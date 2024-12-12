Bir Kelebek gecesi...

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Hâlâ ilk günkü heyecanıyla üstelik... Biz çok heyecanla hazırlandık geceye...

Günler öncesinden hazırlıklar başladı. Oylamalar, jüri kararları derken ödül listeleri ortaya çıktı ve muhteşem gece başladı... Bu sene de her sene olduğu gibi ünlü akını vardı geceye... Ben de kısa kısa geceden notlarımı sizlerle paylaşacağım...

∆ Salih Bademci muhteşem enerjisiyle salonu güldürmeyi başardı.

∆ Mert Yazıcıoğlu oy patlamasıyla ‘yılın erkek oyuncusu’ ödülünü alıp Cüneyd Efendi tarzı konuşmasıyla geceye damga vuran isimlerden oldu.

∆ Çağla Şıkel yıllardır Altın Kelebek sahnesinin sunucusu. Bu sene iki evladının elinden ödül alma keyfini yaşayıp gözyaşlarına boğuldu ve herkesi ağlattı süper bir andı.

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∆ Bülent Ersoy ödülünü aldı, konuşmasını yaptı ve şanına yakışır bir şekilde sahneyi terk etti. Muhteşemsin Divamız...

∆ Hande Yener gecenin sanatçısı ve show girl’i olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Muhteşem bir şov ve sahne performansı ile Altın Kelebek gecesini renklendirdi.

∆ Cem Davran’a ayrı bir parantez açmak şart. Sunuculuğun duayeni demek abartı olmaz.

∆ Ben kulis kısmındaydım. Ödülünü kapan arka tarafa geldi.

Sinem Kobal zarafeti, Türkan Şoray asaleti, Ata Demirer nezaketi ve Bergüzar Korel sempatisiyle gecenin renkli isimlerindendi.