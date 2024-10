Kız kıza çakırkeyif konser

Haberin Devamı

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini oynayan oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, hanım arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava’daki Sıla konserine gitmiş. Belli ki konserden önce de birkaç kadeh içmişler kız kıza... Halinde tavrında bir anormallik, bir taşkınlık, bir dengesizlik var mı? Yok.

Ama “keyfinin” çakır olduğu da ziyadesiyle belli.





Sadece kendisi değil, “ekip” olarak güzeller, çünkü bu yaşananlar olurken diğer iki kız da kıkır kıkır...

Paparazzilerden biri Gülçin Hanım’ı yakalamış, diziyle, karakteriyle ilgili sorular soruyor.

Santırcıoğlu da “Bana ne ağğbii” diyerek biraz yayvanlaştıra yayvanlaştıra cevap veriyor.

Dedim ya küfür yok, hakaret yok, kavga gürültü hiçbir şey yok.

Sevdikleri sanatçının konserinden evvel keyifleri acayip yerinde üç “haşarı kız” var. Bunda en ufak bir beis olmamasına rağmen tabii ki kimse ertesi gün o “yayvan” halini görmek istemez televizyonda.

Mesela ben bıyık altından gülerek izledim o ayaküstü röportajı. Başıma gelsin istemezdim.

Sosyal medyanın ve fenomenlerin diline de düştü tabii bu “geç rocker” haller.

Ünlülerin bu tür halleriyle mavra yapan fenomen Tansu Dayan da taklidini yaptı Gülçin Hanım’ın. Demet Evgar ise sert tepki gösterdi fenomenin bu taklidine:

“Kadının biraz çakırkeyif olmaya da hakkı yok. Onu da alın elimizden!”

Bu sefer de Tansu açıklama yapıp kendini savunmak zorunda kaldı. Niyetinin cinsiyetçilik olmadığını, zaten kendisini tanıyanların da böyle bilmediğini falan söyledi.

Açıkçası ben de bu mavrada cinsiyetçi hiçbir yan göremedim. Bunun kadınla, erkekle bir ilgisi yok. Kadın ya da erkek, kafası kıyak herkes böyle ti’ye alınır. Çünkü sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde komik unsurdur sarhoş halleri.

Bunun iyi taklidini yapabilen komedyen de çok azdır.

Levent Kırca’nın, Metin Akpınar’ın enfes rolleri geldi aklıma. Demet Evgar’ın olayı buradan görmesi biraz isabetsiz olmuş.

Günümüzün gerçeklerinde nasıl saikle, nasıl bir kaygıyla reaksiyon gösterdiği çok anlaşılır ama böyle bir ortamda genç bir komedyeni tribünlerin önüne “kadın düşmanı” olarak atmak da bir o kadar tehlikeli bir iş kendi mahallesinde.

Bir insandan anında soğutan şeyler

◊ Başta garson olmak üzere hizmet sektöründe çalışanlara kaba davranması. Masa terk etme sebebi...

◊ Kendi ülkesinde başka, yaşadığı ülkede tam zıddı politik duruşları desteklemesi...

◊ Başkasıyla dalga geçilirken en verimli, sıra kendisine gelince en hassas kesilmesi...

◊ Her konuda bir fikri, bir bilgisi, bir anısı, bir tavrı olması... Bir konuda da sus be kardeşim, bir kere de şaşır, dinle!

◊ Ortalamanın altında bir hızla hareket ederek grubu, ekibi, takımı sürekli bekletmesi...

◊ Türkçe telaffuz, gramer hatası yapması ama bir o kadar da bu yanlışları olduğundan fazla önemsemesi...

◊ Sohbet ortamında cinsellik ve argonun tatlı mı acı mı olduğunu belirleyen o çok ince kıvamı kaçırması...

◊ Söz konusu pahalılık ve dertleşme değilse, kasiyer barkodu gibi her şeyin fiyatını konuşması...

◊ Bir ortamda yüksek ses, kahkaha gibi nedenlerle hiç de talibi olmadığımız ilgiyi üzerimize çekmesi...

◊ Sürekli eşinden, çocuğundan, köpeğinden bahsetmesi, durumu fotoğraf ve videolarla desteklemesi...

◊ Telefonu gereksiz yere uzun çaldırması, no’ya basınca sanki yangın çıkmış gibi tekrar araması...

Yavru Vatan’ın yavruları

Türkiye’deki yenidoğan skandalından sonra Yavru Vatan da bir bebeğe su yerine saf alkol verilmesiyle çalkalanıyor.

Anavatan hapşırırsa Kıbrıs zatürre olur zaten.

Yavrucağı kaybetmişiz.

“Nüfusumuz düşüyor, yaşlanıyor” gibi kaygılar var ya... Asıl bundan bence. Hiçbir bebek bizim ellerimizde bu coğrafyaya, bu iklime doğmak istemiyor.