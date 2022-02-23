Notalarla iyileşiyoruz

Yılmaz yeni polisiye romanında, çok sevdiği mesleğine küsmüş olan bir profesörün eşinin çabasıyla yeniden matematiğe dönmesinin öyküsünü anlatıyor.
Profesör matematiğe ve öğrencilerine yeniden dönerken, cinayete kurban giden karısının da intikamını almaya çalışıyor. Ve zaman içinde bir katile dönüşüyor. Bakalım Yılmaz’ın bu romanı, öncekiler gibi büyük ilgiyle karşılanacak mı? Okurlarının ve polisiye severlerin daha şimdiden benim gibi sabırsızlandığını tahmin edebiliyorum.
Bu arada geçen yıl Milliyet gazetesinde yayımlanan “Bodrum’da Mandalina Cinayetleri” adlı tefrikanın kitaplaşmasını, ben de polisiye okurları gibi merak ve heyecanla bekliyorum.
Aşk, tutku ve yurt özlemi
İş dünyasının yakından tanıdığı Cem Kozlu, dedesinin yaşamından kesitler sunan yeni bir kitaba imza attı: Bir Tıp şehidi/M. Salahattin Erk.
Röntgen profesörü Salahattin M. Erk’in bulunduğu kentlerden eşine yolladığı kartpostalları derleyen Kozlu, dedesinin radyoloji tutkusunu, tıp tarihindeki değerini ortaya çıkarıyor.
Salahattin Erk’in Avrupa kentlerinden ilginç gözlemlerine de tanıklık ediyoruz bu çalışmada. Savaş ve sonrasının dünyadaki çalkantıları içinde içtenlikle kaleme alınan bu anıları Remzi Kitabevi renkli olarak yayınladı.
“Sihirli Flüt”ün hikâyesi
◊ “Defne”yi nasıl konumlandırıyorsunuz? Otobiyografik bir roman mı yoksa bir veda güncesi mi?
- “Defne” aslında kusurlu bir aşkın vedası. Bunu söylerken öyle süslü kelimelerle anlatayım diye değil, samimiyetle belirttim. Her birimizin içindeki kusurlu, kabul edilemez ve kendimize bile itiraf ederken zorlandığımız hislerimizin romanıdır “Defne”. Zaten sabrın nasıl yorulduğunu okurken kendimize soracağız, ‘Ben nerede buna benzer bir şey yaşadım?’ diye. Yazar olarak bilmeden, görmeden, dinlemeden en önemlisi de hissetmeden zaten okuyucuya geçirmek çok zor olurdu sanırım. Her insan gibi ben de “Defne” ile örtüşüyorum. Kadınlar her ne olursa olsun bilmeseler de vazgeçmeyen ruhlardır. Yani bir kadını öyle kolay kolay alt edemezsiniz. Susmasıyla bile meydan okur, yeri gelir. Defne ağacı dökülse de hiç solmayan yapraklarıyla meydan okur kışa. Aynı bizler gibi... İşte o yüzden “Defne” her şeye rağmen sabrın sınandığı bir aşkın veda romanı.
◊ Bu ülkede kadın olmak, bu ülkede kadın yazmak konusunda neler söylersiniz?
- Keşke bu soruya sadece gülerek cevap verebilsem. Sorun şu ki bırakın yazmayı, kadın olarak hele ki tek başına mücadele eden kadın olmak başlı başına zor zaten. Boyun eğmenizi beklerler ama aynı zamanda ayaklarınızın üstünde durmalısınız. Susmanızı beklerler ama bir yandan da konuşmalısınız. Şiddete de maruz kalsanız, yaralanıp ölümle bile burun buruna gelseniz yutkunup yaşamalısınız. Gerçek hayat hikayeleri yazarken içimin nasıl acıdığını kitaplarıma döktüğüm satırlarda bulabilirsiniz. Bu konuda o kadar çok doluyum ki neresinden tutsam diye düşünürken yazmaya karar verdim zaten. Biz kadınlar eğitim ve ekonomik özgürlüğümüzde o kadar çok eksiğiz ki yani tamamlasak da toplum süzgecinde örf adet adı altında o kadar çok sınırlanmışız ki, duyduklarım ve izlediklerim karşısında çığlık atasım gelmiyor değil hani. Mental olarak her şeye göğüs geren kadınların gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddete maruz kalmaları içimi gerçekten acıtıyor. İşte o yüzden kadın olmak ve kadınlar üzerine bu kadar çok yazıyorum. Çünkü yazdıklarım da, yaşanan yanlış ve adaletsiz gidişe karşı dur deme eylemim.
◊ Romanı tamamladıktan sonra neler hissettiniz?
- Daha önceki romanım “Yade”de yaptığımın aynısını. Derin bir nefes ve ardından buruk bir sevinçle karışan gözyaşları eşliğinde romanla vedalaştım. Çok melankolik gelebilir belki ama inanın o an neler hissettiğimi tarif edebilmek için kelimeler zorlanıyor. Düşünsenize, yaşanılan şiddeti doğru ve akıcı biçimde aktarmak zorundasınız. Ayrıca gerçekleri anlatma gibi bir sorumluluğunuz var ve elbette kitabın kahramanına ve derdimi anlatmaya çabaladığım okuyucularıma karşı olan sorumluluğum da cabası. Yanlış en ufak bir anlatım gerçeklerden uzaklaştırır. O yüzden en çok ona dikkat ederek oya işler gibi işlemelisiniz olayları. Üzerimden nasıl bir yük kalktığını anlatamam. Kitabı okuyucularıma emanet ettikten sonra artık tek duymak istediğim onların bana geri dönüşleri.
Kariyeri boyunca yapımcı, yönetmen ve oyuncu olarak 90 filme imza attı.
“Aramızdaki Düşman” (1964), “Kendi Düşen Ağlamaz” (1969) ve “Zalim” (1973) gibi macera, gerilim ve süper kahraman filmleriyle unutulmazlar arasında özel bir yer edinen Atasoy’un ölümü, sinema dünyasını derinden üzdü.
Hayatımda da yeri ayrıydı.
İrfan Abi ile yıllar önce Gazeteci Erol Dernek Sokak’taki bir kafede tanışmıştım.
Kendisinden defalarca oyunculuğun özel tarihini dinlemiştim.
Hiç unutmam, Altın Koza Film Festivali’nde “yaşam boyu onur ödülü” almıştı.
Adana’da geçirdiğimiz bir festivalde de anılarını dinleme fırsatı bulmuştum.
Maria, işini iyi yapan, yemeğe ruhunu ve lezzetini katan bir gastronom.
Geçenlerde Etiler’deki Maria’nın Bahçesi’ne uğradım ve kendisiyle uzun uzun sohbet etme fırsatı buldum. Yeni kitabının konusu beni heyecanlandırdı.
Bir Rum kızının hayat hikayesini okumak ilginç olacak.
Otobiyografik özellikler taşıyan bu roman, Kandilli’de bir doğumla başlıyor. Kitapta kahramanımızın Mısır çöllerindeki maceraları, aşkları da var.
1973 öncesi İstanbul’un çilingir sofralarının da bu kitapta olması şahane.
Kitapta yer alan Selanik’ten İstanbul’a yapılan tekne yolculuğu da heyecan dolu. Bakalım bu kitabı hangi yayınevi yayımlayacak.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, edebiyat sohbetimize eşlik eden levrek pirzolasıyla, beğendili kalamar dolması beni kalbimden vurdu!
Sanat ve medya dünyası, kapsamlı içeriğiyle dikkat çeken yeni bir dergiye kavuşuyor. Yapımcı, yayıncı, yazar, yönetmen Sami Dündar’ın başında bulunduğu Dark İstanbul Medya A.Ş. bünyesinde hazırlanan Dark İstanbul Dergi, üç ayda bir yayımlanacak ve ilk sayısı haziran ayında raflarda olacak.
İstanbul odaklı dergide polisiye, fantazya, korku ve bilimkurgu edebiyatı hakkında dosya konuları, söyleşiler ve yazıların yanında İstanbul tarihi, sinema, müzik, gastronomi, çizgi roman, öykü gibi başlıklar da bulunacak. Derginin yayın yönetmenliği görevini ise deneyimli kültür-sanat gazetecisi ve yazar Özlem Ertan üstlendi.
Robert Kolej ve tarihi
Robert Kolej tarihine dair çok kapsamlı, genel okur kitlesine hitap eden bir çalışma Önder Kaya kalemiyle okurlarla buluşacak. Kaya, kolejin tarihi yapısından günümüze, farklı görüşlerden eğitim sistemine kadar pek çok detayla bu köklü yapının bir tarihçesini bizlere sunacak.
Biyografi ve tarih severler için
Diplomat Şair-Yahya Kemal’in Elçilik Yılları 1926-1949”,
Tarihçi Murat Bardakçı, yeni kitabında bir ilke imza atıyor. “Atatürk’ün Mutfağı”, Çankaya Köşkü mutfağının bitmek bilmeyen kuruluş, yani tamir, inşaat ve tedarik öyküsüyle açılıyor.
Sürekli bozulan ve defalarca yeniden yaptırılan kuzine yani mutfak sobasından kimi zaman İstanbul’dan kimi zaman Çekoslovakya gibi ülkelerden getirtilen ve yıllar içinde sayısız kez kaybolup yenilenen tabak çanak takımlarına kadar ayrıntılı olarak verilen bu kuruluş öyküsünden sonra sıra aşçılardan bulaşıkçılara, çeşnicilere mutfağın çalışanlarına geliyor.
Yiyecek içecek maddelerinin harcama listeleri ise tedarikçilere gönderilen telgraflardan, satıcıların hazırladığı faturalardan öğreniyoruz.
Bamya, enginar gibi sebze yemekleri de pişirilmiş ama Bardakçı’ya göre temelde “bir bekar evi” olan Çankaya Köşkü’nde sofraya çoğunlukla balık, havyar, tarama gibi yiyecekler gelmiş.
◊ “İstanbul’un Hayaletleri” gizem, macera ve İstanbul’u birleştiren, temposu yüksek bir roman. Kitabı yazma kararını nasıl aldınız, yazım aşaması ne kadar sürdü, buradan başlayalım.
- Üç yılda tamamlandı. Başka bir fikir üzerinde çalışıyordum ve okumalara başlamıştım. Bir gün bana kuruluşundan bugüne İstanbul’un tarihini anlatan bir kitap hediye geldi ve akşam yatmadan önce kitabın kapağını kaldırdım. Kaldırış o kaldırış. İstanbul’a öyle bir daldım ki, çalışıyor olduğum fikri kenara koyup “İstanbul’un Hayaletleri”ni yazdım.
◊ İstanbul göç alan, her gün değişen bir şehir. Bu yoğun insan trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Edebiyatınıza nasıl bir etkisi oldu? Şehrin hayaletleri deyince aklınıza ne geliyor?
- Şehrin hayaletleri deyince aklıma etrafımızda olan ama bakmadan geçtiğimiz, toplumun en alttakileri ve gelir düzeyine bakmaksızın tüm kimliğini gizleyen kesimler geliyor. Böyle bakınca İstanbul’un kalbinde onlarca hayalet geziyor. Son dönemde en gözüme çarpanlar yabancı göçmenler. Gençler gruplar halinde geziyor ve turistlerin arasına karışıyorlar. İşporta tezgâhı açan, hatta dükkân açanlara rastlıyorum. Kentin içinde küçük gettolar oluşmuş durumda. İstanbul’a başka kentlerden göçenler konusu ise onlarca yıllık bir olgu. Böyle bir devinimden her türlü sanatsal yapıtın çıkması doğal. Ben de bir yazar olarak üç imparatorluğun başkentinde, binbir milleti ve her kesimden insanı bir arada görmekten büyük heyecan duyuyorum.
İşte yanıtları...
“En başta Colin O’Sullivan gelir. Colin O’Sullivan 1974’te İrlanda’da doğdu.
Fransa’dan ödüllü bir yazar kendisi. Romanı ‘Killarney Blues’, Prix Mystère de la critique sahibi. Bu ödül çok prestijli polisiye kitaplara veriliyor.
Bir diğer romanı, The Starved Lover Sings, Rusçaya çevrildi. Çok başarılı bulundu. Yakın gelecekte sık sık gerçekleşen tsunami felaketinden birinde kızını kaybeden bir öğretmenin macerası.
‘The Dark Manual’ adlı romanı şu anda büyük bir Amerikan yapım şirketi tarafından TV dizisi olarak çekiliyor. ‘Black Mirror’ tarzı bir bilim kurgu hikayesi...
‘My Perfect Cousin’ adlı romanı 2019’da İrlanda’dan bir yayınevi tarafından yayımlandı ve o da çok ses getirdi. 1980’lerde geçen hikaye bize o yıllarda ergen olmanın ne demek olduğunu hatırlatıyor. Son romanı ise ‘Marshmallows’, tiyatro dünyasında Noel zamanı meydana gelen bir cinayeti konu alıyor.
Şu anda üstünde çalıştığım bilim kurgu öykü antolojisi ‘Kıyamet Alametleri’ için bir öykü gönderdi. Öyküsü de romanları kadar muhteşem, onu da belirteyim.”
Otobiyografik kurmaca türünün en önemli yazarı Annie Ernaux, “Yalın Tutku”yla yoğun bir aşk hikayesini kısa ama özlü bir üslupla anlatırken “Babamın Yeri”nde babasıyla ilişkisini irdeliyor.
Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Ödülü’nün bu yılki kazananı “Shuggie Bain” de ocak ayında yayımlanacak.
Dizi ve filme de uyarlanacak olan ve tüm dünyada yankı uyandırması beklenen birçok ödül alan “Shuggie Bain”, 80’lerin Glasgow’unda genç bir kadın ve onun farklı oğlunun hayatından sarsıcı bir kesit sunuyor.
Ceylin’in yolculuğu başladı
Çektikleri kısa filmlerle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Adanalı Atom Film, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan küçük kız çocuğu Ceylin’in elverişsiz koşullara, dayatılmış sisteme ve çarpık düzene rağmen okula gitme mücadelesini konu alan uzun metrajlı filmlerinin hazırlıklarına başladı.
“Ceylin”in yapımcılarından Mehmet Sarıca, Çukurova’da tarlalarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi kız çocuklarını görünür kılmak istediklerine dikkat çekiyor.
Ceylin’in yolculuğuna katkı sunan sinemaseverlere filmde bir sahnede rol alma, jenerikte destek yapımcı unvanı, filmin senaryosu, kamera arkası fotoğraflardan oluşan bir albüm seti ve gala davetiyesi gibi çeşitli ödüller sunulacak.
Sinemaseverler bu desteği fongogo.com/project/ceylin-3 sayfasından yapabilecek.
Turhan Selçuk, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi usta isimlerin anıldığı festivali takip etmek keyifliydi. Ali Nesin, festivalin açılışında babası Aziz Nesin’i eğlenceli bir şekilde anlattı.
Mizah tarihçisi Turgut Çeviker ile araştırmacı Sabri Koz’u da tanıma fırsatı buldum.
Koz kültür dünyamızın en önemli isimlerindendir, eski yemek tarifleri, hikayeler, türküler hakkında önemli derlemeleri vardır.
Kendisinden Nasrettin Hoca’yı dinlemek keyifliydi. Mehmet Esen’in “Meddah” oyununu yeniden izleme fırsatı da buldum. Gülmek ve güldürmek ciddi bir iştir, bir kez daha anladım.
Festivalde ayrıca “Bir İstanbul Beyefendisi: Abdülcanbaz”, Turgut Çeviker’in küratörlüğünde “Çizgi Kahramanlar” ve Cengiz Özek’in “Gelenekselden Çağdaşa Karagöz” sergilerini gezmek de iyi bir deneyimdi.
Festivalin Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde olması önemliydi.
Kendisine ve ekibine tebrikler, alkışlar...
Dünyayı değiştiren beyinler
A, Ş ve K harfleri Ahmet Özhan’dan geliyor. Onun gerçek isminin baş harfleri...
Ahmet Şükrü Katıöz olarak doğup Ahmet Özhan’a dönüşen bir sanatçının hikayesini anlatan kitabın başrolünde aşk var.
Ama hepsi bu kadar değil elbette...
Ahmet Özhan’ın gazeteci Ahmet Tezcan’ın sorularına verdiği cevaplardan oluşan kitap dolu dolu!
Özhan’ın musiki eğitimi aldığı ve birlikte çalıştığı büyük müzisyenler, genç yaşta şöhreti yakalaması, fırtınalı Maksim Gazinosu yılları,
yakışıklı olmasının da etkisiyle Yeşilçam’a geçişi ve sinema filmleriyle seyirci karşısına çıkışı, gençlik çağındaki gönül maceraları, evlilikleri, hiç istemediği biçimde bir magazin figürü olarak konumlandırılışı, bu konumlandırılmaya isyan ederek tasavvuf yolunu seçmesi ve olgunluk çağı... Okurken kendinizi bu büyük sanatçıyla baş başa bir sohbetin içinde bulacaksınız.
Polisiye tutkunlarına müjde
Dark İstanbul Medya Grubu tarafından temmuzda çıkarılan ve büyük ligi gören “Dark Polisiye” birinci kitaptan sonra ikincisi yayına hazırlanıyor.
“‘Dinkin Dings’ modern çocuk edebiyatının en gizli saklı harikalarından biri. Çocukların hayal gücünü besleyen ve korkularıyla yüzleşmesini sağlayan hikayesiyle keyifli okuma zamanları vaat ediyor. Guy Bass’ın üslubundaki muzip dil yaratılan korku konseptinin içinde komedinin de baskın olmasına sebep oluyor. Kitabın harika çizimlerle desteklendiğini de belirtmek gerekiyor. Siyah beyaz estetiği son derece düzeyli kullanılmış. ‘Balık Adamların İntikamı’nın favori çocuk kitabım olmasının sebeplerinden biri de yetişkinlere de hitap edebilmesi ve eğlenceli vakit geçirtmesi diyebiliriz.”
Genç bir ressamla tanışın
Geçen haftaki Antalya gezimde genç bir ressamla daha tanışma fırsatı buldum: Damla Çetinkaya. Resme olan yatkınlığını fark eden resim öğretmeni sayesinde Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun olmuş. Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde eğitimini tamamlamış. Umarım en yakın zamanda İstanbul’da kişisel bir sergisi olur. Genç ressam, kendi resimlerini bakın nasıl anlatıyor:
“Eğitimim boyunca insanların kendine ait karakterleri ve değişkenlikleri, kültür motifleri dikkatimi cezbetmiştir. Ben de bir göçmen olarak ailemde birçok kültürü barındırdığımı fark ettim. Bu da değişken kültürleri barındırırken ne kadar iç içe kolektif bir bellek oluşturduğumuzu gösterdi.”
Yeni bir kitap
Atilla Dorsay’ın yeni kitabı “Irkçılığı Gördüm, Tanıyorum” adını taşıyor ve yazarın 1980’lerden günümüze yazdığı, ırkçılığın her türüne karşı çıkan yazıları içeriyor. Kitabı Varlık Yayınları basacak, vaktiyle Dorsay’ın ilk kitaplarını basmış yayınevi. Irkçı milliyetçiliğe karşı tam zamanında gelen bu kitabın önsözünü ise ünlü yazar Oya Baydar yazmış.
Ayrıca dönem içinde halkevlerinin kapatılması, Vatan Cephesi’nin kuruluşu, 6-7 Eylül olayları, kimi tarihsel yapıların yol açmak kaygısıyla yıkılışı da belgeleriyle günışığına çıkarılıyor.
Araştırmacı yazar Turan Akıncı, 27 Mayıs darbesiyle sonuçlanan 10 yıllık Demokrat Parti dönemini ilginç siyasal ve sosyal gelişmeleriyle birlikte kaleme almış, okunmaya değer...
Sabrın, cesaretin, umudun hikâyesi
VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) edebiyat kitaplığı yeni eserlerle genişlemeye devam ediyor. Eğitimci ve yazar William Howard Armstrong, ilk kez 1969 yılında yayımlanan “Sounder” eseriyle okura “merhaba” diyor.
Yayınlanmasından kısa bir süre sonra “Sounder”, Birleşik Devletler’de çocuk edebiyatı için verilen en prestijli ödüllerden John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanıyor.
1930’lu yıllarda Amerika’da köleciliğin ardından gelen “ortakçılık” isimli bir tarım sisteminde varoluş mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini konu alıyor.
Renkli gözlü, soğuk bakışlı bir yüz. Şaşırdım.
Sonra sayfanın gerçek birinin Instagram sayfası değil bir tür dijital roman projesi olduğunu fark ettim.
Profilde, “Paralel evrenden gelen kızın maceraları” yazıyor.
Olay örgüsü, belgeselle fantastik öğeleri birleştiren türden. Örneğin, Rabia’ya, Türkiye’de idam edilmiş son kadın olan Kadriye Partici’nin hayaleti musallat oluyor.
Her bir bölümü bir Instagram paylaşımından oluşan macera, amatör insanlar tarafından seslendiriliyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”ne de göndermeler var.
Bir Instagram sayfasının roman biçiminde kullanımı, zamanın ruhuna çok uygun.
“Sen Git Aşk Bana Kalsın” ve hemen arkasından yeni yazılar eklenmiş “Aşk Bize Yakıştı”, Nemesis Kitap’la birlikte yeniden yayımlanıyor. Coşkundeniz bakın nasıl anlatıyor:
“17 yıl sonra bu kitapları yeniden basmaya karar verdiğimizde dayandığımız en önemli nokta yazıların zamana ve mekana bağlı olmamasıydı.
İletişim şekil değiştirmiş olsa da duygular aynı. Yine kavuşamayanlar, acı çekenler, hayal kırıklığı yaşayanlar var.
Yine mutluluğu bulanlar, aşk nedeniyle bulutların üzerinde uçanlar, sevenler, sevilenler, dillere düşmüş sevdalar var. İstiyorum ki, okuyucular bir gün kendini anlatmak istediğinde bu kitapları eline alsın, bir yazı seçip okusun karşısındakine.
İstiyorum ki, ne olursa olsun duygularını dinlemekten, anlatmaktan vazgeçmesinler.”
Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, tüm başarılarına inat mütevazı bir karakter.
Düzenlediği festival Türk sinemasına destek veriyor ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturuyor.
Festivalde izleme şansı bulduğum Çağıl Bocut’un yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “Sardunya” psikolojik gerilim unsurları taşıyan bir hikayeye sahip.
Babalar ve evlatları arasındaki iletişimi ölüm, adalet ve etik kavramları üzerinden ele alan filmin oyuncu kadrosunda İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner Alıcı, Evren Duyal, Zeyno Eracar, Tansu Biçer ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.
Sabırsızlık Zamanı
Festivalde görüşme fırsatı bulduğum, oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği “Sabırsızlık Zamanı” filmi dünyanın büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali Ana Yarışma’ya seçilmiş.
Oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez’in yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu’nun “En İyi Film” ve “Başka Sinema Dağıtım Ödülü” olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı.
13 Kasım’daki çevrim içi buluşmanın kayıtları sürüyor.
Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar, yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.
Konferansın açılış konuşmasını, edebiyatımızın çok sevilen şairlerinden
Birhan Keskin, kapanışını da Nobel ödüllü dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk yapacak.
Yayıncılığımızın
gelişmesi, standartlarının yükselmesi için bu tür konferanslar önemli.
Ünlü sinema yönetmeni merhum Halit Refiğ’in eşi Gülper Refiğ’le karşılaşmak bana çok iyi geldi.
Gülper Refiğ, “Halit Refiğ Sineması”nı anlattı, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini dile getirdi. Festivalde oyuncu Arzu Yanardağ’a da rastladım.
Bakın neler söyledi: “İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali’nde jüri üyesi olmaktan onur duydum. Malatya’da olmaktan büyük keyif aldım. Daha önceki gelişlerimde çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer şehri doya doya gezdim. Tarihi, lezzetli yemekleri, sıcakkanlı insanlarıyla Malatya’nın yeri çok başka. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Festivalden eve dönerken güneşin ve sanatın enerjisini beraberimde taşıyordum.
Notaları bilen ağustos böceği
Müziğin dilinden anlayan, notaları bilen ağustos böceği, bildiklerini acemi çobana öğretmeye hazır. Böylece çoban, koyunlarıyla iletişim kurarken müzikten faydalanabilecek.
İşte Esme Aras da bu merakına yenilmiş ve tek tek yazarların kapısını çalmış. Onlarla bu soruların yanıtlarını almak üzere söyleşiye oturmuş. Sohbetin merkezinde edebiyat var ama mekan olarak da Ankara.
Pastaneleri, lokantaları, sinemaları, parkları ve sokaklarıyla birer anı sığınağı Ankara’yı...
“Yaz’Ankara” kitabında genç edebiyatçılarımızdan ustalara kadar pek çok isimle yapılmış röportajlardaki bazı isimler: Pınar Kür, Erendiz Atasü, Necati Tosuner, Nazlı Eray, Feyza Hepçilingirler, Gülten Dayıoğlu, Cemil Kavukçu, Atilla Şenkon, Ayten Kaya Görgün...
Edebiyatçılarla söyleşi yapınca da ortaya yine bir edebiyat eseri çıkıyor haliyle. Yaşar Kemal’in dediği gibi “Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne, röportaj bal gibi edebiyattır.” Esme Aras da bu röportaj ustasına yakışır bir iş yapmış.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nde yeni dönem
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yayıncılar Birliği’nin genel kurulu yapıldı. 2021-2023 dönemi yönetiminin oylandığı kurulda, editör Nazlı Berivan Ak genel sekreter olarak yönetimde göreve başladı.
Notalarla iyileşiyoruz
Uzun yıllardır kariyerini Avusturya’da sürdüren ve insanların ruhlarına dokunan ünlü İranlı- İtalyan piyanist ve besteci Kiann’ı Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konser alanında izleme fırsatı buldum.
Kiann ve ona eşlik eden Sırp çellist Ana Percevic’in sahnesi sevincimi artırdı, üzüntümü azalttı. İnsanın ruh halini böylesine değiştirebilen sanatçıların olması dünyayı güzelleştiriyor.
Kiann’ın farklı müzik türlerini bir araya getirmedeki orijinal yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Kiann’ın müziğini hep yanımda taşıyorum, notalarıyla dinleyicilerini iyileştirdiği için onu kutluyorum.
Çağlar ve boyutlar arası bir bilim kurgu
Ünver Alibey’in yazdığı “Işık Prensi”, genç kalan yetişkinler için yazılmış, merkezine imkânsız bir aşk ilişkisi yerleştirilmiş, çağlar ve boyutlar arası bir bilim kurgu macera romanı.
Konusu ise kısaca şöyle:
Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Esin beklenmedik bir anda gizemli ve karizmatik bir yabancıyla karşılaşır. Emir, yıllar sonra yine İstanbul’dadır.
Dünyanın kaderini değiştirecek bir objeyi ararken yolu yine bu çok sevdiği şehre düşmüştür.
Esin’den çok etkilenir.
Kız ona birini hatırlatmaktadır; elbette aşk kaçınılmazdır...
İstanbul kitabın her sayfasına sinmiş durumda. Romanı okurken Beyazıt ve Aksaray civarındaki öğrenci mahallelerinden Eminönü sahiline kadar dolaşmadık yer bırakmıyoruz.
Fantastik bir aşk hikâyesini anlatan roman aynı zamanda yazarın İstanbul’a ve okuduğu üniversiteye yazdığı bir aşk mektubu niteliğinde...
Kim Ne Okuyor?
· Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Tolstoy’un “Savaş ve Barış” adlı eserini okuyor.
· Yazar Özlem Kumrular, Artun Ünsal’ın “İktidarların Sofrası-Yemek, Siyaset ve Simgesellik” adlı eserini okuyor.
· Remzi Kitabevi’nin yayın koordinatörü Öner Ciravoğlu, Marquez’in “Yaprak Fırtınası” adlı romanını okuyor.
· Görüntü yönetmeni Refik Çakar, James Krüss’ün “Satılan Gülüş” adlı romanını okuyor.
Biri su diğeri ekmek
Yazar dostum İbrahim Altun’un Instagram’dan paylaştığı resimleri görünce kendisine “Yazı mı yoksa resim mi daha büyük tutkun” diye sordum.
İşte cevabı:
“Resim yapmak bende içgüdüsel bir eylem... 4-5 yaşlarımda bile tek işim buymuş gibi gördüğüm, hayal ettiğim her şeyin resmini yapıyordum. Okuma yazmayı öğrendikten sonra da düzenli günlük tutmaya başladım. Yani hayatı önce görsel olarak algıladım, sonra da gördüklerimi yazarak ifade etmeye başladım. Lise yıllarında resim ve kompozisyon yarışmalarının tartışmasız birincisiydim. Resim ve yazmak benim için bir bütün; biri su ise, diğeri ekmek... Şu da var: Hayatımın bir döneminde resmi bırakıp sadece roman ve senaryo yazmaya başladığım, bir bakıma yazarak kendimi boğduğum da oldu. Seneler sonra yeniden resme döndüğümde bunun aslında beni kurtardığını gördüm. Her şey kaldığı yerden akmaya; renkler, desenler, kompozisyonlar adeta fışkırırcasına çıkmaya başladı. Beş senedir aralıksız resim yapıyorum. Hayatta en zevk aldığım şey bu.”
Yeni bir yayınevi
Günçe Yayınevi’ni henüz duymamış olabilirsiniz. Duyanlarınızsa belki birkaç kitaplarını biliyor. Günçe, 2005’te Mavi Delta Yayınlarını kuran Zerrin Yılmaz’ın iyiliğe doğru yol alma serüveninin son adımı. Günçe Yayınevi’ni henüz duymamış olabilirsiniz. Duyanlarınızsa belki birkaç kitaplarını biliyor. Günçe, 2005’te Mavi Delta Yayınlarını kuran Zerrin Yılmaz’ın iyiliğe doğru yol alma serüveninin son adımı. Aynı zamanda da kızının ismi. Günçe Yayınevi, 2019’da yayın hayatına başladı.
Yılmaz, özellikle kadınların hayatına ışık tutacak, onların sesi olacak, anne kimliği de olan kadınlar için rehber kitaplar yayımlamayı hedefliyor. Özel gereksinimli çocuklar, aileler ve eğitimciler için gerek yabancı literatürdeki kitapları Türkçeye kazandırıyor, gerekse ülkemizdeki uzmanların kitaplarını yayımlıyor. “Gerçek Hayat Hikayeleri” serisiyle, kadınların yaşadığı şiddeti merkeze alan romanlar yayımlıyor. Bu seriden çıkan “Defne, Sabır da Bir Gün Yorulur” ve “Yade, Ölmek Kolaydı” ile ağlatırken, diğer bir roman “Eyvah Evren Beni Dinliyor”le de okurlarını güldürüyor. Şu ana kadarki yayımları arasında çocuk, eğitim, kişisel gelişim ve sağlık kitapları ile romanlar var.
Yeni Çıkanlar
Dorsay’ın “Yılmaz Güney Kitabı”
Atilla Dorsay’ın yeniden yayımlanan “Yılmaz Güney Kitabı”, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dorsay, kitabın yolculuğunu önsözünde heyecanla anlatıyor: “Bu ilk kitap yıllar sonra, tam olarak 2000 yılında Yılmaz Güney Vakfı ve ardındaki sevgili Fatoş Güney’in girişimiyle yeni bir kitap olarak çıkmıştı. Yine ‘Yılmaz Güney Kitabı’ adıyla... O 10 küsur yıl içindeki Güney tartışmalarının da eklenmesiyle, bu tuğla gibi kalın bir kitap olmuştu. Bu yeni basıma o kitaptan sadece bir bölüm aldık. Onun ilk, bu kitabın ise Sekizinci Bölümü’nü oluşturan... Bunun nedeni, yazıların aslında bu ilk kitapla bağlantılı olması idi. Aynı yıllar, yakın anılar, koşut olaylar... ‘Yılmaz Güney Kitabı’nın, sinemaseverlerin ve onun filmlerini izleyememiş olan gençlerin ilgisini çekeceğini umuyoruz.”
Çılgın, komik, beklenmedik
Editörlüğünü Semih Gümüş’ün üstlendiği “Köprü Kitaplar” koleksiyonunun 25. kitabını, çağdaş edebiyatımızın fantazya ustası Nazlı Eray yazdı. Bir köşkün bahçesinden müze koridorlarına uzanan farklı bir sevdanın izini süren roman, çocuk gözünden esrarengiz bir dünya sunuyor.
“Karga Feramuz’un Aşkı”, duyguların zamanı aşan gücünü duyumsatan, tutkulu ve sıra dışı kahramanlarıyla geçmişle bugün arasında hafızalardan silinmeyecek bir roman.