Antalya’nın ‘Yenidoğan’ yalancıları!

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İnsanlıktan nasibini almamış bu canavarlar, kötülüğün kitabını yeni baştan yazdılar.

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Bu zalimler, şimdi demir parmaklıklar arkasında.

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Ama ateş düştüğü yeri yaktı bir kere!

Canlarını kaybeden aileler üzgün ve bir o kadar kızgın.

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Daha da vahimi, çocuğunu özel hastanede kaybeden her anne-baba, kuşku illetiyle boğuşuyor.

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“Acaba benim çocuğuma da mı kıydılar” şüphesi, günlerdir aileleri yiyip bitiriyor.

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Hepsini çok iyi anlıyor ve hak veriyorum.

TIK UĞRUNA REZİLLİK!

İşte böyle hassas bir ortamda, hiçbir bilgi, belge veya resmi tek bir açıklama yokken, sanki soruşturma Antalya’ya sıçramış gibi haber yapmak da ayrı bir rezillik.

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3-5 fazla tık uğruna duyguları bu denli sömürmeye değer mi?

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Hiç mi vicdanınız kalmadı!

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Yazık, çok yazık…

GERİYE DÖNÜK İNCELEME

Birkaç aile, ipe sapa gelmez haberleri okuyup beni arayınca, ben de konuyu en yetkili isme yani Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Öztürk’e sordum.

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Behzat Bey, anlattıklarımı dinleyince hem şaşırdı hem de üzüldü.

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Her bebek ölümünün yenidoğan çetesiyle ilişkilendirilmesinin yanlışlığını anlattı.

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Ama buna rağmen geriye dönük geniş kapsamlı inceleme başlatıldığını da söyledi.

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Bu açıklamalarla yetinmedim, Valilik kaynaklarımı da yokladım.

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Geriye dönük inceleme talimatını bizzat Antalya Valisi Hulusi Şahin vermiş.

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Durum böyleyken, sanki çetenin bir ayağı Antalya’ya uzanmış, birileri de bu bilgiyi saklamaya çalışıyormuş gibi haber yapmak, kötülüğü yaymak, ailelerin kalbine huzursuzluk tohumu ekmekten başka hiçbir işe yaramaz.

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Bunu yapan da çetenin günahına ortak olmaktan kurtulamaz!