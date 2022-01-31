Otobüs camından 'kurşun geçirmez'e

Enerji konusunda sıkıntı yaşayan organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar, üretimini durdu. Yaşanan süreci iş dünyası temsilcileri ile konuştuk. Mevcut durumu, oluşabilecek problemleri ve önümüzdeki dönemde neler yapılabileceği konusunda önerilerini aldık. İşte OSB’lerde yaşanan durum…

Doğal gaz ve elektrik arzında yaşanan sorunlar nedeniyle pazartesi gününden itibaren organize sanayi bölgelerinde (OSB) kısıtlı miktarda enerji kullanılıyor. Bu süreçte üretim yapılamazken, ekonomik anlamda önemli kayıplar meydana geldi. Taahhütlü iş yapan firmaların ihracat konusundaki problemleri öne çıktı.

İş dünyası temsilcileri, mutlaka bir B Planı olması gerektiğine değinirken, OSB’lerin kendi elektriğini üretmesi gerektiğine işaret etti. İş insanlarının bir talebi de kesinti gibi durumlarda önceden planlama yapılması ve bu plan dahilinde hareket edilmesi oldu.

RİSK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, planlı hareket etmenin ve risk yönetiminin önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, “Her sert geçen kışta, İran ya da Rusya tarafından vanalar kapatılır mı? Her sıcak geçen yazda elektrik sunumu yeterli olacak mı? gibi kaygıları artık yaşamamalıyız! Doğal gazda depolama kapasitemiz çok önceden artırılmalı, belirli aralıklarla yaşadığımız bu gibi durumlar için bir B planımız mutlaka olmalıydı” dedi.

İHRACAT TAAHHÜDÜ VE RİSK ENDEKSİ

Bu durumunun, ihracat taahhütlerini gerçekleştirme noktasında iş insanlarını zor durumda bırakacağını söyleyen Küçükkayalar, orta vadede Türkiye sanayisinin risk endeksinin artmasına neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti.

YEŞİL EKONOMİYE GEÇİLMELİ