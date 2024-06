Bu benim kendi müzikalim

Haberin Devamı

◊ Türkiye’ye ilk kez geliyorsunuz... Kültürümüz ve ülkemiz hakkında ne biliyorsunuz?

- Çok heyecanlıyım. Birçok tanıdığım oraya geldi ve bana hep ziyaret ettikleri en güzel ülkelerden biri olduğunu söylüyorlar. Tarih dolu bir ülke olduğunu biliyorum. Oraya şarkı söylemek için geliyor olmamın avantajını kullanarak, hem tüm kültürü deneyimlemek hem de tatil yapmanın avantajını yaşayacağım.



◊ Nasıl bir konser bekliyoruz? Çoğunlukla 50’li ve 60’lı yılların klasiklerini mi, yoksa kendi hitlerinizi ve farklı cover’ları mı dinleyeceğiz?

- İzleyeceğiniz konser, 50’li ve 60’lı yılların müziklerinin bir kombinasyonu, enerji ve iyi müzik dolu benzersiz bir gösteri olacak. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz garantili bir şey. Çünkü benim için en önemli şey, her performansta kalbimi vermek.

◊ Kariyerinizde Humberto Gatica ile yaptığınız kayıtlar da var. Böyle büyük bir müzisyenle çalışmak genç bir müzisyen olarak size nasıl bir yol açtı?

- Michael Jackson’ın ve “We Are the World” gibi ikonik şarkıların prodüktörü olan büyük Humberto Gatica ile ilk kez kayıt yapma fırsatı buldum. Şarkı söylemeye odamda başlamıştım, dolayısıyla bu fırsatı yakalamak müzik kariyerimi inşa ederken benim için bir rüya oldu.



◊ 50’li ve 60’lı yıllara özel bir ilginiz var. Bu şarkılara neden bu kadar ilgi duyuyorsunuz? Yaşlı bir ruh musunuz?

- Odamda 50’lerin müziğini ilk duyduğumdan beri ondan asla uzak kalamadım. Beni titreten bir yanı var; gerçek müzik! İşte o zaman hakiki tutkumu buldum ve hayatımın geri kalanında bunu yapmaya karar verdim.



◊ Sahnede farklı bir tarzınız var. Bir müzikalde rol almak ister misiniz?

- Aslında herhangi bir müzikalin parçası olmayı planlamıyorum. Bunu göz ardı etmiyorum tabii ama gerçek tutkumun bir araya getirdiğim bu gösteriyi sunmak olduğunu hissediyorum. Bunun benim kendi müzikalim olduğunu söyleyebiliriz.



◊ Tüm dünyada genç kızlar için bir idolsünüz. İlişkilere nasıl bakıyorsunuz?

- Kalbimin istediği şeyi yapmak ve başka hiçbir şey yapmamak, riskli bir karardı. Çoğu zaman kulağınıza gelen bir şey size daha “popüler” olanı yapmanızı söyler, ancak sevdiğiniz şeyi bir kenara bırakmanıza asla izin vermemelisiniz. Sonunda, sevdiğiniz şeyi yaptığınızda, insanlara gerçekten ilham verirsiniz, çünkü bunu öyle bir tutkuyla yaparsınız ki bazıları sizi dinlemek için orada olur. Bu da size hayranlık duyacak insanları beraberinde getirir. Bu müzik kariyerinin en güzel yanlarından biri, insanlara ilham vermek. Ama aynı zamanda çok fazla sorumluluk da gerektiriyor. Tıpkı benim çocukken idollerimden öğrendiğim gibi sizden öğrenen çocuklar olduğunu unutmamalısınız.



◊ Ülkenizde “genç liderlerden” biri olarak kabul ediliyorsunuz. Bu toplumculuğunuz nereden?

- Müzik yapmaya karar verdiğimden beri insanları olumlu yönde etkilemeye çalışıyorum. Her geçen gün öğrenmeye çalışan, sıradan bir insanım. Kısa kariyerimde öğrendiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Ben kendi yolumu buldum ve başkalarının da kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmayı seviyorum.