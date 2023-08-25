Ben güzele güzel demem güzel kendi olmayınca

Haberin Devamı

Jet-set hastanelik

Bir musibet bin nasihatten iyidir: Roberto Cavalli’nin hâlâ birlikte olduğu eski eşi Eva Cavalli, Bodrum’daki lüks bir detoks merkezinde, zararlı olduğu bilindiği halde zayıflamak için lavman yaptırmış ve hastaneye kaldırılmış.

Kahvaltıda içinizi kaldırmak istemem ama lavman denilen şey bağırsaklara sıvı verilerek yapılan boşaltma/temizleme işlemi.

Bu operasyon sırasında Cavalli’de divertikül oluşmuş. Yani bağırsağın zayıf olduğu yerden yırtılarak baloncuk vermesi...

Ben doğal yollarla yakalandım bu rahatsızlığa, nasıl eziyetli bir şey olduğunu bir ben bilirim, bir Allah.

Kolostomi deniyor bu ameliyata. Bağırsaktaki sorunlu bölümü kesip alıyorlar, sonra kalan kısmı dikerek tekrar birleştiriyorlar.

Cavalli şu anda lüks yatında nekahetteymiş, acil şifalar dilerim.

Haberin Devamı

Eva, 1977 Avusturya, Miss Europe ve Kainat 2. Güzeli. Cavalli ile 1980’de evlenip modelliği bıraktı, modacı oldu. Roberto’dan 2010’da resmi olarak boşansa da iş ve özel hayatlarında hâlâ beraberler.

Yahu kadın, kainatın en güzel kadınlarından biri olarak dünyaya gelmişsin...

Dünyanın en ünlü ailelerinden birinin gelini olarak boy göstermişsin.

63 yıllık ömrün boyunca paraysa para, şöhretse şöhret.

Yeter da artık, bir sal kendini. Yaşlanacaksan, bırak yaşlan. Kırışacaksan, bırak kırış. Kilo alacaksan, onu da al sağlığına zarar vermeden. 18 görünmeye çalışacağına nineliğinin tadını sür biraz. Korkma; emin ol, o da güzel.

Neyin telaşı, neyin doymazlığı bu?

Selen bak bu da var

Yok sünnet derisi, yok ayı kanı, yok anne sütü... Selen Görgüzel güzel bir frekans yakaladı, abuk sabuk güzelleşme yöntemleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Sanki evde oturuyor, oturuyor; “Acaba yüzüme ne sürsem de gündem olsam?” diye mesai yapıyor.

Bu kadar saçma şeylerle gündeme gelmenin ekmeğini yiyordur umarım, yoksa bize de kendisine de yazık.

Şimdi gelin Selen Görgüzel’i önemli bir mesaiden kurtaralım.

“Friends” dizisiyle bütün dünyanın gönlünde taht kuran Jennifer Aniston, güzelleşmek için yüzüne somon spermi sürmüş.

Çok da iyi bir sonuç alamadığını söylüyor ama önemi yok.

Mesele gündeme gelmekse Türk medyası ve magazini bunu satın alır, geniş geniş de pazarlar.

Haa... Somonun spermi nereden bulunur?

Hemen girip baktım:

Kayseri, Elazığ, Yozgat gibi birçok şehrimizde somon yetiştiren işletmeler varmış. Selen onlardan birine başvurabilir pekâlâ.

Bir de ayı kanı yöntemi için Japonya’daki üniversitelerle temasa geçtiğini üfürmüştü Selen Görgüzel.

Bu somon işinde de Koreliler iyiymiş. Hani Kore üniversiteleriyle falan temasa geçmek isterse diye “Spermin kilosu kaç para?” cümlesinin Korecesini de buldum:

Haberin Devamı

Seda Sayan’ın derileri

Daha önce yüz gerdirme, Fransız askısı, dudak lifting, Barbie Bebek gibi estetik operasyonlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Sayan, son olarak boyun ve gerdan bölgesindeki kırışıklıklara karşı “altın dokunuş” operasyonunu paylaştı.

Bunları ulvi tıbbi amaçlarla yayınladığını zannetmiyorum.

Muhtemelen o müessese ya da doktorlarla bir “kazan-kazan” anlaşması yapıyor.

Asıl merak ettiğim, alınan bu kadar derinin nereye gittiği. Türk Hava Kurumu’na falan bağışlasa bari.



