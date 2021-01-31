Boş ver Defne, sal gitsin

Karikatüristler muhalif bakış açıları nedeniyle dünyanın her yerinde, her dönemde otorite figürlerle sorun, yaşadı, davalık/mahkemelik oldu. Ama ilk defa bir karikatürist grubu, kendi ülkesinde, kendi halkıyla, kendi insanlarıyla, kendi takipçileriyle davalık oluyor.

Memleketin en iyi karikatürcüleri...

Olaylar, gelişmeler karşısında en inci, en nüktedan çizgileri...

Yaşadıklarımıza ve hayata bambaşka bir yerden bakıp zihin açan isimleri...

Erdil Yaşaroğlu ve çizgidaşları...

Bir süredir inanılmaz ithamlarla, sırf bir karikatürü paylaştı diye dava açtıkları öğretmenler, emekliler, sağlıkçılarla gündemde.

İddia o ki bir avukat ordusu kurulmuş ve herkesin hesaplarını tarıyorlar ve yakaladıklarına davayı yapıştırıyorlar. Sosyal medyalarında karikatür paylaştıkları, WhatsApp’a koydukları, bloglarında yayınladıkları için ilgili-ilgisiz birçok kişiye asla ödeyemeyecekleri tazminat davaları açılıyor.

Sosyal medya ve forumlar bu iddialarla yıkılıyor; “#karikaktür davaları” diye hashtag’ler açılıyor.

Erdil Yaşaroğlu iddialarla ilgili dün bir paylaşım yapıp linç yemekten ötürü duyduğu üzüntüyü diye getirmiş: