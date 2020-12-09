Tecrübe kazandı

Bursaspor’da geç alınan olağanüstü kongre kararında tek başkan adayı Erkan Kamat’ın çıkmasının ardından, ilk oturumda gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Kongrenin ardından yapılan “Kaybedilen bir şey yok” açıklamalarına bakmayın. Aksine, düşünüldüğünden büyük zaman kaybı oluyor.

Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Başkanmışçasına zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayabilir” dedi ama Erkan Kamat’ın Hürriyet Bursa’ya verdiği özel röportajda bu durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

DURUM SANILDIĞI GİBİ DEĞİL

Nedenine gelecek olursak;

Transfer süreci başladı. Rakip takımlar kadrolarını güçlendiriyor.

Takımdan 10 as oyuncu ayrıldı. Özlüce’deki çalışmalarda 25 altyapı oyuncuyla antrenmanlar sürüyor.

Takıma haklı olarak transferler isteniyor. Ancak Erkan Kamat’ın verdiği bilgi hiç öyle ‘başkanmışçasına’ çalışma yapamayacağı türden!

