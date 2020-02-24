Kentin gelişimine çok yönlü bakıyoruz

Bursa’nın gelişimine çok yönlü baktıklarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentte yaşayan esnaf, çalışan, üreticinin de bu açıyı yakalaması gerektiğini kaydetti. Kentin turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra üretim kabiliyeti ile çok fazla özelliğinin bulunduğunu ve bunları bilmenin önemine işaret eden Dündar, “Dünyada şehirler yarışıyor. Şehir başarılıysa ülke de öne çıkmış oluyor. Bizler, bu anlayışla Atamız Osman Gazi’nin başlatmış olduğu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Bursa’da 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar üçüncü kez ipi önde göğüsledi. Bunun, hizmetlerin kesintiye uğramadan devam etmesi anlamına geldiğini belirten Dündar, kamu maliyesi ve hizmetlerin yürümesi açısından avantaj yaratacağını savundu.
Hürriyet Bursa’ya projelerinden bahseden ve bunların başında Osmangazi Meydanı’nın geldiğini anlatan Dündar, “Bu projemiz için 2009 yılında göreve geldiğimizde kamulaştırma çalışmalarına başladık. 3’üncü dönemin başında da birinci etabının ihalesini gerçekleştirdik. Yani uzun vadeli bir proje. Tek dönem başkan olsak veya iki dönemde kalsaydık, bu dönem ihale yapılmayabilirdi. Ekonomik kriz bahane edilerek, zamana yayılabilirdi. Biz o ekonomik sıkıntıyı daha önceden bütçenin disiplinli yönetilmesi neticesinde kredi kullanarak, bu işi sonuçta Bursa’ya kazandırıyoruz. 2009’da başlayan kamulaştırma süreci bugün de devam ediyor. Orası hala bitmedi ama iş de bir taraftan yürüyor” diye konuştu.
BURSA’YA DEĞER KATACAK
Proje için kamulaştırmaya 150 milyon TL harcandığını açıklayan Dündar, birinci etabın 200 milyon TL’ye ihalesinin yapıldığını kaydetti. Diğer etabın ihale sürecinin devam ettiğini belirten Dündar, “İki etap halinde olacak. İnşaat çalışmaları başladı. Projeyle ticaretin, sosyal yaşamın, en hareketli yerinde; Bursa’nın nefes alabileceği bir alanı ortaya çıkarmış oluyoruz. Bursa’nın kalbi ve orayı şu şekilde düşünelim; yer altına otoparkları alarak, üstüne yaşam alanı oluşturulacak. Bursa merkezinde tarihi şehirle, alt mahallelerin birleştiği hareketli bir yer olacak. Dolayısıyla çok kişiden fikir alarak, ortaya çıkarılan bir proje… Bittiğinde Bursa’ya değer katan bir proje olacak. Birinci etabın inşaatının bitme süresi 3 yıl olarak öngörüldü. 17 bin metrekare üzerine büyük bir alana yapılacak. İkinci etap projesi de çalışılıyor. Bu dönemimizde bitirmeyi planlıyoruz” dedi
HİSAR ORTAYA ÇIKACAK
Projelerinden bir diğerinin de Hisar Projesi olduğuna değinen Dündar, tarihi fethedilen bölgenin eski haliyle yeniden ortaya çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Bunu destekleyen birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Dündar, Sümbüllü Bahçe, henüz açılışı yapılmayan Oruçbey Caddesi, Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Kavaklı Cadde’nin bunlardan birkaçı olduğunu söyledi. Sanat tarihçileri ve mimari uzmanlarla da bir çalışma yaptıklarını açıklayan Dündar, “Bu çalışma üzerinden de yeniden burayı tartışmaya açıyoruz. O bölgede doğmuş, yaşamış, geçmiş, çalışmış, kişilerin yanı sıra Bursa’nın önde gelen büyüklerinin fikirlerini alarak, ‘Ne biliyordun? Duydun? Yaşamıştın?’ diyerek, hikayesini yazmaya çalışıyoruz. Hem restorasyon çalışmaları, hem tarihi kimliği dokusunun ayağa kalması önemli” şeklinde konuştu.
110 ÜLKEDEN 750 BİN ZİYARETÇİ
Panorama Müzesi’nin çok önemli bir eser olduğunun altını çizen Dündar, bir yılda 110 ülkeden, 750 bin ziyaretçinin burayı gezdiğini açıkladı. “Sanal ortamda fethedilen Bursa’yı orada gördük” diyen Dündar, “Hisar bittiğinde insanlar gerçek anlamda orada yaşayacaklar. Bu çalışmaların hepsi Bursa’nın şehircilik ve tarihi dokunun gelişmesine dolayısıyla turizmin gelişmesine katkı koyacak çalışmalar. Burada önemli olan Panorama’yı gezen kişinin yürüyerek, şehir merkezine gitmesi… Hanlar Bölgesi’nden Hisar’a, Muradiye’ye buradan bir aks oluşturup, Çekirge’ye gitmesi… Bunlar ziyaretçi geldikçe kendiliğinden ortaya çıkacaktır” dedi.
BAREM İHALESİ TAMAM
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (BAREM) ihalesinin yapıldığını anlatan Dündar, kaba inşaatının bittiğini ve ince işçiliğe başladıklarını söyledi. Bu projeyi sosyal belediyecilikte gelinebilecek en üst nokta olarak nitelendiren Dündar, burada hasta bakım yeri, alzheimer hastaların bakıldığı yer, yaşlı bakım yeri, engellilerin bakım yeri, gündüz bakım yerinin olacağını açıkladı. Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) ile bu konuda tecrübeli olduklarını söyleyen Dündar, “Şimdi bunu daha üst ölçekli, daha modern binada vatandaş hizmetine sunmuş olacağız. Bu da bir ilçe belediyesi için bütçeli ve büyük kapasiteli bir iş. Yılsonu bunu bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
SOĞANLI’YA MİLLET BAHÇESİ
Soğanlı’da yeni bir cazibe merkezi oluşturacaklarını anlatan Dündar, Botanik ve Hayvanat Bahçesi’ne ek olarak park ve yaşam alanı kazandıracaklarını açıkladı. Daha önce odun depolarının olduğu yerin temizlendiğini ve bu bölgenin 110 dönüm üzerinde büyük bir alan olduğuna dikkat çeken Dündar, buraya Millet Bahçesi yapacaklarını açıkladı. Projenin orada ciddi bir cazibe merkezi oluşturacağını söyleyen Dündar, “Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile çalışıyoruz. Projemiz hazır, görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda ihaleye çıkarak, orasını biran evvel bitirmiş olacağız. Yeşil Bursa’ya o sıfatı kazandıracak önemli çalışmalardan bir tanesini gerçekleştireceğiz. Aktivite ve nefes alma merkezi olarak vatandaşın hizmetine açılacak” diye konuştu.
Bunlar dışında birçok proje gerçekleştireceklerini ifade eden Dündar, bunları kültür merkezleri, hizmet birimleri, tarihi dokuların restorasyonu, pazar yerleri olarak sıraladı.
OSMANGAZİ’NİN FELSEFESİ SÜRÜYOR
Bursa’nın gelişimine çok yönlü baktıklarını açıklayan Dündar, kentte yaşayan esnaf, çalışan, üretecinin de bu açıdan bakması gerektiğini vurguladı. Kentin turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra üretim kabiliyeti ile çok fazla özelliğe sahip olduğunu ve bunları bilmenin önemine işaret eden Dündar, “Dünyada şehirler yarışıyor. Şehir başarılıysa ülke de öne çıkmış oluyor. Bizler, bu anlayışla Atamız Osman Gazi’nin başlatmış olduğu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.
VATANDAŞIN İSTEMESİ LAZIM
Osmangazi’de kentsel dönüşüme Soğanlı’dan başladıklarını hatırlatan Dündar, bu bölgenin 30-40 sene önce yapılaşmaya girdiğini anımsatarak, bunların yenilenmesi gerektiğini kaydetti. Depremin beklenmediğini ve ne zaman geleceğinin belli olmadığını ifade eden Dündar, “Vatandaşın binasından şüphesi varsa veya binanın zemininde sıkıntı bulunuyorsa güncellenmesi lazım. Bu iş; bir kişinin, ‘Ben kentsel dönüşüm yapacağım. Devlet böyle istiyor’ demesiyle olmaz. Belediyeler öncüdür, vizyonu koyar; buralarda olması gerekir ama vatandaşın bunu tetiklemesi ve istemesi lazım. Soğanlı’da çalışmalar yapıldı. Hamitler, Güneştepe Bölgesi’nde planlı yeni bölgeler inşa ettik. 73 bin daireye oturma izni verdik. 10 yılda 450 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Bunlar hepsi kanun ve yönetmeliklere uygun şehirler. Dolayısıyla şehrin yenilenmesine epey katkı sağlamış olduk. Bundan sonraki süreçte umarım eskimiş yerler de bu sürece girer” diye konuştu.
Kentin gelişimine çok yönlü bakıyoruz
Bursa’nın gelişimine çok yönlü baktıklarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentte yaşayan esnaf, çalışan, üreticinin de bu açıyı yakalaması gerektiğini kaydetti. Kentin turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra üretim kabiliyeti ile çok fazla özelliğinin bulunduğunu ve bunları bilmenin önemine işaret eden Dündar, “Dünyada şehirler yarışıyor. Şehir başarılıysa ülke de öne çıkmış oluyor. Bizler, bu anlayışla Atamız Osman Gazi’nin başlatmış olduğu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Bursa’da 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar üçüncü kez ipi önde göğüsledi. Bunun, hizmetlerin kesintiye uğramadan devam etmesi anlamına geldiğini belirten Dündar, kamu maliyesi ve hizmetlerin yürümesi açısından avantaj yaratacağını savundu.
Hürriyet Bursa’ya projelerinden bahseden ve bunların başında Osmangazi Meydanı’nın geldiğini anlatan Dündar, “Bu projemiz için 2009 yılında göreve geldiğimizde kamulaştırma çalışmalarına başladık. 3’üncü dönemin başında da birinci etabının ihalesini gerçekleştirdik. Yani uzun vadeli bir proje. Tek dönem başkan olsak veya iki dönemde kalsaydık, bu dönem ihale yapılmayabilirdi. Ekonomik kriz bahane edilerek, zamana yayılabilirdi. Biz o ekonomik sıkıntıyı daha önceden bütçenin disiplinli yönetilmesi neticesinde kredi kullanarak, bu işi sonuçta Bursa’ya kazandırıyoruz. 2009’da başlayan kamulaştırma süreci bugün de devam ediyor. Orası hala bitmedi ama iş de bir taraftan yürüyor” diye konuştu.
BURSA’YA DEĞER KATACAK
Proje için kamulaştırmaya 150 milyon TL harcandığını açıklayan Dündar, birinci etabın 200 milyon TL’ye ihalesinin yapıldığını kaydetti. Diğer etabın ihale sürecinin devam ettiğini belirten Dündar, “İki etap halinde olacak. İnşaat çalışmaları başladı. Projeyle ticaretin, sosyal yaşamın, en hareketli yerinde; Bursa’nın nefes alabileceği bir alanı ortaya çıkarmış oluyoruz. Bursa’nın kalbi ve orayı şu şekilde düşünelim; yer altına otoparkları alarak, üstüne yaşam alanı oluşturulacak. Bursa merkezinde tarihi şehirle, alt mahallelerin birleştiği hareketli bir yer olacak. Dolayısıyla çok kişiden fikir alarak, ortaya çıkarılan bir proje… Bittiğinde Bursa’ya değer katan bir proje olacak. Birinci etabın inşaatının bitme süresi 3 yıl olarak öngörüldü. 17 bin metrekare üzerine büyük bir alana yapılacak. İkinci etap projesi de çalışılıyor. Bu dönemimizde bitirmeyi planlıyoruz” dedi
HİSAR ORTAYA ÇIKACAK
Projelerinden bir diğerinin de Hisar Projesi olduğuna değinen Dündar, tarihi fethedilen bölgenin eski haliyle yeniden ortaya çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Bunu destekleyen birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Dündar, Sümbüllü Bahçe, henüz açılışı yapılmayan Oruçbey Caddesi, Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Kavaklı Cadde’nin bunlardan birkaçı olduğunu söyledi. Sanat tarihçileri ve mimari uzmanlarla da bir çalışma yaptıklarını açıklayan Dündar, “Bu çalışma üzerinden de yeniden burayı tartışmaya açıyoruz. O bölgede doğmuş, yaşamış, geçmiş, çalışmış, kişilerin yanı sıra Bursa’nın önde gelen büyüklerinin fikirlerini alarak, ‘Ne biliyordun? Duydun? Yaşamıştın?’ diyerek, hikayesini yazmaya çalışıyoruz. Hem restorasyon çalışmaları, hem tarihi kimliği dokusunun ayağa kalması önemli” şeklinde konuştu.
110 ÜLKEDEN 750 BİN ZİYARETÇİ
Panorama Müzesi’nin çok önemli bir eser olduğunun altını çizen Dündar, bir yılda 110 ülkeden, 750 bin ziyaretçinin burayı gezdiğini açıkladı. “Sanal ortamda fethedilen Bursa’yı orada gördük” diyen Dündar, “Hisar bittiğinde insanlar gerçek anlamda orada yaşayacaklar. Bu çalışmaların hepsi Bursa’nın şehircilik ve tarihi dokunun gelişmesine dolayısıyla turizmin gelişmesine katkı koyacak çalışmalar. Burada önemli olan Panorama’yı gezen kişinin yürüyerek, şehir merkezine gitmesi… Hanlar Bölgesi’nden Hisar’a, Muradiye’ye buradan bir aks oluşturup, Çekirge’ye gitmesi… Bunlar ziyaretçi geldikçe kendiliğinden ortaya çıkacaktır” dedi.
BAREM İHALESİ TAMAM
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (BAREM) ihalesinin yapıldığını anlatan Dündar, kaba inşaatının bittiğini ve ince işçiliğe başladıklarını söyledi. Bu projeyi sosyal belediyecilikte gelinebilecek en üst nokta olarak nitelendiren Dündar, burada hasta bakım yeri, alzheimer hastaların bakıldığı yer, yaşlı bakım yeri, engellilerin bakım yeri, gündüz bakım yerinin olacağını açıkladı. Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) ile bu konuda tecrübeli olduklarını söyleyen Dündar, “Şimdi bunu daha üst ölçekli, daha modern binada vatandaş hizmetine sunmuş olacağız. Bu da bir ilçe belediyesi için bütçeli ve büyük kapasiteli bir iş. Yılsonu bunu bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
SOĞANLI’YA MİLLET BAHÇESİ
Soğanlı’da yeni bir cazibe merkezi oluşturacaklarını anlatan Dündar, Botanik ve Hayvanat Bahçesi’ne ek olarak park ve yaşam alanı kazandıracaklarını açıkladı. Daha önce odun depolarının olduğu yerin temizlendiğini ve bu bölgenin 110 dönüm üzerinde büyük bir alan olduğuna dikkat çeken Dündar, buraya Millet Bahçesi yapacaklarını açıkladı. Projenin orada ciddi bir cazibe merkezi oluşturacağını söyleyen Dündar, “Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile çalışıyoruz. Projemiz hazır, görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda ihaleye çıkarak, orasını biran evvel bitirmiş olacağız. Yeşil Bursa’ya o sıfatı kazandıracak önemli çalışmalardan bir tanesini gerçekleştireceğiz. Aktivite ve nefes alma merkezi olarak vatandaşın hizmetine açılacak” diye konuştu.
Bunlar dışında birçok proje gerçekleştireceklerini ifade eden Dündar, bunları kültür merkezleri, hizmet birimleri, tarihi dokuların restorasyonu, pazar yerleri olarak sıraladı.
OSMANGAZİ’NİN FELSEFESİ SÜRÜYOR
Bursa’nın gelişimine çok yönlü baktıklarını açıklayan Dündar, kentte yaşayan esnaf, çalışan, üretecinin de bu açıdan bakması gerektiğini vurguladı. Kentin turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra üretim kabiliyeti ile çok fazla özelliğe sahip olduğunu ve bunları bilmenin önemine işaret eden Dündar, “Dünyada şehirler yarışıyor. Şehir başarılıysa ülke de öne çıkmış oluyor. Bizler, bu anlayışla Atamız Osman Gazi’nin başlatmış olduğu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.
VATANDAŞIN İSTEMESİ LAZIM
Osmangazi’de kentsel dönüşüme Soğanlı’dan başladıklarını hatırlatan Dündar, bu bölgenin 30-40 sene önce yapılaşmaya girdiğini anımsatarak, bunların yenilenmesi gerektiğini kaydetti. Depremin beklenmediğini ve ne zaman geleceğinin belli olmadığını ifade eden Dündar, “Vatandaşın binasından şüphesi varsa veya binanın zemininde sıkıntı bulunuyorsa güncellenmesi lazım. Bu iş; bir kişinin, ‘Ben kentsel dönüşüm yapacağım. Devlet böyle istiyor’ demesiyle olmaz. Belediyeler öncüdür, vizyonu koyar; buralarda olması gerekir ama vatandaşın bunu tetiklemesi ve istemesi lazım. Soğanlı’da çalışmalar yapıldı. Hamitler, Güneştepe Bölgesi’nde planlı yeni bölgeler inşa ettik. 73 bin daireye oturma izni verdik. 10 yılda 450 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Bunlar hepsi kanun ve yönetmeliklere uygun şehirler. Dolayısıyla şehrin yenilenmesine epey katkı sağlamış olduk. Bundan sonraki süreçte umarım eskimiş yerler de bu sürece girer” diye konuştu.