Hande Yener’in yeni albümünden notlar

Geçtiğimiz hafta Hande Yener ile beraberdik. Hummalı bir biçimde sanat hayatının 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem ‘ isimli yeni albümünün çalışmalarını sürdüren Hande ile hem yeni albümünü dinledim hem de yanı başımda çıkan şarkıların oluşum sürecine tanıklık ettim.
Karşımdaki Hande’yi oldukça heyecanlı, yaptığı işin içine sindiği her halinden belli bir şekilde buldum. Gözlerinin içinin gülmesi ve bu albüme olan inancı, onun müzik aşkının katlanarak çoğaldığının bir göstergesiydi. Her bir şarkı için ayrı emek harcadığını söyleyen Yener , tüm taşların yerine oturması için çabalamış ve sonucunda bunu fazlasıyla başarmış.
‘Carpe Diem’ hakkında çok fazla detay verip işin sürprizini bozmak istemediğimden genel olarak bir şeyler yazmak gerekirse , taptaze bir albüm dinleyiciyi bekliyor diyebilirim.
Dünya müziğinde şu an trend olan akımları ustalıkla albümüne taşıyan Hande , baştan sona dinlediğinizde bütünlüğü olan ama teker teker şarkılara baktığınızda bambaşka karakterlere sahip bir iş ortaya koymuş. Söz, müzik ve aranje öyle güzel iç içe geçmiş ki dinlerken dümdüz bir yolda yağ gibi akan tatlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
Albümün belirli bir matematik gözetilmeden hazırlanması mutlu eden bir ayrıntı. Şarkı ne istiyorsa Hande onu vermiş. Süre konusunda kalıplara bağlı kalınmamış. Şarkıları dinleyip içine girerken , bir anda aranjenin değişmesi sizi bu sefer daha başka yerlere sürükleyerek heyecanlandırıyor.
Hande’nin sesi bu albümde bir başka tınlıyor. Şarkılarına olan inancı , kayıtsız şartsız onlara teslim oluşu dinlerken fark edilir bir lezzet sunuyor.
Ara sıra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla albüm hakkında verdiği küçük ipuçlarını baz almayın derim. Onlar bu işin büyüklüğünü tam olarak yansıtmıyor. Bu albüm beklenilenden daha derin detaylar içeriyor.
Hande’nin albümü evinde ete kemiğe bürünmüş desem yalan olmaz. İşin mutfağını kendi evine taşıyan ve kayıtları orada kurduğu stüdyoda yapan Hande, böylelikle şarkı oluşum sürecinde ufak bir kıvılcımla soluğu hemen mikrofon başında alarak, o heyecanı kaybetmiyor.
Kendisiyle sohbet ederken eliyle merdivenlerin altında yer alan stüdyoyu gösterip ‘ İşte bu albüm tamamen burada oluştu Serhat , bir söz ve melodi bulduğumuzda her şeyi bu stüdyoda pişirip oluşturduk.’ diyen Hande’nin ne demek istediğini gözümün önünde oluşan 3 şarkıya şahit olarak tescillemiş oldum.
Yıllar sonra Berksan ile yolları tekrar kesişen Hande , bu sefer bambaşka bir enerji ile şarkılar oluşturmuş. Düzenlemelerde imzası olan Misha ile yeni bir dokunuş yakalayan Hande, tamamen dünya pop müziğine yelken açmış.
Dinleyici tarafından merak edilen albüm için beklentileri fazlasıyla karşılayacağını söyleyebileceğim ‘ Carpe Diem’, Hande severlerin efsane albüm statüsüne koyduğu ‘Apayrı’nın 2020 sürümü şeklinde geliyor.
Albümü dinlediğimiz ve dolu dolu müzik konuştuğumuz bir günün sonunda Hande’ye ‘Albümle alakalı müzikseverlere söylemek istediğin ne var?’ diye sorduğumda verdiği cevabı sizlerle paylaşıyorum.
‘ Kendimi yapabildiğimin en iyisini yapmak için her zaman sorumlu hissediyorum. Dinleyicime ve fanlarıma, belki de beni hiç bilmeyen birilerine, eşsiz bir heyecan vermek, o enerjinin büyük kitlelere yayıldığını görmek, benim için dünyanın en büyük hazzı olabilir. Bu enerjiyi üretmek ve paylaşmak benim misyonum.
Ufacık bir tebessüme sebep olmak ve müzik severlere şifa olabilmek benim için bir onur. Beni 20 yıldır kalbine koyan sevenlerime, tüm kalbimle “Carpediem”i armağan ediyorum.
Ve 20. yıl albümümde emeği olan tüm müzik üstatlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, beni hayallerimle buluşturdukları için. Tabi ki bundan sonra söz artık dinleyicinin. Sana da çok teşekkür ediyorum bir tanem. Yıllardır benimle, hep bu güzel heyecanlarımı paylaştığın için. ’
Hande’nin yeni albümünün son dokunuşları devam etmekte. Çıkış tarihi sürpriz. Her an her şey olabilir.
Hande Yener’in yeni albümünden notlar
Geçtiğimiz hafta Hande Yener ile beraberdik. Hummalı bir biçimde sanat hayatının 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem ‘ isimli yeni albümünün çalışmalarını sürdüren Hande ile hem yeni albümünü dinledim hem de yanı başımda çıkan şarkıların oluşum sürecine tanıklık ettim.
Karşımdaki Hande’yi oldukça heyecanlı, yaptığı işin içine sindiği her halinden belli bir şekilde buldum. Gözlerinin içinin gülmesi ve bu albüme olan inancı, onun müzik aşkının katlanarak çoğaldığının bir göstergesiydi. Her bir şarkı için ayrı emek harcadığını söyleyen Yener , tüm taşların yerine oturması için çabalamış ve sonucunda bunu fazlasıyla başarmış.
‘Carpe Diem’ hakkında çok fazla detay verip işin sürprizini bozmak istemediğimden genel olarak bir şeyler yazmak gerekirse , taptaze bir albüm dinleyiciyi bekliyor diyebilirim.
Dünya müziğinde şu an trend olan akımları ustalıkla albümüne taşıyan Hande , baştan sona dinlediğinizde bütünlüğü olan ama teker teker şarkılara baktığınızda bambaşka karakterlere sahip bir iş ortaya koymuş. Söz, müzik ve aranje öyle güzel iç içe geçmiş ki dinlerken dümdüz bir yolda yağ gibi akan tatlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
Albümün belirli bir matematik gözetilmeden hazırlanması mutlu eden bir ayrıntı. Şarkı ne istiyorsa Hande onu vermiş. Süre konusunda kalıplara bağlı kalınmamış. Şarkıları dinleyip içine girerken , bir anda aranjenin değişmesi sizi bu sefer daha başka yerlere sürükleyerek heyecanlandırıyor.
Hande’nin sesi bu albümde bir başka tınlıyor. Şarkılarına olan inancı , kayıtsız şartsız onlara teslim oluşu dinlerken fark edilir bir lezzet sunuyor.
Ara sıra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla albüm hakkında verdiği küçük ipuçlarını baz almayın derim. Onlar bu işin büyüklüğünü tam olarak yansıtmıyor. Bu albüm beklenilenden daha derin detaylar içeriyor.
Hande’nin albümü evinde ete kemiğe bürünmüş desem yalan olmaz. İşin mutfağını kendi evine taşıyan ve kayıtları orada kurduğu stüdyoda yapan Hande, böylelikle şarkı oluşum sürecinde ufak bir kıvılcımla soluğu hemen mikrofon başında alarak, o heyecanı kaybetmiyor.
Kendisiyle sohbet ederken eliyle merdivenlerin altında yer alan stüdyoyu gösterip ‘ İşte bu albüm tamamen burada oluştu Serhat , bir söz ve melodi bulduğumuzda her şeyi bu stüdyoda pişirip oluşturduk.’ diyen Hande’nin ne demek istediğini gözümün önünde oluşan 3 şarkıya şahit olarak tescillemiş oldum.
Yıllar sonra Berksan ile yolları tekrar kesişen Hande , bu sefer bambaşka bir enerji ile şarkılar oluşturmuş. Düzenlemelerde imzası olan Misha ile yeni bir dokunuş yakalayan Hande, tamamen dünya pop müziğine yelken açmış.
Dinleyici tarafından merak edilen albüm için beklentileri fazlasıyla karşılayacağını söyleyebileceğim ‘ Carpe Diem’, Hande severlerin efsane albüm statüsüne koyduğu ‘Apayrı’nın 2020 sürümü şeklinde geliyor.
Albümü dinlediğimiz ve dolu dolu müzik konuştuğumuz bir günün sonunda Hande’ye ‘Albümle alakalı müzikseverlere söylemek istediğin ne var?’ diye sorduğumda verdiği cevabı sizlerle paylaşıyorum.
‘ Kendimi yapabildiğimin en iyisini yapmak için her zaman sorumlu hissediyorum. Dinleyicime ve fanlarıma, belki de beni hiç bilmeyen birilerine, eşsiz bir heyecan vermek, o enerjinin büyük kitlelere yayıldığını görmek, benim için dünyanın en büyük hazzı olabilir. Bu enerjiyi üretmek ve paylaşmak benim misyonum.
Ufacık bir tebessüme sebep olmak ve müzik severlere şifa olabilmek benim için bir onur. Beni 20 yıldır kalbine koyan sevenlerime, tüm kalbimle “Carpediem”i armağan ediyorum.
Ve 20. yıl albümümde emeği olan tüm müzik üstatlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, beni hayallerimle buluşturdukları için. Tabi ki bundan sonra söz artık dinleyicinin. Sana da çok teşekkür ediyorum bir tanem. Yıllardır benimle, hep bu güzel heyecanlarımı paylaştığın için. ’
Hande’nin yeni albümünün son dokunuşları devam etmekte. Çıkış tarihi sürpriz. Her an her şey olabilir.