Ünlülerin Instagram dellenmeleri

Seda Üren yeni yıl temizliği yapmış, kim var, kim yok; bir sürü insanı takipten çıkmış. Söz konusu sosyal medya, özellikle de Instagram olunca, ünlülerin durup durup böyle dellenmeleri oluyor.





Uraz Kaygılaroğlu’nun bir kalemde Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kaan Yıldırım, Demet Özdemir gibi arkadaşlarını...

Seda Sayan’ın, kankası Safiye Soyman dahil birçok kişiyi takipten çıktığı gibi vakalar çok.

Bir ünlü, artık bir noktadan sonra sosyal medya hesabını “mahalledeki abla” gibi kullanmaktan vazgeçebilir.

Ona buna laf yetiştiren, “amcamın kızı”, “komşumun gelini” gibi lüzumsuz takipler yapan, ota kuşa like atan amatör gibi kullanmayı bırakabilir.

Batılı büyük starlar gibi sadece konserlerin ve özel çekimlerin falan paylaşıldığı, “biraz mesafeli” bir tavır sergilemeye karar verebilir.

Artık profesyonel bir ekip ona demiştir ki; “Sen bu faaliyetlerini sahte hesaplardan yap ama koskoca bilmem kim markası artık böyle davranmasın, herkesi takip etmesin, her şeye atlamasın...”

Böylece bir tek kendini ve desteklediği sivil toplum işlerini paylaşmaya başlayabilir mesela.

Seda Sayan’ınki buna tekabül ediyor.

Artık sadece eşini, oğlunu ve kendi markasını takip ediyor.

Ama Seda Üren özelindeki tatlışlık, takip edip de like atmayanlara karşı biriken o hınç.

Buna artık yeni yılda da tahammül edemeyeceği için çileden çıkması.

Demek o like’ları almak o kadar önemli ki onun için...

Alamayınca kafaya takıyor, mutsuz oluyor. Ahah, haklı ama:

Madem bakıyorsunuz, niye like’lamıyorsunuz ki kızı?

Like atmayanlara güzeeel bir not bırakıp...

Alayını temizlemiş Seda Hanım.

Arınma diye buna denir.

Psikolog yardımı falan da yok.

Tek tabanca. Neydi? İnsanlık için küçük...

En azından Seda Sayan’ın aşırı cool, batılı star hallerinden daha samimi.

Ne o öyle? Beş takip...

Seda’yı tanımasak, bilmesek sanki Celine Dion’un hesabı.

Halbuki için için Safiye’yle filtre yapıp paylaşmak istiyor hunharca.

Gülseren kriterleri patladı

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil’in kendisinden küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrılma kararı almış.

Halbuki ne güzel gidiyordu ilişkileri...

Yaşıtı olan Erbil’in kızı dahil herkesin karşı çıktığı bu birlikteliği, dağlara taşlara karşı şöyle savunmuştu Gülseren Hanım:

“Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok. Tabii ki de onun güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Hâlâ bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?”

Yani ne diyordu burada?

Ben herhangi bir 65 ile olmuyorum. Benimkinde para var, güç var, şöhret var, üstüne cinselliği de iyi demeye getiriyordu. Bizim gibi insanları da “kritersizlikle” suçluyordu.

Gördün mü şimdi kriteri?

Aşktaki kriteri güç, para pul olanın sonu da budur. Demiyorum ki bu son. Daha önce olduğu gibi, tekrar bir araya gelmeleri elbette mümkün. Ben “nihai son”dan bahsediyorum.

Ah be canım kardeşim, keşke kriterleri doğru belleseymişsin en başta. Paraya, şuna buna bakacağına keşke gönlünün sözünü dinleseydin. Seni seven, senin için içi titreyen bir delikanlıyı tercih etseydin. Daha yaşın genç. En fukarasıyla bile birlikte olsan kafa kafaya verip zamanla parayı da hallederdiniz, diğer “kriterleri” de... Genç bir hanım olarak özel hayatını da böyle faş etmek zorunda kalmazdın.

O zaman kimse merak etmezdi zaten. Yol yakınken dön. O çok önemsediğin yanlış kriterlerini de tamamen sil, yerine dürüstlük, sevgi, aşk gibi iyi şeyleri koy.

Tırmanman gereken basamakların sayısı elbette artacaktır ama işin güzelliği de burada zaten. Onları birer birer kendiniz çıktığınızda vardığınız yer çok daha kıymetli olacaktır.