Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sayım Çınar>Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye
"Sayım Çınar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sayım Çınar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sayım Çınar

Sayım Çınar

Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye

15 Nisan 2020

Talihin akışı, onu zorlayanlardan hoşlanmaz.

Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye

Hangi yürek bir başına aşkı yüklenebilmişti ki? Doğası iki kişilikti aşkın, o, tek yaşanamazdı.
Korkunun esiri olmuş birini harekete geçirebilecek tek şey, yine korkudur...
Bu cümleler, Fırat Devecioğlu’nun yeni romanından... Okurları, onu tanıdık bir Alain de Botton şekilde tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl Mona Kitap etiketiyle yayınlanan “Yüzleşme” adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Devecioğlu, bu defa bir kurgu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Devecioğlu’nun yeni romanı, polisiye ve postmodern kurmacayı harmanlama iddiasında. Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikayede, her bir karakterin önemli bir filozofu temsil etmesi heyecan verici bir ayrıntı.
Fırat Devecioğlu, yeni romanı ile çıtayı bir hayli yükseğe taşıma konusunda iddialı.

Yeni dönemde yeni projeler

İsmail Güneş ile uzun uzun sohbet ettik geçtiğimiz günlerde.
“Yaklaşık 15 yıldır çekmeyi planladığım ama bazen finans zorluklarından bazen de oyuncularını bulamamaktan gerçekleştirme imkanı bulamadığım üç senaryomu bu korona günlerinde ‘Çekemediklerim’ başlığıyla roman yapmaya karar verdim. Bu öyküleri şartlara bağlı olarak belki tek tek, belki de üçü bir arada yayınlanmasını arzu etmekteyim” diyor Güneş.
“Siyahkalem”, “Merhamet Nereye” ve “Kurban” isimlerini verdiği üç öykünün ortak yönü bu toprakların meselelerini, hikayelerini konu ediniyor olması. Bu günlerde üretimine devam eden sanatçıların varlığı umut veriyor.

Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye

Korona günleri nasıl geçiyor...

Hatice Meryem

Yemek konusunda becerikli değilmişim

Son bir aydır evden çıkmıyorum. Dışarıdan yemek de istemiyorum. Kendim yapmaya çalışıyorum. Pek becerikli olduğum söylenemez; balık yaptım, elime yüzüme bulaştırdım, et pişirdim, iyi pişmedi, iki defa pırasa yaptım, kıvamı tutturamadım. Çocukken yemek hapları olsun isterdim, bugün hâlâ istiyorum. Kendimi bu salgın günlerinde bayağı bir disipline ettim. Erken yatıp erken kalkmak hep özlediğim ve kurmak istediğim bir düzendi. Sonunda buna kavuştum. Sabahları hızlı bir kahvaltı sonrası okuma ve yazma işlerine girişiyor, akşamları televizyona bakıyorum.

Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye

Nazlı Eray

Bu günlerin sonunda yeni bir nesil çıkacak

İstasyonda durmuş bir tren gibiyim. Kendi içinde değişik patikalarda yolculuk yapıyor, hayatı düşünüyorum, gelecekle ilgili bir fikrimse yok. Bambaşka bir dünya içinde hayatımı ölçüp biçiyorum. Çiçek sulama saatleri yaptım kendime. Bir sene kadar ayrıydım onlardan. Ankara’dan uzaktım, İstanbul ve Bodrum’daydım daha çok. Çiçekler beni beklemiş sanki. Şimdi her sabah kahvemi içerken onları suluyorum, korona onlara etki etmeyecek, bunu düşünüp mutlu oluyorum. Arada eczaneden bir arkadaş geliyor, vitamin bırakıyor. Kimseyle temas etmiyorum ama telefonda yoğun konuşuyorum dostlarımla. Beni rahatlatacak şeyler yapıyorum, unuttuğum kitapları okuyorum. Okuma saatlerim var. Elbette yakınlarım için korkuyorum. Sevdiklerim için kaygılanıyorum. Korona bütün dünyayı değiştirecek, düşünceleri değiştirecek, yeni bir düşünce akımı, yeni bir nesil çıkacak bu günlerin sonunda.

Brüksel, Londra ve Bratislava’nın sokaklarında geçen hikaye

KİM NE OKUYOR?

◊ Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Şaziye Karlıklı’dan “Emine Adalet, Kara Kâküllü Kız”ı okuyor.
◊ Ertuğrul Özkök, Norman Lebrecht’ten “Genius & Anxiety, How Jews Changed The World”ü okuyor. Bir yandan da Deirdre Bair’den “Parisian Lives”ı.
◊ Yazar Öner Ciravoğlu, Kezban Kabakcı’dan “İyi Geceler Gemisi”ni okuyor.
◊ Yazar Birol İnan, Soljenitsin’den “Kanser Koğuşu”nu okuyor.
◊ Ecevit Kılıç, Mehmed Uzun’dan “Kader Kuyusu”nu okuyor.

X
Sayım Çınar Sayım ÇınarTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Takdir-i ezele talibiz ama gayrete de aşığız…Aygül AydınTakdir-i ezele talibiz ama gayrete de aşığız…15.04.2020
Dijital sanata karşı balkon hareketiİhsan YılmazDijital sanata karşı balkon hareketi15.04.2020
Altınok: Keçiören’deki vaka Ankara ortalamasının altındaDeniz GürelAltınok: Keçiören’deki vaka Ankara ortalamasının altında15.04.2020
Andrea Bocelli milyonları ekrana kitlediHikmet DemirkolAndrea Bocelli milyonları ekrana kitledi!15.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.