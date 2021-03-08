Ege’de kadının adı var

KADINA şiddetin sonlandırılamadığı bir ortamda buruk da olsa tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Şu an için tek tesellimiz kadına şiddet konusunda kamuoyu tepkisinin hızla kabarması ve toplumun bilinç düzeyinin yükselmesi. Erkeklere el kaldırma cesareti gösteremeyip kadınlar karşısında aslan kesilen zavallıların sayısı giderek azalacak ve sonunda yok olacak. Bir zamanlar kadına oy kullanma hakkı bile vermeyen dünya tarihi böyle örneklerle dolu.
MUĞLA BİRİNCİ, İZMİR İKİNCİ
Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hayli yüksek olduğu ülkelerden biri. Ama iyi haber, Ege ve İzmir’in toplumsal cinsiyet eşitliğinde başka bölgelerin çok önünde olması. Raporlara göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla. İkinci sırada ise İzmir var. Daha sonra Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi olduğu ilk 10 ilden 5’inin Ege Bölgesi’nden olması ise ayrıca dikkat çekici.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak kamusal ve özel yaşamın her alanında yer alması, görülebilmesi, kararlara katılabilmesi, fırsatları değerlendirebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve kaynaklara erişimi olarak ifade ediliyor.
Bu konudaki araştırma 2014 yılından beri 81 ilde, Türkiye Politik ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) tarafından yapılıyor. İllerdeki toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçmek için kadın ve erkeklerin eğitime katılımı, üretim faaliyetine katılımı, siyaset ve ekonomide temsil edilmeleri gibi kriterler kullanılıyor.
SİYASET VE EKONOMİDE CİNSEL EŞİTLİK
Örneğin bir ilde siyaset ve ekonomide kadın ve erkeğin hangi oranlarda temsil edildiğini araştırırken şu verilere bakılıyor:
Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı, siyasi partilerin ilçe başkanlarının cinsiyetlerine göre dağılımı, TOBB’a bağlı oda ve borsalarda başkan, meclis başkanı, genel sekreter, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımının ortalaması.
ÜRETİME KATILIMDA EŞİTLİK
Türkiye’de kadınların yalnızca yüzde 23’ü kendisi ile aynı işi yapan erkeklerle eşit ücret alabiliyor. Benzer işleri yapan ve benzer eğitimlere sahip kadınlar ve erkekler arasında büyük bir ücret eşitsizliği yaşanıyor.
Üretime katılımda cinsiyet eşitliğinin ölçüldüğü bazı kriterler ise şunlar:
Benzer işler için cinsiyetler arası ücret eşitliği, şirketlerin imza yetkilerinin cinsiyetlere göre dağılımı, cinsiyetlerine göre yönetici pozisyonunda çalışma oranları, cinsiyetlerine göre çalışan nüfusun oranı, cinsiyetlere göre sendikalaşma oranı.
EĞİTİMDE İLK SIRA İZMİR’İN
Eğitimde cinsiyet eşitliğinde ise cinsiyete göre okur yazarlık oranı, cinsiyete göre en az lise mezuniyet oranı, cinsiyete göre en az üniversite mezuniyet oranı gibi kriterlere bakılıyor. Örneğin İzmir eğitime katılımda cinsiyet eşitliğinde birinci sırada geliyor. İzmir’i sırasıyla, İstanbul ve Muğla takip ediyor.
Ege’de kadının adı var
KADINA şiddetin sonlandırılamadığı bir ortamda buruk da olsa tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Şu an için tek tesellimiz kadına şiddet konusunda kamuoyu tepkisinin hızla kabarması ve toplumun bilinç düzeyinin yükselmesi. Erkeklere el kaldırma cesareti gösteremeyip kadınlar karşısında aslan kesilen zavallıların sayısı giderek azalacak ve sonunda yok olacak. Bir zamanlar kadına oy kullanma hakkı bile vermeyen dünya tarihi böyle örneklerle dolu.
MUĞLA BİRİNCİ, İZMİR İKİNCİ
Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hayli yüksek olduğu ülkelerden biri. Ama iyi haber, Ege ve İzmir’in toplumsal cinsiyet eşitliğinde başka bölgelerin çok önünde olması. Raporlara göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla. İkinci sırada ise İzmir var. Daha sonra Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi olduğu ilk 10 ilden 5’inin Ege Bölgesi’nden olması ise ayrıca dikkat çekici.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak kamusal ve özel yaşamın her alanında yer alması, görülebilmesi, kararlara katılabilmesi, fırsatları değerlendirebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve kaynaklara erişimi olarak ifade ediliyor.
Bu konudaki araştırma 2014 yılından beri 81 ilde, Türkiye Politik ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) tarafından yapılıyor. İllerdeki toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçmek için kadın ve erkeklerin eğitime katılımı, üretim faaliyetine katılımı, siyaset ve ekonomide temsil edilmeleri gibi kriterler kullanılıyor.
SİYASET VE EKONOMİDE CİNSEL EŞİTLİK
Örneğin bir ilde siyaset ve ekonomide kadın ve erkeğin hangi oranlarda temsil edildiğini araştırırken şu verilere bakılıyor:
Belediye meclisi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı, siyasi partilerin ilçe başkanlarının cinsiyetlerine göre dağılımı, TOBB’a bağlı oda ve borsalarda başkan, meclis başkanı, genel sekreter, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin cinsiyetlerine göre dağılımının ortalaması.
ÜRETİME KATILIMDA EŞİTLİK
Türkiye’de kadınların yalnızca yüzde 23’ü kendisi ile aynı işi yapan erkeklerle eşit ücret alabiliyor. Benzer işleri yapan ve benzer eğitimlere sahip kadınlar ve erkekler arasında büyük bir ücret eşitsizliği yaşanıyor.
Üretime katılımda cinsiyet eşitliğinin ölçüldüğü bazı kriterler ise şunlar:
Benzer işler için cinsiyetler arası ücret eşitliği, şirketlerin imza yetkilerinin cinsiyetlere göre dağılımı, cinsiyetlerine göre yönetici pozisyonunda çalışma oranları, cinsiyetlerine göre çalışan nüfusun oranı, cinsiyetlere göre sendikalaşma oranı.
EĞİTİMDE İLK SIRA İZMİR’İN
Eğitimde cinsiyet eşitliğinde ise cinsiyete göre okur yazarlık oranı, cinsiyete göre en az lise mezuniyet oranı, cinsiyete göre en az üniversite mezuniyet oranı gibi kriterlere bakılıyor. Örneğin İzmir eğitime katılımda cinsiyet eşitliğinde birinci sırada geliyor. İzmir’i sırasıyla, İstanbul ve Muğla takip ediyor.