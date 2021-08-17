Rüyamda Buluttum

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damgasını vuran ve o zamanlara tanıklık etmiş çoğu kişinin hayatına dokunmuş şarkıların sahibi 12 ismi buluşturan ‘Şimdi 90’lar 2’, Ossi Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

90’lar deyince o dönemin müziklerine aşık her insanın yüzünde tartışmasız güller açar. Her şarkı ezbere bilinir ve duygu seli hazırda bekler. Yeni albümün çıktığı haberi müzikseverlerin büyük ilgisini çekti ve dijitalde şarkı paylaşımları hemen başladı.

Prodüktörlüğünü Hakan Eren’in yaptığı ‘Şimdi 90’lar 2’ albümünde, Yonca Evcimik, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Hazal, Erdal Çelik, Jale, Boran, Uhde Seçil, Eda-Metin Özülkü, Oya-Bora ve Seyyal Taner yer alıyor.

Albümde en hoşuma giden şey tüm şarkıların yeniden seslendirilmiş olması. Yıllar sonra bu şarkıları daha farklı söyleyen, vurgularını bir başka yapan şarkıcıları dinlemek ve o nüansları yakalamak dinleyiciyi keyiflendiriyor.

Düzenlemelerin ağırlıklı olarak 90’lı yıllardaki haline yakın olması ise bir başka sevindiğim nokta. Orijinal düzenlemelerdeki o lezzeti çok bozmadan aslına sadık kalınmaya özen gösterilmiş. 90’lı yılların coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için arşivlik güzel bir çalışma.

Buray’ın Harbiye çıkarması

Buray’ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin yankıları hala sürüyor. Sevilen şarkılarını görsel ve işitsel bir ahenk içinde seslendiren müzisyen, izleyenlere güzel dakikalar yaşatmış.

Çok istesem de konsere gidemedim ama geceye dair izlediğim görüntüler ve dinlediğim yorumlar beni o ortama gitmiş kadar yaptı. Buray her detayla ince ince ilgilenmiş. Başarılı bir albümün ardından yeni eski şarkılarından hazırladığı repertuar tansiyonu hep yüksek tutmuş.

Konser sırasında kendisine eşlik eden dansçılar, arkada dönen görüntüler, ışık ve sahne düzeni göz kamaştırmış. Buray’ın Çiğdem Karavit'in tasarladığı ve üzerinde gezdiği ülkelerin haritasının yer aldığı kostümü geceye ait güzel detaylardan biri olmuş.