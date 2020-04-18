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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Hayatın farklılıkları kitaplarda

18 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde neler mi okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:

Olga Tokarczuk’tan Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde

Çünkü Nobel edebiyat ödüllü yazar sıradışı bir romana imza atıyor. Janina, uzak bir Polonya köyünde, yıldız haritalarını inceler, William Blake’in şiirlerini tercüme eder ve varlıklı Varşova sakinlerinin yazlık evlerine göz kulak olur. İnsanlar yerine hayvanlarla vakit geçirmeyi tercih etmesi ve münzevi tavırları kimilerine göre kaçıklıktır. Bir gün komşusu Koca Ayak gizemli bir şekilde ölür. Gelecek günler daha da tuhaf ölümleri beraberinde getirir. Şüpheler artarken Janina, tuhaf teorileriyle kendini soruşturmanın göbeğine yerleştirir. Baş döndürücü bir roman.

Hayatın farklılıkları kitaplarda

Maud Ankaoua’dan Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü

Çünkü Fransa’da çok satan listelerinde, ilgi çekici bir roman. Maëlle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, yoğun tempoda koşturmaktan kendi mutluluğunu önceliği yapmayı unutmuş, Parisli mutsuz bir kadındır. En yakın arkadaşı Romane ile buluştuğunda öğrendiği gerçek sonucunda bir seçim yapmak zorunda kalır. Ondan istenen uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Böylece mutluluğa giden hikayesi de başlamış olur. Güçlü bir
kitap.

Hayatın farklılıkları kitaplarda

Yu Hua’dan Yaşamak

Çünkü sadeliğiyle unutulmaz bir kitap. Aile servetini yiyip tükettiği gençlik günlerinde, uzun bir hayatın ona neler sunacağından habersizdir elbette Fugui. Yıllar sonra, yaşlı öküzüyle tarlasını sürerken tanıştığı bir yabancıya hayatından söz etmeye başladığında, şımarık bir gencin başına gelenlerden fazlasını sayıp dökecektir bu yüzden: Fugui, kaderin sürprizlerini, yaşamın acılarını ve sevinçlerini anlatır.

Hayatın farklılıkları kitaplarda

Sally Rooney’den Normal İnsanlar

Çünkü arkadaşlık ve aşka dair son dönemin en ilginç okumalarından. Connell ve Marianne, İrlanda’da aynı okula giden iki gençtir. Connell okulun en popüler öğrencilerindenken Marianne içedönük, sevilmeyen bir tiptir. İkili bir gün sohbet etmeye başlar ve bu durum ikisinin de hayatını değiştirir.

Hayatın farklılıkları kitaplarda

Arundhati Roy’dan Küçük Şeylerin Tanrısı

Çünkü yasak bir aşkın çökerttiği bir ailenin soluk kesen dramı bu romanda. Varlıklı bir Hindu ailesinin güzel kızı Ammu, yanlarında çalışan bir işçiye aşık olur. Oysa genç adam toplumun en alt kesimi Dokunulmazlar sınıfındadır. Sonu olmadığını bildikleri bu aşkta ‘Küçük Şeyler’le yetinirler, geleceği düşünemezler.

Hayatın farklılıkları kitaplarda

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