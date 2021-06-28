Ben söylediklerimden sorumluyum başkalarının anladıklarından değil

Ata Demirer Bozcaada açıklarından müsilaj görüntüleri paylaşınca “Marmara’daki deniz salyası Ege’ye de iner mi?” diye yazmıştım, 15 gün önce.
Ohoo... Yunan adalarına vardı bile.
Belli ki koşulları uygun bulduğu sürece kuzeyde Karadeniz’e doğru ve güneyde ilerlemeye devam edecek. Bu sadece bir çevre problemi değil, aynı zamanda çok ciddi bir turizm sorunu.
Güneyde henüz Marmara’daki gibi bir panik yok. Erdek ve civarında olduğu gibi insanlar ev kiralamaktan, plaja-otele gitmekten vazgeçmedi.
Tabii henüz...
Ama bu iş böyle devam ederse başımız ağrıyacak gibi.Gurur duyduğumuz Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş sahillerinden benzer görüntüler geldiğini düşünsenize...
Gölköy’deki Reana Beach bu sene serviste biraz ‘yaz başı şaşkınlığı’ yaşıyor ama hallolur bir-iki haftaya. Onun dışında yemekleri, müziği, dekoru oturmuş bir müessese. Her yeri, yerleri bile beyaza boyamışlar, palmiyeler falan adalardaki butik Yunan beach’lerini andırıyor. Restoran bahçe kısmında. Güzel bahçesi gibi kocaman da bir iskelesi var. Nedense iskeleye yiyecek servisi yapmıyorlar. Halbuki denizden mis gibi rüzgâr alıyor.
Göltürkbükü’ndeki diğer meşhur yerlerin bir tık altında fiyatlar... Üç kişi 500 lira hesap ödedik ama çok abarttığımız için: Kocaman bir ara sıcak tabağı, köfteler, mezeler üzerine kokteyller, çaylar, kahveler... Deniz ne sıcak ne soğuk. Ama “Suya ille de kumdan gireceğim” diyenlerdenseniz çok sevmeyebilirsiniz.
TENCERE-KAPAK OLDU
Müşteriler çoğunlukla genç ve orta yaşlı insanlar. Çocuk çok az. Eğer giderseniz, iskelede sürekli neşeli kahkahalar atan, sarışın bir hanımla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Kendisi mekânın her günkü müdavimlerinden Vildan Karamahmutoğlu. Eski Kolombiya Fahri Büyükelçimiz.
Denk gelirseniz, mutlaka bir “Merhaba” deyip tanışın, Kolombiya gibi mafyöz bir ülkeye kızıyla bir başına gidiş maceralarını dinleyin.
Reana zaten geçen yıldan da cepte vardı. Bu sene burayı günlük bir paket program haline getirense hemen yandaki Faros Otel’in sahiline Karaköy’ün meşhur meyhanesi Mânâ’nın açılması oldu. Mânâcılar burayı saat 18.00’den sonra devralıyor. Yani tam Reana ufak ufak akşam moduna geçerken... Birinden kalkan, sahilde çok kısa bir yürüyüşten sonra diğerindeki masada yerini almış oluyor. Güneş soldaki yüksek dağın arkasında erken kaybolduğu için o saatte de gitseniz, gözünüzü almıyor. Sonra gelsin pastırma turşusu, tarama, lakerda, acılı ve fıstıklı mutabbel (menüye bakıyorum, soğuklar 20-58 lira)... Ot kavurma, bamya kızartma, ahtapot tandır, kalamar tava (sıcaklar 36-86 lira)... Hâlâ yeriniz kaldıysa: Levrek ızgara, dana antrikot, kuzu pirzola (62-90 lira)... Bu yazın Göltürkbükü ortalamasına göre makul. Yazlık mekânda 30 çeşitlik de rakı kavı oluşturmuşlar.
Bu lezzetlerin İstanbul’daki meraklıları arasında Ayşegül Dinçkök, İlber Ortaylı, Birce Akalay, Mehmet Turgut, Ozan Doğulu gibi isimler var. Mânâ’nın Bodrum’da şubesi açılınca buraya da gitmeye başladılar. Şimdilik muhabbet saat 9 dedi mi bitiyor. Gözler heyecanla normalleşmenin yeniden başlayacağı 1 Temmuz ve sonrasında...
Sağlık Bakanlığı, rekor kıran aşılama hızının daha da artması için ünlülerle bir kampanya başlattı.
Cem Yılmaz, Şener Şen, Ezgi Mola gibi halkın itibar ettiği isimler destek veriyor, çektikleri videolarla halkı aşılanmaya davet ediyorlar.
Dünyanın başka yerlerinde de görülen bir uygulama.
Şimdiye kadar da hep yapılagelmiş. Mesela Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın televizyonda yayımlanan aşı kampanyalarını hatırlar mısınız: “Çocuk? Çocuğa aşı olmaz. Aşı zeytine olur, zeytine...”
Fakat nasıl becerdiysek, aşı kampanyasında oynayan sanatçılar üzerinden yine kamplaştık.
Cem Yılmaz’ın kampanya videosuna denk gelmişsinizdir sosyal medyada.
Zaten gündemler arasında en üst sıralarda.
Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, koronaya karşı beş aşı geliştirdiklerini, bunlar arasında “Abdala”nın yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı.
Hiç şüphe etmedim.
Çünkü imkânsızlık içindeki bu küçük ülke sağlık konusunda benim diyenlerden ileride.
Hatta kanserden kaybettiğimiz bir müzisyen arkadaşımız için (artık son ümit) onların geliştirdiği kanser iğnelerinden getirtmeye uğraştığımızı hatırlıyorum.
Aşı konusunda Ruslarla işbirliği yapıyoruz ya...
Mesela keşke Küba’yla da daha ileri seviyede yapsak.
Şu yüzden söylüyorum:
Bize nasıl desem... Sempatiyle bakan nadir toplumlardan Kübalılar. Bizzat şahit oldum.
TRT, Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılmasıyla ilgili görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Genel Müdür İbrahim Eren, “Avrupa Yayın Birliği’nin yeni başdanışmanı Martin Österdahl ile bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” diyor.
Bu gelişmenin ardından “Katılırsak Eurovision’a kim gitmeli?” tartışması yeniden harlandı.
Her kafadan farklı gerekçelerle, farklı sesler çıkıyor.
Bu da güzel bir şey aslında.
İnsanların bu yarışmayı önemsediği, sahiplendiği, kafa yorduğu anlamına geliyor. Türkiye, yarışmaya ilk kez 1975’te Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla, en son 2012’de Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla katılmıştı.
2013’te yarışmadan çekilme gerekçemiz puanlama sisteminin adil olmayışıydı.
Protestomuzda mutlaka haklıyız.
◊ Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklâl Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?
- Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende. (Gülüyor)
◊ Tescilli güzelsiniz. Sizce hangisi daha etkili: Çerkez genleri mi, estetik mucizesi mi?
- Güzelliğimde hem Çerkez genlerim, hem spor hem de estetik dokunuşlarda bilinçli seçimlerim rol oynuyor. Yoksa kaş göz herkeste var.
◊ 3 Ağustos, Aslan burcu... Hangi özelliğiniz daha fena: Otoriterlik mi, keyfe aşırı düşkünlük mü?
- Aslanlar gururlarına sarılıp yatarlar geceleri.
◊ Hayatınız film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?
◊ Babaların çocuklarından sevgi beklentisi daha fazla. Çocuklarınsa yüzde 78’i babalarının hayallerini desteklemesini bekliyor.
◊ Görüşülen çocukların neredeyse yarısı, hayallerinden babalarının bihaber olduğunu ifade ediyor.
◊ Babaların yüzde 87’si çocuğuyla daha açık bir iletişim kurmak istediğini söylerken, bu oran çocuklarda yüzde 78.
◊ Benzer şekilde yüzde 73’lük bir kesim babalarının onları değiştirmeye çalışmak yerine onlardaki olumlu özellikleri görmesini istiyor.
◊ Babaların yarısından fazlası çocuklarının kullandıkları kelimeleri, konuştukları şeyleri anlamıyor, yabancı hissediyor.
◊ Babaların yüzde 80’i konuşmadan bakışarak bile anlaşabileceklerini düşünürken, çocukların yüzde 41’i buna katılmıyor.
◊ Babaların yüzde 88’i “Çocukların anneyle iletişimi daha iyi”, yüzde 70’i “En son babalar duyar” diyor.
Saat 19.00. Kuruçeşme’de geçen hafta açılan Korto’nun püfür püfür terası çoktan dolmuş. Çoğunluk boydan boya Boğaz’a ve Kuleli’ye bakan barın önünde. Barın gerisinde kalan masalarda da insanlar var.
Ama personeli saymazsak neredeyse herkes kadın. Gülen kadın, onu süzen kadın, konuşan kadın... Tek başına kokteyl içen kadın, uzaklara dalan kadın... Güzel kadın, daha güzel kadın, çok bakımlı kadın... Ebru Akel, Pınar Hotiç, Milka Karaağaçlı İnce, Çiğdem Kayalı. Belki aralara tek tük bir Erdem Yener, bir de Şükrü Özyıldız. İşletmeci Berti Palambo’ya bunun sebebini soruyorum. “Benden çok, ortağım Seda Vardar’ın arkadaşları ve çevresi. Sevdiler burayı” diyor. Çoğunlukla Bebek, İstinye, Ulus, Yeniköy ahalisi. Turist hiç yok.
SOHBET DE MÜMKÜN AYAKTA SALLANMAK DA
Mekân üç katlı. Girişte çok şirin, çinili bir bahçe ve konser alanı var. Daha çok 25-35 yaş grubuna hitap ediyor. Zaten belli bir saatten sonra onların müzikleri ayrılıyor, daha elektroniğe dönüyor. 250 kişilik konser alanı şu anda kapalı. Bir aksilik olmaz da kışın devam ederlerse canlı performanslar olacak. Ara kat Civarda adında yeni bir modern meyhane.
ASIL KORTO, ÜÇÜNCÜ KATTAKİ AÇILIR-KAPANIR TERAS. BURASI ESKİ LA MANCHA.
O hali biraz koyu ve karanlıktı. Şimdi duvarlar beyaza boyanmış, beyaz avizeler, beyaz masa-sandalyeler, muz ağaçları gelmiş; ferah, havadar, yazlık bir yer olmuş.
Milli takım için hazırladığı “Haydi” isimli marş beğenilmeyince Kıraç küplere bindi.
“Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi? Mehmet mi? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?” diye sordu sosyal medyadan.
Bir kuruş bile almadan, iyi niyetle yaptığı çalışmanın bu kadar sert eleştirilmesine içerlemekte kendince haklı olabilir Kıraç.
Ama beğenmeyenler de haklı.
Mesela ben de ne sözlerini, ne bestesini ne de klibini sevebildim “Haydi”nin. Lafzi kadar, ruhu da aykırı geldi bana.
Asker göndermeleri falan...
Savaşa mı gidiyoruz, spor karşılaşmasına mı?
Bugün ikinci doz BionTech aşımı vurulacağım.
İlk aşı, akşamında hafif sersemlik, sabahında da hafif kol ağrısı yapmıştı.
İkinci dozun biraz daha sert geçeceğini söylüyor olanlar. Grip gibi oluyormuş.
O kadarına can feda.
Yeter ki korona olmayayım. Daha mühimi, başkasına bulaştırmayayım.
Yaşadığımız kapkaranlık aylardan sonra haberler öyle aydınlık ki...
Aşılamada rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bu gidişle çok yakında salgının da belini kıracağız. Bütün dünyayı titreten bu felakete karşı, başka ülkelerle kıyasladığımızda...
O dönemin popu, arabesk müzik yapıyordu. “Şikâyetim Var” albümüyle 1982’de meşhur oldu, büyük başarı.
Daha 22 yaşındaydı. Yani bizim Aleyna Tilki kadar henüz ya var, ya yok o zamanlar...
Ama tadını süremedi.
O meşhur olduğu yıl iki gözünü birden kaybetti.
Halbuki ne güzel kızdı, kalem kaş-badem göz...
Gözlerini kaybetmesinin nedeni kocasıydı. Sahnedeyken, yüzüne kezzap attı. Teslim olmadı, kaçtı.
Doktorlar Bergen’in sol gözünü kurtardılar. Ama sağ gözü bir daha açılmadı.
◊ Ekran mı, sahne mi?
- Ayıramam. İkisinin zevkleri, ulaştığı hedef kitleler çok farklı. Sahne aldığınız yerde yüzler binler olur ama TRT ekranına çıkarsınız en ücra köylere dokunursunuz.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemlidir: Kelebek’in düzenlediği “Sinema Yıldızı” yarışmasında ikincilik mi, yine Altın Kelebek’te “Dadı” ile en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmanız mı?
- “Dadı” meslek hayatımın dönüm noktalarından biri. Seneler geçmesine rağmen unutulmayan bir ekran klasiği. Yarışmaysa ilk yıllarım, ilk adımlarım.
◊ 25 Ağustos, Başak kadını... Nesi daha zor: Aşırı titizlik mi fazla sorumluluk mu?
- Detaycılık ve titizlik. Ve bitmeyen bir otokontrol sistemi. Ömür törpüsü.
Yıllar yıllar önce, minicik bir ofis. Yemeksepeti’nin şimdiki CEO’su Nevzat Aydın, o zamanlar “genç girişimci”. Yemeksepeti’nin ilk röportajı için çok heyecanlı.
Sanıyorum benim gibi, Nevzat Aydın’ın da işin bir gün bu kadar büyüyüp bugünkü gibi bir deve dönüşeceğinden haberi yok...
Uygulamayı yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Özellikle geri dönüş sisteminden.
Bir sorun yaşadığınız anda karşınızda hemen bir muhatap bulabiliyorsunuz.
Hatta “Siparişiniz yolda” falan diyen kişi, sırf bizi oyalamak için oraya konulmuş bir robot mu diye merak ettim bir gün, yazdım.
Kanlı canlı, gerçek insan cevap verdi “Yok efendim, ben robot değilim” diye.
Birkaç yıl önce yeni merkezlerini ziyaret etmiştim.
7 şarkılık yeni albümü “7” için Sinem Vural’a konuşan Gökhan Türkmen, “dişi enerjisi”ne alışık olduğunu açıkladı:
“Evlenmeden önce de ablam ve annemle yaşadığım için dişi enerjisine hep alışkınım. Eşim ve kızlarım vizyonumu genişletiyor, farkındalığımı artırıyor. Çok şey öğreniyorum eşim ve çocuklarımızdan.”
Gökhan Türkmen’in bahsettiği bu “dişi enerji” konusu mühim.
Biraz açmak lazım.
Ben de son birkaç gündür Bodrum’da böyle bir “dişi enerji”nin tam ortasındayım.
Misafiri olduğum kadın arkadaşım, annesiyle çok içli dışlı yaşıyor. İki kadının hakimiyetini evde sürekli hissediyorsunuz.
İki kadının sistem kurduğu bir yerde sizin hanenize sadece beceriksizlik, sakarlık, işgüzarlık düşüyor.
Tartışmanın fitilini ateşleyen, söz yazarı Günay Çoban’ın bir tweet’i. Ebru Gündeş’in Bodrum’dan aldığı teklifi geri çevirdiğini duyuruyor ve “Gerçek sanatçı duruşu budur” diyordu.
Diğer sanatçı arkadaşları sahneye çıkamıyor diye Ebru Gündeş’in bu yaptığı ilk bakışta çok “cool” hareket.
Hani yandaki esnaf siftah yapmadan ben ikinci müşteri kabul edemem diyenler gibi...
Ama bu reddin ya da iptalin başka bir sebebi olmasın?
Çünkü biraz incesini düşününce, Gündeş’in bu hareketinin başta kendi kadrosundaki müzisyenler, o mekânda çalışan garson, şef, komiye zararı var ama başka kimseye bir faydası yok.
Bilakis otelin bahçesinde dinleti olur, açılış-gala-kutlama olur, ne kadar çok müzisyen kemanını, gitarını bir yerlerde tıngırdatabilse o kadar kâr bence.
Mevcut kısıtlamalara riayet ederek tabii.
Gülben Ergen
En son oyuncu Melek Baykal’ı “öldürdüler”. Haberi uydurup yayanlara dava açma kararı almış.
En son Baykal ama en çok “Çaycı Hüseyin” Alpaslan Özmol “öldürüldü” galiba.
Kimi “koronadan”, kimi “uçak kazasında” diye o kadar çok ölüm haberi yayıldı ki...
“Arkadaşlar, ben yaşıyorum” diye isyan etti: “Öldüğüm gün size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin. Bir gün öleceğiz, bu sefer de ‘Yok ölmemiştir’ diyecekler...”
Allah gecinden versin, daha geçen ay Emel Sayın “gitti” mesela. Kalpten.
Kadıncağız sevenlerimi yaşadığıma inandırayım diye canlı video yayınlamak zorunda kaldı: “Gördüğünüz gibi gayet iyiyim.”
Aslında çok sinir bozucu bir şey. Özellikle de yakınlarınız için... İnsanlar başsağlığı niyetiyle ilk iş ailenizi arıyor.
Gecesi-sabahı da yok bu işin.
◊ Hakan Aysev olmanızda hangisi daha etkili: Viyana Devlet Operası’na kabul edilmeniz mi, Pavarotti’nin hocanız olması mı?
- En önemli etken, Viyana Devlet Operası’na kabul edilen ilk Türk solist olmam. 21 yaşında bu tecrübeyi yaşamak, benim için önemli başlangıç oldu. Sonra dünya ve Türkiye’deki kariyerimin temelini oluşturdu.
◊ Sizce hocanıza hangi yönünüz daha çok benziyor: Tekniğiniz mi, balıketliliğiniz mi?
- Aslında her ikisi de. (Gülüyor) Çünkü beraber yaptığımız şan derslerinin yarısı makarna tarifleriyle geçiyordu. Ondan öğrendiğim en önemli şey, efsane bir sanatçı olsanız bile önce iyi insan olmanız gerektiği... Luciano bir fırıncı oğlu olarak doğdu ve o şekilde bu dünyadan ayrıldı.
◊ Hangisinde müzik ortamında albüm kaydı yapmak daha profesyonel: Frankfurt mu, Barselona mı?
- Almanlar her zaman daha profesyonel ve disiplinli. Almanya’da yaptığım kayıtlar hep daha hoşuma gitmiştir. O yüzden Frankfurt diyorum.
Ne şiirler, ne şarkılar var... “Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır”dan tut...
(Günümüz Türkçesiyle diyor ki: Tek bir çakılını bile bütün İran’a değişmem.)
Kaldı ki o zaman İran, kıymetli memleket.
“Sana dün bir tepeden”e kadar...
İşte “Aziz İstanbul”u seyredebileceğimiz en yüksek bina, artık Çamlıca Kulesi.
Uzunluğu 369 metre.
Deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı.
Anlatamıyorlar, duyuramıyorlar.
Pandemi harala gürelesinde fark edilmiyor.
Müzisyen Hakan Altun sazının tellerini kesti.
“Bu ud artık sustu” diyor.
Ne yapacaklar artık?
Canlı yayında ses tellerini mi kessinler?
80 milyon toplanıp bir avuç yeteneğimize sahip çıkamıyoruz.
Ben söylediklerimden sorumluyum başkalarının anladıklarından değil
Yonca Evcimik, 57 yıllık hayatına bale, dans, tiyatro, televizyon, sunuculuk, yapımcılık ve akıllara kazınmış onlarca popüler şarkı sığdırdı. Bunun sırrı, sanat hayatına henüz 14 yaşındayken çocuk tiyatrosuyla atılması. Bunca yılda her yaştan hayranları oluştu, satış rekorlarına imza attı. Sezen Aksu onun için “Aynı imkânlar verilse Madonna’dan âlâsını yapar” diyor. Zaman zaman kendini polemiklerin içinde buluyor: “Amy Winehouse ve Aysel Gürel için sarf ettiğim cümleleri, kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum.”
◊ 16 Eylül, Başak burcu... Nesi daha zor: Aşırı detaycılık mı, zaman zaman kıskançlık mı?
- Kıskanç hiç değilimdir. Ama aşırı detaycılığımla karşımdakine kök söktürürüm. Bilen bilir.
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Romantik-komedi görünümlü macera olurdu. Aksiyonu bol biriyim, tüm türler çorba olurdu benim filmimde.
◊ İkisini de yaptınız. Tiyatro mu, bale mi?
- Bale benim ilk gözağrım.
◊ Hangi ekip daha şamatalıydı: “Yedi Kocalı Hürmüz” mü, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” mı?
- Yer aldığım ilk müzikal “Yedi Kocalı Hürmüz”. 1979. Yeri ayrı. Aynı müzikali 2017’de yeni bir ekiple yeniden oynadığımda da çok eğlenmiştim. Gerçi bende müzikal çok, o yüzden seçim yapmak zor.
◊ Devekuşu Kabaresi’nin oyunlarında yer aldınız. Hangisiyle çalışması daha keyifliydi: Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?
- Düşünüyorum da şimdi... Metin Abi bir tık daha makaraydı.
◊ 90’larda müzikte ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Şu yıl olmuş hâlâ o zamanın şarkılarının ekmeği yeniyor. Cevap çok açık ortada: Rönesans.
◊ Sizce insanlarda hangi şarkınız daha çok iz bıraktı: “Abone” mi, “8:15 Vapuru” mu?
- İkisi kafa kafaya yarışır. Ama “Abone” milat tabii ki.
◊ Hangisi daha büyük pişmanlık: Amy Winehouse ölünce attığınız “su testisi” tweet’iniz mi, Aysel Gürel için “işi bitmiş” çıkışınız mı?
- Pişmanlık mı? Amy severek dinlediğim bir şarkıcıydı. Aysel’in de müzik hayatımdaki yeri ve ona olan saygım sorgulanamaz. Bu iki isim için sarf ettiğim cümleleri kendi fesatlıklarıyla yorumlayıp beni kötü gösterenlerle hiç ilgilenmiyorum.
◊ Kadınlar Günü’nde de tepki gören bir şarkı yaptınız. Yanlış anlaşılma mı, zamanlama hatası mı?
- İkisi de değil. Ben söylediklerimden sorumluyum başkalarının anladıklarından değil.
Güzelliği bir şekilde paraya döndürebiliyorsun
Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir? Neden?
- Aldığım kararlarda kimsenin etkisinde kalmadım. Yeri geldiğinde görüş alırım, son noktayı ben koyarım.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir de götürür de. Onu işletecek zekâya bağlı saadet getirip getirmeyeceği. Paranın hangi ellerde olduğu önemli.- Getirir de götürür de. Onu işletecek zekâya bağlı saadet getirip getirmeyeceği. Paranın hangi ellerde olduğu önemli.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Mantık derim. İçgüdüler her zaman doğru yöne sürüklemiyor insanı.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Plansız yaşamak. Anı yaşa derim bin yıldır. Plan programla iş olmuyor. Hele günümüzde...
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeye sanırım. Yemek yemeyi severim. O esnada aşırı geveze biriyle o anı doya doya yaşayamamak rahatsız edebilir. Yoksa uzun sofralarda sohbetler tabii ki keyifli. Doz önemli.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Eskiden olsa belki. Şimdi o hatırı hak edecek insan kalmadı. Hatır için hiçbir şey yenmez.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Fakir ama güzel olmak. Güzelliği bir şekilde paraya döndürebiliyorsun.
ÖZEL MESELELER....
İlkbahar, kalp konularında suça teşvik ediyor
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Duruma göre değişir ama en çok Sezen. Sezen her duruma uygun öyle çok şarkı yapmış ki... Her ne yaşarsanız yaşayın, fonda ona eşlik edecek bir şarkısı hazırda bekliyor.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı? Neden?
- Tek başıma ağlamak. Bana böyle öğretildi. Kol kırılır yen içinde...
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Her aşkınızın kötü bitmesi mi, kimselere âşık olamamak mı?
- Kimselere âşık olmamak. Âşık olmadan hayat çok keyifsiz değil mi? İşin enteresan tarafı, artık ben de kolay âşık olamıyorum.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar gelince kan daha deli akıyor sanki. Resmen suça teşvik ediyor kalp konularında.
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılanı-yalanı bol insanlardan korkuyorum. Yılanlıkları ayrı, yalanları ayrı. Paket halinde dolaşıyorlar. Böyle insanlardan daha tehlikeli ne olabilir?
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Beyaz yalanlar, durumu kurtardığı müddetçe, her şart ve koşulda hoşgörülebilir.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Unutmak. Çok hızlı unuttuğum için affetmek zorunda da kalmıyorum hiçbir şeyi.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık. Kayıtsız kalmak daha sert bir tepki.
POPÜLER ŞEYLER
Cem, Ata’dan daha yırtık ve fırlama
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Yenge kontenjanından Beren.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, sizin canlandırdığınız Çılgın Bediş mi?
- Bediş tabii ki. 7x24 aksiyon, atraksiyon... Daha başka ne isterim?
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Abi’yle çok şey paylaştığımız için onun yeri ayrı.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem daha yırtık ve fırlama.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Hayvanlara düşkünlüğünü bildiğim için Brigitte Bardot ile güzel komşu olurduk. Birbirimizin halinden iyi anlayacağımız kesin.
KÜÇÜK KEYİFLER
Yoldan çıktım mı tam çıkarım:
Mantı üstü iskender...
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Bir evim Bodrum’da. Bodrum’un eskilerindenim. Kendime kurduğum bir cumhuriyet var burada.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- İşte Bodrum’daki “Evcimik Cumhuriyeti”mde bunların hepsi mevcut. O yüzden çok şanslıyım.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Sesleri diyeyim. İnsan o kaosu bazen özlüyor.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Anadolu yakası candır. Daha düzenli ve huzurlu.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı Avrupa’dan karşının mı?
- Her açının kendine göre güzellikleri var. Ama bulunduğum Anadolu yakasından Boğaz daha afilli.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı üstü iskender. Ben yoldan çıktım mı tam çıkarım. Yemek yemeyi severim. Hepsini alayım mümkünse.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- İkisinden de vazgeçme niyetindeyim.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- İlk Twitter kullanıcılarından biriyim. Kendisine şarkı yapmışlığım bile var. O kadar erkendi ki yaptığım hicvi kimse anlamadı. Ama tercihim Instagram’dan yana. Orada daha çok vakit geçiriyorum.
◊ Klip bile yaptınız. Kediler mi, köpekler mi?
- Sanatçı dostlarımı da o proje için seferber etmiştim. Kedi-köpek ayırt etmem. Var olmak haktır.
GÜNDELİK HALLER
Yatılı misafir kabul etmiyorum, hiç uğraşamam
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Çok başıma geliyor. Kolay değil, sanat hayatı boyunca o kadar çok insan tanıdım ki bir yerden sonra film kopuyor. Ben genel olarak bozuntuya vermemeye çalışırım ama karşı taraf büyük anlar hatırlamadığımı.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- İyi bir film. Tam bir film-dizi canavarıyım.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Eve yatılı misafir kabul etmiyorum. Hiç uğraşamam.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN
HIZLI HIZLI...
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Kül.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik tabii.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Her daim PTT.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Kaçırmak.
◊ 57 yaşındasınız... Seçin: 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- 25.