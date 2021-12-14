Fotoğraf sevdası kariyerini şekillendirdi

Ankara ve İstanbul’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmalarında ödül alan ve dernek arşivinde yer alan karelerden hazırlanan iki büyük sergi de Türkiye merkezli yaşanan göç hikâyeleri fotoğraflarla aktarılıyor. Ankara’nın en özel yapılarından tarihi Renda Köşkü, bundan böyle Türk Kızılay’ının kalıcı müzesi olarak hizmet verecek. Renda Köşkü’nde sergiler ve sanat alanındaki çalışmalar da sunulacak. Buradaki ilk sergide ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne Türkiye’nin göçmenlere yaklaşımı aktarılıyor. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak. İstanbul’da ise Müze Gazhane’de açılan “Hayat Yeniden...Umut tüm Felaketleri Yener...” adı ile açılan sergi yine Türkiye’nin yaşadığı göç ve göçmenlik merkezli hikâyeler, fotoğraflarla anlatılıyor. Geçtiğimiz gün Usta Coşkun Aral’ın belgesel gösterimi ve söyleşi ile yapılan açılışı yapılan sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yarışmaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalardan 250’ye yakın ödül kazanan Mehmet Aslan, geçen günlerde İtalya’da düzenlenen Siena İnternational Awards yarışmasında ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülünü kazandı. Aslan’ın ödül aldığı fotoğraf Türk ve dünya medyasında ise gündem oldu. Sosyal medyada Angelina Jolie gibi yüzlerce ünlü isim tarafından paylaşıldı. Ve bu sayede fotoğrafta yer alan baba ve çocuğun elektronik protezlere kavuşması için yardım kuruluşları seferber oldu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından geçen günlerde düzenlenen ‘Bir Fotoğraf, Bin Hikâye’ yarışmasının jürisinde Mehmet Aslan’la birlikteydik. Jüri toplantısı sonrasında Aslan’la son aldığı ödülü ve fotoğrafın hayatına giriş öyküsünü konuştuk;
ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM
Çektiği fotoğraf kareleriyle adeta birer tablo yaratan o usta isim, İlhan Eroğlu’ndan başkası değil. İlhan Eroğlu, bu işin sırrını, “Renk bilgisi ve kompozisyona hakim olunca, geriye yalnızca fotoğraf makinesini öğrenmek kaldı. Makinenin teknik kısmında boğulmayı çok da doğru bulmuyorum. Makinenin çalışma disiplininden çok, o makine ile ürettiğiniz iş benim açımdan daha değerli. Çektiğim fotoğrafları düzenlerken resim bilgimi kullandım ve kendi renk paletimi oluşturdum” cümlesiyle özetliyor.
Skyroad Dergisi’nin geçen hafta düzenlediği fotoğraf yarışmasında birlikte jüri koltuğunda oturduğum İlhan Eroğlu’yla hem fotoğraf tutkusunun nasıl başladığını hem de bu tutkunun onu nasıl bir yolculuğa çıkardığını konuştuk.
Kavas’ın son kitabında biyografisini eserleştirdiği Burhan Agah Özak, PTT Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı pulların 200‘den fazlasının tasarımına imza atmış, yaşadığı dönemde Millî Piyango biletlerinin çizimlerini yapmış, fotoğrafları, resimleri, grafikleri ile iz bırakan bir isim. Sınırlı sayıda basılan bu biyografi, 168 sayfalık bir kitap.
FOTOĞRAF VE ANKARA ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Murat Yılmaz(Kars)
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital olarak Türkiye’nin önemli yayınları arasında yer alan Skyroad Dergisi, “Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği organizasyonun ödülleri yarın Mihrabat Korusu’nda yapılacak törenle sahiplerini buluyor.
Mustafa Varol(Konya)
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 36 yıldır aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2021’in ödülleri, geçen hafta çok şık bir törenle sahiplerini buldu. Sedat Suna da ödül töreni için Ankara’ya gelenler arasındaydı.
Uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, benim de çok yakından tanıdığım ve başarıları ile dünya basın fotoğrafının saygın isimleri arasında yer alan rahmetli Kerim Ökten’i de andık.
Ve Sedat Suna ile hem “Hayatıma altın bir dokunuş yaptı” dediği rahmetli Kerim Ökten’i, hem başarılarla dolu meslek hayatını hem de global bir ajansta çalışmanın avantajlarını konuştuk.
Uğur Yıldırım, aynı fotoğraf serisi ile Anadolu Ajansı’nın ‘İstanbul Photo Awards Yarışması’nda da ikinci oldu.
Suriye’den Karabağ’a, Afganistan’dan Libya’ya sıcak haber noktalarının başarılı foto muhabirlerinden Uğur Yıldırım’ı, tam da bu özel haftada siz okurlarımızla tanıştırmak istiyorum.
Mesleğinin ilk yıllarından beri yakından tanıdığım, Azerbaycan Karabağ’daki savaş gibi birçok sıcak noktada omuz omuza görev yaptığım sevgili dostum Uğur Yıldırım’la hem foto muhabirliğini hem de savaş ve çatışma bölgelerinde deklanşöre basmayı konuştuk. İşte anlattıkları:
Gerek foto muhabirliği yıllarındaki tecrübesi, gerekse bu meslekteki fotoğrafları kadar kişiliğiyle de sevdiğim dostlarımdan biri olan Barış Acarlı’ya “Portre fotoğraflarındaki ustalığının sırrı nedir?” diye sordum. Önemli tüyolar verdi:
* “Önce karşımdakinin bir-iki kare fotoğrafını çekip güvenini kazanırım. İyi göründüğünü hissettiğim fotoğrafların ön izlemelerini yapıp karşımdakinin kendisini nasıl görmek istediğini anlamaya çalışırım.”
TFMD olarak 2014’te gerçekleştirdiğimiz PhotoAntalya Fotoğraf Günleri’ne davet ettiğimiz avukat ve arabulucu Özlem Bora sayesinde birçok meslektaşım “fotoğrafta hak/hukuk” konusunda fikir sahibi olmuştu. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Özlem Bora’yı siz okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum.
Avukatlık yaparken fotoğrafla tanışan Özlem Bora, bu tutkusu sonrası bir yandan da “fotoğrafta telif hakkı” konusunda çalışmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da “fotoğrafta telif hakkı” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri haline geliyor.
“Sonuçta ben de bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçının hakkını, hukukunu korumak benim idealim oldu” diyen Özlem Bora ile hem fotoğrafa olan merakını hem de “fotoğrafta telif hakkı” konusunu konuştuk.
Ergun Ayaz, başarıları ile zaten tüm meslektaşlarımızın yakından tanıdığı biri. Çektiği fotoğraflar ve imzasını attığı haberlerle gazetecilik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan meslektaşım, bu işin en güzel yanlarından birini ise şu cümleyle özetliyor: “Tarihe tanıklık ediyoruz.”
Antalya’da uzun yıllar omuz omuza haber peşinde koştuğum çok sevgili dostum Ergun Ayaz’la hem gazetecilik mesleğine başlamasının tesadüflere dayanan hikâyesini hem de ajans muhabirliğini konuştuk. Bakın neler anlattı:
Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında elinde fotoğraf makinesiyle haber peşinde görev yapıyor. Çektiği fotoğraflar dünyanın önemli yayın kuruluşlarında yer alıyor.
Derya Yetim’le birlikte gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında birçok kez yan yana görev yaptık. Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nde aynı yönetimde beş yıldır birlikteyiz.
Küçük yaştan beridir fotoğrafla iç içe olan, gazetecilik mesleğindeki yolculuğunu, “Zorlu görevlerde kimi zaman hem psikolojinizi hem bedeninizi zorluyorsunuz. Buna karşın en büyük güç kaynağınız ise mesleğe olan sevdanız” sözleriyle özetleyen Derya Yetim, şöyle devam ediyor:
Antalya, bu yangınla Türkiye tarihinin en büyük orman kaybını yaşadı. Yalnızca ormanlarımız değil birçok yerleşim yeri küle döndü. Yangınlar sırasında canlarını hiçe sayıp alevlere atılan 8 insanımızı kaybettik. Demirören Haber Ajansı(DHA), Manavgat’taki bu tarihi yangını tarihi bir sergiyle insanımızın dikkatine sunuyor. 45 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün açık kalacak. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
ALEVLER ESİR ALDI
Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.
MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ
Fotoğraf camiası ne kadar büyük olsa da hepimiz birbirimizi tanırız. Bazen hiç karşılaşmayız ama isimlerimizi ve işlerimizi biliriz. Bazense hiç bir araya gelmediğimiz fotoğrafçılarla yaptığımız işlerin farkındalığıyla uzaktan uzağa arkadaş oluruz. Seymen Bozaslan da benim için öyle. Hiç yüz yüze gelmedik ama yalnızca bu yıl içinde herhalde en az on kez telefonla sohbet ettik.
Seymen Bozaslan’la birkez daha telefon sohbeti yaptım ancak bu kez sizler için onun hikâyesini ve son kitabını konuştuk. Ve işte anlattıkları:
NATİONAL GEOGRAPHİC’TEN ARADILAR
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM
“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.
FIVB TÜRKİYE RESMİ FOTO MUHABİRİ
Afyonkarahisar’da gazetecilik hayatını sürdüren Ömer Mazi, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının çabalarını, açtığı ‘COVID-19 Kahramanları’ sergisindeki 78 fotoğrafla yaşadığı kente aktardı. Ömer Mazi ile mesleğini ve sergisini konuştuk:
GAZETECİLİK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
“Çocukluktan bu yana ilkokul hayatım gazeteci olmaktı. Ama elbette hayat farklı noktalara sürükleyebiliyor insanı. Gençlik yıllarında turizm sektöründe yıldızlı otellerde 5 yıl farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra hayal ettiğim işi yapmak için anlık bir kararla her şeyi geride bıraktım. Ailem Antalya Manavgat’ta yaşıyordu. Manavgat’ta yerel bir televizyon kanalında işe başladım, 1994 yılıydı. Muhabir olarak başlamışken kısa süre sonra orada ana haber sunmaya, programlar hazırlamaya başlamıştım. Böylece mesleğe ilk adımımı attım. 2 yıl sonra Akdeniz’de yayınlanan bölgesel gazete Atılım’ın Manavgat muhabiri oldum.
PROJE HAYATA GEÇMEDİ BEN KALDIM
1996’da Sabah Gazetesi’nde Manavgat muhabiri olarak başlamıştım ki iki ay geçmeden beni Antalya’ya çağırdılar. Ve meslekte Antalya macerası başladı. 13 yıl Sabah Gazetesi’nde görev yaptım. Bu 13 yılın 10 yılında fiilen çalıştım. 2006’da Isparta Belediyesi’nde basın müdürü olarak çalışmaya başladım. O dönemde de üç yıl boyunca yine yazılarım Sabah’ta yayınlanmaya devam etti. Bir yıl Hürriyet Gazetesi’nde röportajlar yaptım, Cumhuriyet Gazetesi’nde haberlerim yayınlandı. 2010’da Afyonkarahisar’dan teklif aldım. Bir bölge gazetesi ve televizyonu kurulacaktı. Bu ekibin başında olacaktım, proje hayata geçmedi ama Afyonkarahisar’da gittiğimde kendi dergim CafeLife’ı çıkarmaya başlamıştım. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da kaldım. Bugün dergi, Afyon’un yanı sıra Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta da yayınlanan aylık yayın haline geldi. Bu başarı yeni dergi projeleri için tercih edilmeme sebep oldu. Farklı kurumlara da dergiler yapıyorum.
Diane Arbus’dan etkilenip sıra dışı bir şekilde fotoğrafa tutkuyla sarılan Dilan Bozyel, “Fotoğrafa adanmış hayatları yaşayanlar kendi özel hayatlarını yaşayamıyor. Ailemizi bile geri planda bırakmak zorunda kaldığımız anlar oluyor. Önceliğimiz her zaman fotoğraf” derken, erkek egemen bir meslekte erkek meslektaşlarından destek ve saygı gördüğünü söyledi.
İşte size hayatı ve fotoğraf üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette Dilan Bozyel’in anlattıkları:
Bu hafta sizleri, daha öncekilerde olduğu gibi 95. Gazi Koşusu’nda da fotoğraf çeken Türkiye Jokey Kulübü(TJK) fotoğrafçılarından Çağatay Kenarlı ile tanıştırmak istiyorum. Yarış atlarını, “Büyüleyici ve asiller” diyerek iki kelimede özetleyen Çağatay Kenarlı, son düzlükteki fotoğraf heyacanını ve at yarışı fotoğraflarındaki zorluğu ise “Hakem bayrağını indirdiği anda bir yarış 1.5–2 dakika sürüyor. Yarıştan gördüğünüz kareleri çektiğimiz süre ise yalnızca 7-8 saniye süren son 400 metre” diye aktarıyor. Atları, yarışları ve elbette bu köşenin olmazsa olmazı fotoğrafı konuştuğumuz Çağatay Kenarlı, bakın neler anlatıyor:
GAZETECİLİKLE BAŞLADI
Fotoğraf sevdası kariyerini şekillendirdi
Sevgili okurlar... Bu haftaki konuğum, Hürriyet Gazetesi’nin en tecrübeli foto muhabirlerinden biri olan Levent Kulu...17 yaşında kamera asistanıydı, ancak fotoğrafa da büyük bir ilgisi vardı. Üniversite tercihini, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü olarak yaptı.
Meslek hayatı boyunca sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde de çok önemli olayları takip etti, deklanşöre bastı.
Rock müzik hayranı ve Beşiktaş sevdalısı Levent Kulu, tutkularını da fotoğraflarına yansıtıyor. Ortaokul yıllarında hayranı olduğu Megadeth müzik grubunun kurucusu Dave Mustaine ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dave Mustaine, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak uzun yıllar Levent Kulu’nun çektiği fotoğrafı kullanmış. Sevgili Levent Kulu, bu durumu ise, “Bu da bana mesleğimin katkısı” diye özetliyor.
İşte, bu meslekte tanımaktan her zaman mutluluk duyduğum dostlarımdan Levent Kulu ile yaptığımız sohbet:
İLK HATTA TEK TERCİHİMDİ
“İstanbul doğumluyum. Liseyi bitirdiğimde sinema ve televizyon eğitimi almak istiyordum, ama ilk yılımda üniversiteyi kazanamadım. Bir yakınımız vasıtasıyla 17 yaşında setlere adım attım, iki yıl sürecek kamera asistanlığı dönemim başladı. Ağırlıklı olarak reklam ve klip sektörüne işler çekiyorduk. Bu süreçte fotoğrafa ilgim arttı. Kararımı vermiştim. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü hedef olarak seçtim. İlk hatta tek tercihimdi. Uzun bir alaylı dönemden sonra 1998 yılında bu okulu kazandım. Okul ve fotoğraf sevdası benim gelecek kariyerimi şekillendirdi. Sabit Kalfagil ve Kamil Fırat gibi çok değerli hocalarım vardı. Okul yıllarında tanıtım ve reklam fotoğrafçılığından para kazanmaya başlamıştım, ama en başından bu yana ilgim belgesel fotoğraflardı. Zaten bitirme projemi de belgesel dalda almıştım. Bir yıl kadar süren bir zaman dilimi içinde İzmir’de Aliağa Gemi Söküm’deydim.
SİYAH-BEYAZ ÇALIŞIYORDUM
İlk başlarda ağırlıklı olarak siyah-beyaz çalışıyordum. Evimde karanlık odam da vardı. Üniversite eğitimim devam ederken 2001 yılında Doğan Burda Rizzoli Dergi grubunda çalışmaya başladım. Burada dia film banyolarımı da kendim yapıyordum. Tabiİ bir üniversiteli olarak böyle bir işimin olması o dönemde film temini konusunda benim için büyük şanstı. Okulda arkadaş çevremde çok müzisyen vardı. Bu dönemde Pentagram, Şebnem Ferah, Kargo, Cem Köksal gibi isimlerle çalıştım. Konser ve albüm kapak çekimleri yaptık. 2004 yılında askere gittim, dönüşümde freelance çalıştığım için belli bir düzenim yoktu. Dergi tarafında çalışmayı düşünürken Sebati Karakurt’un davetiyle Hürriyet Gazetesi’nde foto muhabiri olarak çalışmaya başladım. 80’li yıllarda babamla sinemada izlediğim ‘Ateş Altında’ filmi beni çok etkilemişti. Şimdi gazeteciydim. 2006 yılında Hürriyet’te kadrolu foto muhabiri oldum.
REFLEKSLERİNİZİ GELİŞTİRİYOR
Bir insanın yaptığı işi sevmesi çok önemli. Foto muhabirliği işin niteliği gereği farklı ortamlarda fotoğraflar çekmenize imkân sunuyor, reflekslerinizi geliştiriyor. Mesleğim gereği son 16 yılımda Gazze, Mısır, Ukrayna, Suriye, Irak gibi sıcak bölgelerde çalışma fırsatım da oldu. 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonaları’nı yerinde takip ettim. Üniversite yıllarımda Türk rock gruplarıyla çalışıyordum. Gazetecilik sürecimde bunu uluslararası düzeye taşıdım. Birçok dünya starının fotoğraflarını, konserlerini çektim. Metallica ve Megadeth ile yaptığım konser çekimlerinin kişisel ilgim sebebiyle portfolyomda yeri ayrı. Megadeth, benim ortaokul ve lise yıllarımdan beri en sevdiğim gruplardan birisiydi. Yıllar sonra onları sahnede çekmek çok özeldi. 2010 Sonisphere Festivali’nde çektiğim fotoğrafları grup kendisi de kullandı. Megadeth grubu kurucusu Dave Mustaine, aslında Metallica’nın da kurucu kadro üyesi gitaristlerindendi. Grup, 2010’da benim fotoğraflarımı kullandıktan sonra üç kez daha İstanbul’a geldi. Tekrar tekrar çalışma fırsatım oldu. Dave Mustaine, 5-6 yıl sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak karemi kullandı. Rock müziği çok severim. Bin CD’yi aşan sağlam bir arşivim var. Sahne arkasında veya önünde yerli ve yabancı dinlediğim birçok isim benim fotoğraflarımı kullandı. Bu da bana mesleğimin bana katkısı. Türkiye jeopolitik konumuyla ve Ortadoğu’ya yakınlığıyla foto muhabirleri için çok önemli bir nokta. Bu bence dünyada Türk foto muhabirlerinin etkinliğinde etkili. Dünyanın tanıdığı, çok başarılı meslektaşlarımız var. Son yıllarda uluslararası düzeyde büyük ödüllerin ülkemize gelmesi de çok mutluluk verici ve sürpriz değil. İş kalitesinin bu düzeyde olması hoş bir rekabeti de yanında getiriyor. Şaşırtıcı olan Türk foto muhabirlerinin başarılarının Türkiye’de hak ettiği değeri görmemesi.
LEVENT KULU KİMDİR?
1978 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü bitirdi. Ağırlıklı olarak belgesel fotoğraflar çeken Levent Kulu, bu dönemde Türk Rock Müziği’nden Pentagram, Kargo, Şebnem Ferah, Cem Köksal gibi birçok isim ve grupla performans çekimi ve albüm kapağı çalışmalarına imza attı. Yabancı grup ve müzisyenlerle de ortak birçok projede çalışan, aynı zamanda moda çekimleri de yapan Levent Kulu, 2006 yılından beri Hürriyet Gazetesi’nde foto muhabiri olarak çalışıyor.
* Euro 2008, Euro 2016, 2011 Van Depremi, 2012 Gazze Savaşı, 2012-2013 Mısır Ayaklanmaları, 2014 Ukrayna Olayları, Soma Maden Kazası, Kobani, İdlib gibi kritik bölgelerde görev yaptı.
* ‘Mezunlar 2004’ Mimar Sinan Üniversitesi– Ocak 2005, ‘Mucize Kareler’ Fotoğrafevi–Ağustos 2006, ‘30 Yılın Belgesi’ Dolmabahçe Sanat Galerisi–Aralık 2008 karma sergilerinde fotoğrafları yer aldı.
* 1999’da BJK Kongre Üyesi, 2010’daki Olağan Genel Kurulu’nda ise seçimle BJK Divan Kurulu Üyesi oldu.
* TGC ve TFMD üyesi de olan Levent Kulu, gazeteci Filiz Şeref ile evli ve bir kız çocuk babası.