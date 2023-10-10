Yeni BMC elektrikli otobüste büyüyecek

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"Yeni bir BMC için çalışıyoruz ve bunun için son 2 yılda yaptığımız yatırım 3.6 milyar TL’ye yaklaştı. 2024’te de yaklaşık 10 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. BMC otomotivde Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak nasıl ki daha önce sektörde ilkleri başardıysa, bugün de başlattığımız inovasyon odaklı yatırımlar sayesinde büyük bir dönüşüme imza atarak elektrifikasyon çağında yeni nesil ticari araçlarıyla sektörde yine öncü olacaktır.”

Tosyalı Holding 2021 yılı Haziran ayında BMC’nin yüzde 50.1 hissesini Sancak ve Öztürk ailelerinden satın aldı. O tarihten bu yana BMC’nin direksiyonunda yukarıdaki sözlerin sahibi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı var.









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Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, 60. yılını kutlayacağı 2024’ü ticari araçlarda dönüşüm yılı olarak ilan ederek çalışmalarına başladı. Şirket, Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenen Busworld Brüksel 2023 Otobüs Fuarı’nda sergilediği yeni nesil otobüslerinin yanı sıra özellikle Procity 12M EV ve Neocity 8.5M EV elektrikli otobüsleri için geliştirilen teknolojileri de tanıttı.

BMC’nin davetlisi olarak gittiğimiz Brüksel’de konuşan Tosyalı, yeni bir BMC için çalıştıklarını şu sözlerle duyurdu:

“Togg’un da ortaklarından biri olan BMC’nin kendi bünyesinde de elektrikli araçlara ciddi yatırımlar yapıyor. Ar-Ge’miz özellikle Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile daha da güçlenen sıfır emisyon hedefine elektrikli araçlarla katkı vermek için çok ciddi çalışıyor. Teknolojideki gelişmeleri ve pazarın ihtiyaçlarını dikkate alarak Ticari Araçlar Ar-Ge bünyesinde elektrikli sürüş sistemler ile sürücü destek-otonom sistemler ekiplerini oluşturduk. Özellikle elektrikli otobüs ürün portföyümüzü genişletmek istiyoruz. Bu ekipleri sayıları artan projelerimiz ile birlikte güçlendireceğiz.”

SÜRÜCÜSÜZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

BMC’nin geliştirme sürecinde Aselsan ile işbirliği yaptığı Procity 12m EV otobüs modeli tavanına monte olan pantograf hızlı şarj sistemi ile 8-12 dakika gibi bir kısa mola süresinde, sürücü tarafından herhangi bir şey yapılmasına gerek kalmadan kendi kendini şarj edebiliyor.

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BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, araçla ilgili şu ayrıntıları da paylaştı:

“Aselsan tarafından geliştirilen 111.6 kWh’lık LTO batarya kullanılan otobüsümüzde yine Aselsan tarafından geliştirilen HVSM-287 elektrik motoru toplam 335 HP güç üretiyor. Hızlı şarj ile 80 kilometre menzil sunan aracımız 2024’ün ikinci yarısında seri olarak üretilecek. “Procity 12m EV” modelinin bir başka versiyonu ise Alman Kiepe şirketi tarafından geliştirilen elektrikli araç güç ve şarj sistemi paketine sahip. 362 kWh’lık NMC batarya kullanılan aracın HVSM-287 elektrik motoru toplam 215 HP güç üretiyor. DC şarj ile 5 saatte 300 kilometre menzil sunuyor. Bu modelin 55 dakikalık hızlı şarj seçeneği de var. O da 300 kilometrelik menzil sunuyor.”

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BMC elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarına ek olarak Avrupa Birliği’nin ağır vasıtalarda sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde yürütülen ESCALATE projesi içinde de yer alıyor. Bu proje kapsamda hidrojen ile çalışan bir kamyon (18t - 4x2 çekici) geliştiriyor.





Fuat Tosyalı, Brüksel’deki “Busworld”de CEO Murat Yalçıntaş ve Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Mehmet Çelik ile birlikte geliştirme sürecinde Aselsan’la işbirliği yaptıkları “Procity 12 m EV” elektrikli otobüsünü tanıttı.



80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT



BMC’nin ticari araç satışlarının yüzde 65’nin ihracattan geldiğini, dünyada 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, “Sırbistan’da, Karadağ’da, Romanya’da, Yunanistan’da Gürcistan’da, İspanya’da, İtalya’da ve Azerbaycan’da, daha birçok ülkede BMC’nin otobüslerini yollarda görebilirsiniz. Her şehre uygun otobüslerimizle özellikle Avrupa’da tercih edilen markalardan biriyiz. Kamyon ihracatımızın yüzde 80’e yakını da Avrupa’ya gerçekleşiyor. Bugüne kadar Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır, Van başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde farklı şehir belediyeleri BMC otobüslerini tercih etmiş durumda” diye konuştu.

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APRONA ÖZEL ARAÇ



TÜRKİYE’de havaalanlarında kullanılan ilk apron aracını ürettiklerine dikkat çeken BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, bu alanda dünyadaki birkaç üretici arasına girdiklerini söyledi. Yalçıntaş, “14M Neoport” apron aracını geçtiğimiz yıllarda Kazakistan’a ihraç ettiklerini belirterek, “Bu yıl da THY’nin iştiraki TGS Yer Hizmetleri A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda kullanmak üzere 7 adet “Neoport Apron” aldı. İstanbul Havalimanı’nda VIP araçlar da dahil çalışan toplam otobüs sayımız 52 oldu. Geçen yıl da Dubai merkezli Emirates Grubu’nun havalimanı yer hizmetleri ve işletme firması olan DNATA’nın yetkili tedarikçisi olduk. DNATA, 32 havalimanında ve farklı ülkelerde operasyonlara devam ediyor” dedi.