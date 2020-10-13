Ivana Sert’in 15 bin liralık nafaka davası

Toplumu bıçak gibi kesen insanlar vardır ya, onlardan. Konservatuvar eğitimini ve yeteneğini yeterince kullanmadığını düşünen de var, zaten yeteneksiz olduğunu söyleyen de. Kimi Altın Portakal’ını hatırlıyor, kimi tuvalete sıkışma gibi skandallarını. Bazısına göre estetik harikası, bazısı da “Türkiye’nin en güzel ve şık birkaç kadınından biri” diyor. Eğer bugüne kadar bir karar veremediyseniz, buyurun bir de buradan yakın Hande Ataizi’ni...

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen Aksu daha damar. (Gülüyor) Ajda daha motive edici. Hani “Kalk, kendine gel kızım, hayat devam ediyor” gibisinden... O yüzden “Geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım, Ajda” diyorum.





◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.

◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

