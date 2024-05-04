Kedi istismarına son verelim

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Buna köpek ve diğer hayvanların videolarını da ekleyebiliriz tabii. Ama her şeyin başı kediler. Hal böyleyken bizim gündelik yaşamımızı güzelleştiren sosyal medyada karşılaştığımız videolara bakarken aklımızın kenarında bir soru işaretinin olması şart.

Başlıktaki ifadeyi de ben söylemiyorum zaten. Bu sözler Slovakya’daki Kösice Üniversitesi’nde Veterinerlik ve Eczacılık Fakültesi’nde kedi davranışları araştırmacısı olan Noema Kmecova’ya ait. Kmecova, “Her gün karşılaştığım birçok videoyu şikâyet ediyorum çünkü birçoğu kedilere kötü davranıldığını gösteriyor. Onlarda korku, hayal kırıklığı veya acı belirtileri gördüğüm durumlara rastlıyorum” diyerek ekliyor: “Gördüklerimden bazıları hayvan istismarı sınırında.”

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Slovakya basınında gördüğüm haberde görüşü olan Kmecova, kediler hakkında hâlâ bilmediklerimizden, kedi araştırmalarının doğasından ve meslektaşlarıyla birlikte büyük bir dergide yayımlanan yeni bir çalışmada elde ettiği bulgulardan bahsediyor.

Kediler ve insanlar arasında binlerce yıl öncesine dayanan etkileşimle, biz kedileri iyi tanıdığımızı düşünürüz ama gerçek bunun tam tersi. Kmecova, “Kediler hakkında bilmediğimiz şeyler bildiklerimizden daha fazla. Biyolojileri ve fizyolojileri hakkında çok şey biliyoruz. Örneğin, koku ve koku sinyallerinin onlar için çok önemli olduğunu biliyoruz, ancak kimyasal düzeyde bilmemize rağmen belirli feromon fraksiyonlarının ne işe yaradığını bilmiyoruz.”

VİDEOLARDA DEKOR GİBİ KULLANILIYOR

Büyük ölçüde keşfedilmemiş bir başka alan da, diğer hayvanlar için de geçerli olmak üzere beyinleri ve içinde olup biten süreçler: “Şu anda bu çalışma alanındaki en önemli konu acı ve kedilerin bunu davranış yoluyla nasıl ilettiği. Bu çok fazla araştırılmamış bir alan. Genelde kedilerin birbirlerine nasıl davrandıklarını inceliyorum, çünkü evlerde yaşayan kedilerin sayısı giderek artıyor” diyen Kmecova, kedilerin davranışlarını vücutlarında neler olup bittiğini anlatmak için kullandıklarını belirtiyor.

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Kmecova ve beraberindekiler yaptıkları çalışmalarda kedilerin gerçekten oyun oynayıp oynamadıklarını diğer kedilerle girdikleri etkileşimi izleyerek anlamaya çalışıyorlar ve buradaki tavırlarını insanlarla ilişkilerindeki durumu analiz etmek için kullanıyorlar.

Kedilerin sesi, kuyruk hareketleri, vücutlarının aldığı şekil, bakışları bu konuda uzman olduğu için Kmecova’ya bizden çok daha fazla şey anlatıyor.

İşte bu nedenle sosyal medyada izlediği çoğu videoda Kmecova bir arıza tespit ediyor ve şikâyette bulunuyor. Bunların başında da kedilerin bir dekor haline dönüştürüldüğü, hareketinin engellenerek paylaşımın öznesi haline getirildiği videolar geliyor. Örnek olarak bu yazıda kullandığımız bilgisayar ekranına bakan ve şikâyet edeceği videoları aradığını söyleyebileceğimiz kedi fotoğrafı da Kmecova’nın şikâyet edeceği paylaşımlar arasında.

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Galiba yapmamız gereken şey basit: Kedilerin hayattaki amacının bizi eğlendirmek olmadığını anlarsak tüm sorunları çözeceğiz.

250’DEN FAZLA YÜZ İFADESİ VAR

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Lyon College’da psikoloji profesörü olan ve yeni bir çalışmaya imza atan Brittany Florkiewicz’in çalışmasını manşetimizle beraber okuyalım. Diyor ki kediler ruh hallerindeki ince değişiklikleri iletmek için gözlerinin, kulaklarının ve yüz kaslarının benzersiz konumlarını kullanarak birbirlerine 250’den fazla farklı yüz ifadesi yapabilirmiş. Araştırmacıya göre bu ifadelerin çoğu dost ya da düşmanca olarak kategorize edilebilir. Bu kadar derinliği olan canlıları anladığımızı düşünmek zaten hataların en büyüğü.

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OKUR FOTOSU





BU NASIL BİR KEYİF MÜMÜ

Okurumuz Melih Uzunkol, kedisi Mümü’nün hikâyesini ve nefis fotoğrafını paylaşmış bizimle: “8 yıl önce yağmurlu bir İzmir akşamında, üniversite öğrencisi oğlumuz ile sokakta kesişiyor yolları kedimiz Mümü’nün. Şimdi onun dostluğu, birçok ilaçtan daha şifalı, her miyavı içten bir haykırış. Mümü ailemizin bir ferdi, moral ve neşe kaynağımız.” Mutluluğunuz daim olsun diyoruz okurumuza ve müthiş kedisi Mümü’ye. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...