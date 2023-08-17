Doğal baklava, ‘glikoz’lu baklava

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Kaslı vücudu, Mustafa Sandal’ın vücuduyla kıyaslandı haliyle.

Bir kere en baştan bu kıyaslama yanlış. Çünkü Gökhan Türkmen daha 39 yaşında, Mustafa Sandal’la aralarında neredeyse kuşak farkı var:

14 yıl.

Ama bunun dışında bakacak olursak Türkmen’in vücudu çok daha doğal tabii.

Spor dışında herhangi bir müdahale olduğunu zannetmiyorum.

Mustafa Sandal’ın baklavalarıysa glikozla tatlandırılmış gibi duruyor yanında.

Bisturiyle kesilip tabağa konmuş sanki.

Hep böyle kalmayacak herhalde, zaman içinde düzleşir diye umuyorum.

Bu teknoloji her neyse, epey gelişmeden kimseye tavsiye etmiyorum.

Bozkıra gelen, tezenesine katlanır

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Günaydın’dan Ömer Karahan yazdı: “Dertli türküler kuğuları üzüyor...”

Okurken gülümsemeden edemediğiniz haberler vardır ya, onlardan işte.

Hayvansever vatandaşın biri Ankara’daki meşhur Kuğulu Park’ta kuğuların olduğu havuza bir pankart asmış:

“Kuğulara Neşet Ertaş dinletmeyiniz... NOT: Buralı değiller...”

Çünkü Neşet Ertaş’ı çok seven Ankaralılar, havuzun başına gelip gelip telefonlarından Bozkırın Tezenesi’ni çalıyormuş.

Pankartı asan vatandaş gerekçesini de şöyle anlatıyormuş:

“Bu kuşlar Avusturyalıdır, Bach sever. Halbuki az ileride güvercinler var. Hatta bazısı Haymanalı. Dert seviyorlar, gidin onlara dinletin...”

Almış mı Ankara’yı bir tartışma: “Neşet Ertaş türküleri kuğuları hüzünlendirir mi?”

Konunun uzmanı sayılmam ama bir kere kuğu zaten hüzünlü bir kuş bence.

İnsanın yem yerine antidepresan atası geliyor.

Mabel Matiz bir kuş olsa kuğu olurdu herhalde. Siyah kuğu.

Sonra tamam, kuşlar Avrupalı ama Avrupa’da da hüzünlü müzikler var. Fado falan da depresif yapar mı acaba kuğuları?

Sonra Bach’la bitmiyor ki... Kuğuların bir kısmı Avusturya’dan ama bir kısmı da Çin’den. Öğleye kadar Bach, öğleden sonra...?

Daha bunun Avusturalya’dan gelen deve kuşu, Brezilya’dan gelen papağanı, Mısır’dan gelen leyleği var. Papağana samba, leyleğe Mezdeke mi bulacağız?

Yok baş edilmez bununla.

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İyisi mi, ta oralardan Anadolu’nun ortasına, Ankara’ya gelen...

Bozkırın Tezenesi’ne de katlansın.

MESAM’dan açıklama: Anında paylaştık

Salı günkü yazımda Erkin Koray’ın kızı Damla Koray’ın taziye mesajı yayınlamadığı için MESAM’a sitem ettiğini yazmıştım.

MESAM Başkanı Recep Ergül, yazılı bir açıklama yaparak Damla Koray’ın o sözlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi:

“Sadece Erkin Koray değil, bu ülkenin bütün değerleri ile ilgili acı haberlerden, kamuoyu çoğu kez MESAM’ın yaptığı paylaşımlarla haberdar olur.

Erkin Koray’ın acı haberini de binlerce üyemiz ve kamuoyu MESAM paylaşımından öğrenmiştir.

Erkin Koray MESAM üyesi olmamasına rağmen, toplumumuza mâl olmuş bir değerimiz olduğu için anında paylaştık.

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Damla Hanım’ın alelacele ve eksik bilgi ile verdiği beyanat, kurumumuzu ve üyelerimizi üzmüştür.”

Ben Nejat, stada atabilir misin?

Nejat İşler, Fenerbahçe’nin maçına gitmek için otostop çekmiş. Oradan geçen vatandaşlar da onu...

Fotoğraftan anladığım kadarıyla Kadıköy Bağdat Caddesi olmalı.

Bence sempatik, özgüvenli ve “cool” bir hareket.

Zaten geçenlerden biri hemen almış arabasına.

“Maça parası var da taksiye mi yok?” diye eleştirenler çıktı.

Yahu adam belki taksi bulamadı da o yüzden otostop çekiyor.

Maçı kaçırmaktan iyidir.

Acaba arabaya binince ne demiştir?

◊ Selam kardeş, Nejat ben. Fener’in maçı var. Stada kadar atabilir misin?



