundan sonraki nesle ‘100 yıl önce Gürsu nasıldı?’ iki, üç sokakta yaşasınlar istiyoruz. Bununla ilgili projemiz devam ediyor. Bunu sağlarsak, tarihi Gürsu sokakları da canlanmış olacak” diye konuştu.
Yatırımlar halka anketle soruldu
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 2019 yılı anket çalışmasında şehir merkezine otopark, kent meydanı, gençler ve kadınlarla ilgili sosyal tesis beklentilerinin öne çıktığını belirterek, bu yönde yatırımlar yapacaklarını kaydetti. Önümüzdeki dönem stratejisini belirlediklerini de söyleyen Işık, “Tarım bizim için önemli. Geçmişte yapılmayan bir tesisi kuruyoruz. Dünya pazarlarına açılıp, dünya fuarlarında Gürsu Armutu’nu tanıtıp, hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmamız var. Yenidoğan Bölgesi’nin imar planını bitirip, projemizi neticelendireceğiz” dedi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 2019 yılının ekonomik olarak ciddi sıkıntılarla geçtiğini söyledi. 2020’nin daha iyi bir yıl olacağını düşündüklerini belirten Işık, “2019 bizim seçim beyannamemizin oluşması, halkın Gürsu ile ilgili görüş ve fikirlerini elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bunların hepsi raporlar haline getirildi. Hem bizlerin sahadaki çalışması, hem Ar-Ge İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları bir beyanat çıkmasını sağladı” diye konuştu.
Önceki dönemden eğitim konusunda eksiklikler bulunduğunu hatırlatan Işık, ilçenin arsa üretme konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Yıldırım, Kestel, organize sanayi bölgeleri arasında kaldıklarını belirten Işık, tek açılabilecekleri noktanın verimli tarım arazileri olduğunu kaydetti. Bu bölgelerin de korunması gerektiğinin altını çizen Işık, “Mümkün olduğu kadar sorunları kendi içimizde çözmeye çalıştık. Jandarmadan 10 dönüm yer, tahsis ettik. Şehir merkezinde 60’larda yapılan fabrikayı kamulaştırdık. Eski hal bölgesinde Büyükşehir’e ait 34 dönümü Milli Eğitim’e tahsis ettik. Cumhuriyet tarihinden 2015’e kadar yapılan derslik sayısı 222’ydi. Biz, son 4 yılda 330 derslik yapılabilecek alan kazandırdık. Bu dönemde de bu okulların yüzde 50’si bitti, eğitim başladı. Geriye kalanlar da bitirildiği zaman bizim hayalimiz olan tekli eğitim, 20-25 kişilik sınıflarda yapılacak” şeklinde konuştu.
Yeni projelerden bahseden Işık, bunların saha çalışmaları, muhtarlarla istişare, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nin yaptığı anket çalışmaları ve talepler sonrasında elde edildiğini kaydetti. Vatandaşın bu isteklerine karşılık seçim beyannamesi oluşturduklarını hatırlatan Işık, “Siz bunları istediniz, biz de bunu yapmaya karşılık söz veriyoruz’ dedik. Bu söze karşılık da vatandaş bize güvendi ve tekrar bu makama getirdi. Önemli olan vatandaş istek ve taleplerini yerine getirmek” diye konuştu.
ALTI OTOPARK ÜSTÜ MİLLET BAHÇESİ
Gerçekleştirdikleri anket çalışmalarında şehir merkezine otopark, kent meydanı, gençler ve kadınlarla ilgili sosyal tesis yatırımlarının öne çıktığını açıklayan Işık, “Geçen dönemde otopark ve kent meydanı olacak alanın sorunlarını çözdük. Kamulaştıracağımız alanları kamulaştırdık, satın alacağımız yerleri satın aldık. Bir binamız kaldı. Onunla ilgili yapacağımız kültür merkezine PTT’yi taşıyoruz. Sonra altında 15 dönüm yerimiz var. Bu dönemde, belediyenin de içinde bulunduğu alana yatırımı gerçekleştireceğiz Altı otopark, üstü kent meydanı ve millet bahçesi olarak hizmete girecek” dedi.
SUÇA BULAŞMA YÜZDE 74 AZALDI
Gençleri çok önemsediklerini vurgulayan Işık, “Geçtiğimiz dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında yaptığımız çalışmalar sonucu ‘Sporcu Fabrikası’ gerçekleştirdik. Sporcu fabrikamız 2018’de hizmete başladı. Birisi Gürsu’da olmak üzere Türkiye’de 5 tane bulunuyor. Her gün 400 – 500 öğrenciye servis hizmeti veriyoruz. Ayrıca bir yıl içinde uyuşturucudan suça bulaşma oranı yüzde 74 azaldı. Bu, bize ayrı güven verdi” diye konuştu.
BÜTÜN MAHALLELERE GENÇLİK MERKEZİ
Bununla beraber gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Işık, “Belki çok geç kaldığımız proje ama birisini bitirdik, birisi bitmek üzere. Mümkün olduğunca bütün mahallelere yapmayı düşünüyoruz. Bitirdiğimiz gençlik merkezinde sabah 8 ile akşam 11 arasında birer saat arayla dersler var. Mahallenin talebine göre gitar, saz gibi kurslar açıyoruz. Zafer Mahallesi’nde 9-12 arasında ilk ve ortaokuldaki kardeşlerimize eğitim desteği veriyoruz. Ödevlerini yapmakta zorluk çekiyorsa sağlıklı ortam, yoksa etüt merkezi gibi sabahçı, öğlenci kardeşlerimiz geliyor. Görevlendirdiğimiz kişilerle ödev yapılmasına katkı sağlıyoruz. Çayını, meyve suyunu karşılıyoruz. Amacımız o mahalledeki çocuklara destek verebilmek. Sadece eğitim değil, sosyal alanda da destek vermeye çalışıyoruz. Bunların sayısını artırabilirsek, gençlere ciddi destek sağlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.
EV HANIMLARINA GELİR KAPISI
Kadınlarla ilgili 2014’te bir yılda bin 200’e yakın halk eğitim destekli kurs verdiklerini söyleyen Işık, 2019’da bu oranın 10 bini yakaladığını kaydetti. Talep ve ihtiyaca göre kursların devam ettiğini dile getiren Işık, “İyi bir noktaya getirdik. Geçmiş dönemlerden faydalananlar, kendi imkanları ile neyi öğrendiyse yapıyor. Geliştirme Kooperatifi ile ürettiklerini satacağız. Sadece öğretmekle kalmayıp, bir tık öteye götürmüş olacağız ve sürdürülebilir olması için gelir sağlayacağız. Bu yıl içinde kooperatif kuruluşunu yapacağız. Ev hanımlarına ciddi bir gelir kapısı olacağını düşünüyoruz” dedi.
ELİMİZ KADINA DEĞİL, ARMUT TOPLAMAYA KALKAR
Gürsu Armutu’nun çok kaliteli olduğunu ve hak ettiği reklam, tanıtım çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Işık, bu konuda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bu konuyla ilişkilendirerek, kadına şiddete karşı slogan geliştirdiklerini de belirten Işık, “‘Bizim elimiz kadına kalkmaz. Bizim elimiz armut toplamaya kalkar’ sloganı ile bir çalışmamız vardı. Güzel ses getirdi. Muhtarlarımız ve diğer bu işi yapan arkadaşlar ciddi destekler verdiler. Farklı algı uyandıracak, sosyal mesaj verecek çalışma ile armudu göz önüne getirdik ve kadına şiddete tepkimiz anlamında güzel ses getirdi” diye konuştu.
GÜRSU OVASI’NI KURTARACAĞIZ
Tarım A.Ş., Ziraat Odası, Gürsu Belediyesi’nin birlikte kurduğu bir kooperatifin 20 dönümlük arazide armut kurutma, soğutma, paketleme ve ihracat tesisi oluşturacağını açıklayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Armudun geçmişi var ama geleceği nasıl olacak? Bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması yok. Kuracağımız tesiste armut ile ilgili Ar-Ge çalışmamız olacak. Atılan ilaçtan, gübresine kadar analiz yapıp, sonraki aşamada farklı meyvelere yönelerek, Gürsu Ovası’nı kurtarmış olacağız.”
Önümüzdeki dönem stratejisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işık, “Tarım bizim için önemli. Geçmişte yapılmayan tesisi kuruyoruz. Dünya pazarlarına açılıp, dünya fuarlarında Gürsu armudunu tanıtıp, hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmamız var. Yenidoğan Bölgesi’nin imar planını bitirip, projemizi neticelendireceğiz. Halktan aldığımız ihtiyaç ve taleplere göre 20-25 başlıklı çalışma devam ediyor” şeklinde konuştu.
AKILLI GÜRSU’YA GÜNEŞ ENERJİSİ YAKIŞIR
Gürsu’da 2015 yılında Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurduklarını hatırlatan Işık, 21’e yakın hibe desteği elde ettiklerini kaydetti. Hibe ve kredi desteğini BEBKA, Dünya Bankası, AB gibi kuruluşlardan kazandıklarını açıklayan Işık, “Bu dönemde akıllı şehirlerde Gürsu’nun hak ettiği yeri alması için mücadele vereceğiz. Dünya Bankası’ndan elde edeceğimiz kredi ile yenilenebilir enerji projemiz var. Ericek Bölgesi’nde güneş enerjisi ile ilgili tesis kuracağız. Toparladığımız geliri de Gürsu’ya hizmet olarak geri döndüreceğiz” diye konuştu.
ADRENALİN PARK GELİR GETİRECEK
Katırlı Dağları’nın arkasında yer alan Ericek ve Dışkaya Köyleri’nde göçü durdurmak, ilerleyen sürede de tersine çevirmek hedefiyle bir proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Işık, “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi yardımıyla Adrenalin Park yaptık. Burada atıl malzemeleri toparladık ve güzel bir park oluşturduk. 2019’da 150 bine yakın misafirimiz geldi. Bunu bu yıl, 300 bine çıkarabilirsek; hem kırsal kalkınmaya ciddi bir destek vermiş olacağız, hem de belediyeye ciddi gelir kapısı sağlamış olacağız” dedi.
TARİHİ GÜRSU SOKAKLARINI CANLANDIRACAĞIZ
Gürsu’nun tarihi bir dokusunun da bulunduğuna işaret eden Işık, “Bunun bir kısmı sit alanı. Tarihi dokunun yaşamasını istiyoruz. Gençler çoğunu bilmiyor. Hem gençlere bildirelim, hem de bundan sonraki nesle ‘100 yıl önce Gürsu nasıldı?’ iki, üç sokakta yaşasınlar istiyoruz. Bununla ilgili projemiz devam ediyor. Bunu sağlarsak, tarihi Gürsu sokakları da canlanmış olacak” diye konuştu.