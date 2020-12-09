Tecrübe kazandı

Kongrenin ardından yapılan “Kaybedilen bir şey yok” açıklamalarına bakmayın. Aksine, düşünüldüğünden büyük zaman kaybı oluyor.
Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Başkanmışçasına zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayabilir” dedi ama Erkan Kamat’ın Hürriyet Bursa’ya verdiği özel röportajda bu durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.
DURUM SANILDIĞI GİBİ DEĞİL
Nedenine gelecek olursak;
Transfer süreci başladı. Rakip takımlar kadrolarını güçlendiriyor.
Takımdan 10 as oyuncu ayrıldı. Özlüce’deki çalışmalarda 25 altyapı oyuncuyla antrenmanlar sürüyor.
Takıma haklı olarak transferler isteniyor. Ancak Erkan Kamat’ın verdiği bilgi hiç öyle ‘başkanmışçasına’ çalışma yapamayacağı türden!
Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün, Kerem Can Akyüz takımdan ayrılırken, daha önce takımda kalmak istediğini belirten Abdullahi Shehu da veda etti.
Asıl şoke eden ise 25 yaşındaki başarılı kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın ayrılığı oldu.
Nedeni ise parasını zamanında alamaması...
Her giden oyuncunun yeri dolar ancak Çağlar gibi bir kaleciyi bu nedenle kaybetmek hem üzücü hem de muhtemel bir gelir kapısını kapatıyor.
TİMSAH SAHAYA İNİYOR
2 hafta sonra TFF 1. Lig başlayacak.
Yeşil beyazlı kulüp, yeni yapılanmayla haftaya yeni sezon açılışlarına başlıyor.
Süper Lig’in aksine, 1. Lig’de zirve o kadar karışık ki, 7. sıradaki takımın bile şampiyon olma iddiası bulunuyor.
Önlerinde sadece 6 maç var.
Yeni bir lig, yeni bir sezon; hatta ligin 3. yarısı bile denebilir.
Tüm camia 6’da 6 yaparak ait olduğu yere, Süper Lig’e dönmek için nefesleri tuttu.
Oyuncular, futbolu özlediğini belirterek kenetlendiklerinin, şampiyon olacaklarının mesajını her defasında verdi.
‘3. DEVRE’Yİ ANKARA’DA AÇIYOR
Bursaspor perdeyi Ankara’da açıyor.
Bugün şampiyonluk yarışında en kritik hafta oynanacak.
Lig lideri Hatayspor, 2’nci Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la Hatay’da; 3’üncü Adana Demirspor, 7 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off grubuna yükselen Fatih Karagümrük’le İstanbul’da karşılaşacak.
4’üncü Bursaspor ise sahasında 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor’u ağırlayacak.
Anlaşılan bugün zirve karışacak...
*
Kağıt üzerinde büyük bir fikstür avantajı var Bursaspor’un.
9 haftada evinde 5 maç oynayacak ve 8 maçta ise ligin son 10 sırasındaki ekipler ile karşılaşacak.
İbrahim Üzülmez’in formu düşük Abdou Razack Traore’yi kesmesi doğru bir hamleydi. Üzülmez, Traore’ye “Kendini toparla” mesajı verdi.
Selçuk Şahin kararında ise sağlam bir orta saha isteği vardı.
Maçın başında istekli bir Bursaspor izledik...
Bursaspor golü erken buldu...
Kubilay’la 4. dakikada gole yaklaştı; 6. dakikada ise 1-0 öne geçti.
TAKİPÇİLİK VE GOL
Abdullahi Shehu, rakibinin hatasını ve yavaş hareketini affetmedi. Shehu’nun çabası ve takipçiliği golü getirdi...
7 haftada 11 gol attı yeşil beyazlı ekip. Bu sorunu da kendi içinde çözdü, çünkü Yevhen Seleznov’dan henüz verim alamadı!
14 gündür Ümraniyespor maçına hazırlanıyor Bursaspor ancak 34 yaşındaki forvet bu süreyi antrenmansız geçirdi...
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu “problemi” şöyle açıklıyor:
“Seleznov‘un futbolcu olmasına çok katkı sağlayan bir antrenörü vardı. O vefat etmiş. Ekstradan 1 gün izin verdim. Uçak bulamadı 2 gün oldu. Sonra geldi 3. gün hastaydı. Milli takım arasında hiç antrenman yapamadı. Böyle bir problemimiz var.”
İlk 4 haftada 2 gol 2 asist yapan ancak 3 haftadır gole katkı sunamayan Kubilay Kanatsızkuş’a büyük iş düşüyor.
İstanbul ekibi 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı; 1 kere yenildi. O da şu an 3. sırada bulunan Balıkesir deplasmanında...
3 deplasman maçında sadece Altay’ı yendi, Keçiören’le berabere kaldı.
6 haftada rakipler kolay lokma değildi.
Bursaspor gibi Süper Lig’den düşen Akhisar ve Erzurum, Eskişehir ve Osmanlıspor gibi rakiplerden 4 galibiyet çıkartmak iyi iş.
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarını da yol kazası olarak görmek lazım.
Yeşil beyazlıların bu sezon en çok göze çarpan özelliği gol yollarında etkili olması.
Malum, Süper Lig’in en az gol atan takımı olarak düştü yeşil beyazlılar… Gol atabilseydi zaten, şu an 1. Lig’i konuşuyor olmayacaktık.
6 maçta 60 gol girişiminde bulundu, 10 kez de gol sevinci yaşadı yeşil beyazlılar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var; neredeyse attığı kadar gol yedi…
Herkesin dilinde, “Transfer tahtası ne zaman açılacak sorusu” vardı.
Sürekli, “Bu sene bırakın Süper Lig’e çıkmayı, yine küme düşeriz” sesleri duyuyorduk.
Kendilerine göre haklı sebepleri de vardı: “Gençler bu zor ligi kaldıramaz.”
Başkan Mesut Mestan tüm bu tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.
Bir röportajında, “Biz bu işi sessiz yapmayı tercih ettik. Çektiğimiz sıkıntıları da bir bir açıklayacağız” dedi.
Evet, 17 Haziran’da açıldı transfer dönemi ancak Bursaspor ilk 2 maça sadece genç oyuncularıyla çıktı.
İlk maç, zorlu deplasman; rakip Fatih Karagümrük. Tecrübeli isimlere sahip takıma kaybetti Bursaspor.
Bursaspor ligde kalabilmek için işini öyle zora soktu ki...
Avrupa’ya gitmek isteyen Yeni Malatyaspor’u yenmek zorunda; ama yetmiyor... 1 puan önünde bulunan Göztepe’nin Ankaragücü’ne puan kaybetmesi beklenecek. Gözler Malatya’da, kulaklar İzmir’de olacak.
Zor mu, zor. İmkansız mı, değil.
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor’un bu tükenmişlikte Malatya deplasmanından 3 puan alması hiç de kolay değil. Hele ki 34 maçta sadece 26 gol atıp, kalesinde ise 10 gol fazlasını gören bir sezonda...
GEÇEN HAFTA NEYDİ ÖYLE!
Geçtiğimiz hafta ipten döndü yeşil beyazlılar.
VAR sayesinde 2 gol iptal oldu; daha sonra Okan Kocuk penaltı kurtararak devreye girdi ve ligden düşmekten kurtuldu.
Artık hiçbir şey imkansız değil... Bursaspor bunu inanarak başaracak.
Neler mi oldu? Kısaca anlatayım...
- Tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle iten Bursaspor, Antalya deplasmanından 7 hafta üzerine 3 puan aldı. İşte umutlar böyle yeşerdi.
- Cumartesi günü Göztepe, evinde puan kaybetti.
- Pazar günü ise Erzurumspor, Yeni Malatya’ya yenildi.
Ligde kalma adına pek ümit vermeyen puan durumunda her şey Bursaspor’un istediği gibi oldu.
Bu duruma göre puan durumu şu hale geldi:
Yetiyor mu, hayır!
Geçen hafta kaybettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybını bekleyecek.
Bu ihtimal gerçekleşir mi sorusuna tüm maçlar kazanınca bakacağız...
Maalesef yeşil beyazlılar tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle itti.
Geriye bakmanın bir anlamı yok çünkü bu takıma zarar verir.
Lig bitince yapılan yanlışları, hataları tek tek kaleme alırız. Şimdi tüm camia tek hedefe odaklanmalı; 3’te 3...
Peki bu hedefi sağlamanın amacı ne olmalı derseniz, değişim.
Ancak Bursaspor bu avantajı elinin tersiyle itiyor...
Nasıl mı?
- Yüzde 56’yla Akhisarspor’dan daha fazla topa sahip oldu.
- 20 şut attı ancak kaleyi 2 kez buldu!
- Yüzde 74’lük bir oranla başarılı pas yaptı.
- 36 orta yaptı, 14’ü hedefini buldu.
Bu istatistiklerle karşı gol nerede, yok...
"Nefesler tutuldu" "Nefesler tutuldu" "Kritik süreç başlıyor" "Ateş hattı yanıyor" "Kaderi kendi ellerinde" Son haftalarda alt sıralar için duyduğumuz en çok atılan başlıktı bunlar...Peki yazının başlığını neden attığıma gelirsek... Ligde kalmak isteyen takım yarınki maçı kesinlikle kazanması gerek. Biz de Bursaspor için en kritik haftaya giriyor diyerek başlayalım o zaman; evet kader haftası...Yarın rakip Teleset Mobilya Akhisarspor ve ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Önce bu iki takımla karşılaşacak Bursaspor. Ardından Antalya deplasmanı, sonrasında da Göztepe’yi ağırlayacak. Anlamak açısından puan durumunu da şöyle paylaşalım.
Bursaspor 28 - BB Erzurumspor 28 - Göztepe 27 - TM Akhisarspor 24
KUPA YORGUNU AKHİSAR, MAÇIN İKİNCİ YARISINI KALDIRAMAZ
Bu hafta Akhisar’la başlayalım...
Deplasmanda sadece 2 galibiyeti var. Biri, ligin daha 12. haftasında Antalyaspor’a karşı; diğeri geçtiğimiz haftalarda Göztepe’ye karşı.
24 puanla 18. sırada bulunan Manisa temsilcisi, iki haftadır galibiyet alamayınca ligde kalma ümitleri kalmadı diyebiliriz. Tabii matematiksel olarak düşmediler ancak fikstüre bakınca pek iç açıcı durumları yok.
Kasımpaşa’nın ardından ligin en çok gol yiyen takımı.
Bursaspor son 3 sezondur Avrupa kupaları yerine, sıralamada hep aşağılara bakan bir takım haline geldi. Oysa ki, o meşhur 2009-10 şampiyonluğunun ardından 5. büyük olarak ilk 5’ten düşmeyeceğini herkes düşünüyordu...
Geçmişe unutup, geleceğe odaklanmak gerek...
Bugün rakip 5 haftadır kaybetmeyen, 46 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor.
Yeşil beyazlılar, rakibine karşı en son galibiyetini 686 gün önce 2-1 yenerek kümede kaldığı maçta aldı. Bursa’da ise son galibiyetini bin 136 gün önce 4-2 kazanarak aldı yeşil beyazlılar. Ancak, bu dönemde en büyük avantajı taraftarları.
CAMİAYA ÇAĞRI
Bursaspor’la 7 maçlık anlaşan teknik direktör Mesut Bakkal, salı günü yaptığı basın toplantısında çok önemli mesajlar verdi:
- Tek isteğim destek.
Bunun en büyük nedeni oynanan kötü futbol ve puan durumundaki yer...
Herkesin aklında değişim ne getirir, ligde kalınabilir mi sorusu var...
Geç alınmış bir karar olsa da, Bursaspor’a son 7 haftalık süreçte iyi gelecek.
Yapılan yanlış transferler, istenip de maddi durumdan dolayı alınamayan oyuncular derken Bursaspor bu duruma geldi...
Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, Paul Le Guen, Mustafa Er ve Samet Aybaba derken 4 sezonda 8 hoca değiştirdi yeşil beyazlılar.
Şimdi takımın başında 7 maç Mesut Bakkal olacak.
Beklenti takımın ligde kalması.
Bursaspor, 20 gün önce Galatasaray karşısında aldığı 3-2 mağlubiyetin ardından tekrar lig maçına çıkıyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil beyazlı takım, bugün Alanya deplasmanında Aytemiz Alanyaspor’un konuğu olacak.
Milli arayı çok iyi değerlendiren yeşil beyazlı takım Bursa’ya 3 puanla dönmek isterken, bu süreçte de, Alanya’nın eksiklerine iyi çalıştı.
Bursaspor, Kayserispor’la birlikte ligin en az gol atan takımı. Burada Diafra Sakho’nun sakatlığı önemli rol oynadı!
Senegalli forvet, 26 haftada sadece 14 maçta oynadı. Bu karşılaşmaların ise sadece 11’inde ilk 11’de saha çıktı.
Bu kadar az maç oynamış bir oyuncudan ‘gol kralı’ olması beklenemez.
Tabii ki taraftar da “neredesin, yeter!” diyerek tepki gösterebilir. Dişinden tırnağından artırarak maça gelen, forma alıp takımına destek olan taraftarın, milyon Euro’lar kazanan oyunculara bunu sorma hakkı sonuna kadar var!
28 puanla 15. sırada bulunan yeşil-beyazlılar kalan 9 maçta ligde kalmak için mücadele edecek.
Karşısında 11 maçtır kaybetmeyen ve zirveyi kovalayan formda bir takım var. Puan almak zor gibi görünse de, imkansız değil.
İki takım bu zamana kadar 121 kez karşı karşıya geldi. Bunların 62’sini Galatasaray kazandı, 33 maç berabere bitti. Yeşil-beyazlılar sadece 26 kez galip gelebildi.
Arada uçurum var değil mi?
Şimdi bu istatistiğe ve iki takımın ligdeki durumuna bakınca sarı-kırmızılı ekip favori olarak gözüküyor; ancak...
Bursa’da ligde oynanan 49 maçta 18 kez kazanan yeşil-beyazlılar, 17 kez puanları paylaştı; sadece 14 kez kaybetti.
Yani Timsah Arena’da işler öyle konuşulduğu gibi kolay olmayacak.
Tecrübe kazandı
Bandırmaspor-Bursaspor maçının neden önemli olduğunu bir iki cümleyle açıklayayım.
- 12 haftada 14 puan topladı Bursaspor. Bu puanların çoğunu evinde aldı. Şöyle ki; evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken deplasmanda ise sadece 1 maç kazandı. Son 5 deplasman maçında hiç galibiyet alamadı.
- Son iki haftadır da galip gelemiyor yeşil beyazlı takım. Bu durumda da bir öz güven sorunu oluşuyor. Ancak bir galibiyetle bu durum kesinlikle tersine dönecek diyebiliriz.
- Bandırma cephesinde ise durum farklı. TFF 1. Lig’inin yeni ekibi, son 3 maçtır kaybetmeyerek iyi bir performans sergiliyor. (3 galibiyet, 1 beraberlik)
Bu bilgiler ışığında Bursaspor camiası Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğinin farkındaydı.
BURSASPOR’UN PLANI İŞLEDİ
Maça gelecek olursak;
5 maç kazanamamanın gölgesinde ilk yarı daha kontrollü bir oyun tercih etti Bursaspor.
Daha sakin kalıp, defansı kalabalık tutarak, oyunu geriden başlatıp, hızlı ataklarla gol aradı.
Ancak Bandırmaspor da dersine iyi çalışmış ki, önde baskı kurup Bursaspor’u sıkıştırdı; rakibinin hücumlarını 4 oyuncusuyla orta sahanın önünde kesmeyi başardı.
İlk yarı yeşil beyazlılardan daha fazla şut atmasına rağmen, kaleyi bulan şutu yoktu Bandırma ekibinin.
İlk 40 dakika oyunu daha çok isteyen, daha fazla baskı kuran bir Bandırmaspor vardı ki, 40’ıncı dakikadan itibaren yeşil beyazlılar oyuna ağırlığını koydu.
45+1’de kaptan Özer Hurmacı, klas bir aşırtmayla takımını 1-0 öne geçirdi.
Yazının başında da söylediğim gibi, bir galibiyetle öz güven yerine gelecekti. İkinci yarı başlangıcında bunu gördük.
Soyunma odasına galip girmenin etkisiyle istekli bir Bursaspor vardı sahada.
Sahneye yine Özer çıktı...
Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman’nın takipçiliği Özer’den gelen ortayla ikinci yarının başlarında takımına rahat bir nefes aldırdı.
PENALTI DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Maçın 68. dakikasında TFF. 1 Lig’in tecrübeli hakemlerinden Çağdaş Altay’dan kolay bir düdük beklemezdim.
Emirhan Aydoğan’ın Traore’ye küçük bir temasında kendini yere bırakmasında penaltı çaldı Altay.
Fark da 1’e düştü.
Bu skordan sonra stoperleriyle birlikte Bursaspor ceza alanına girdi bordo beyazlı ekip.
Maçın son 20 dakikası sıkıntılı geçse de, ne istediğini bilen Bursaspor, 5 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi.
Kadrosunda 5 yabancı oyuncu bulunduran, evinde az gol yiyen ve 3 haftadır çıkışta olan Bandırma deplasmanından 3 puanla döndü yeşil beyazlılar.
Tebrikler çocuklar...
Böyle mücadele ettikçe, camia arkanızda olacak.
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