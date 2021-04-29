Virüsten beter

Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!
...........
Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.
(Dindar demedim, dinci dedim.)
***
İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.
***
Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden
Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.
Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).
Van ve Muş
Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.
Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...
Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?
Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.
Gözden kaçmasın
Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.
Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.
İşte öyle birini buldular.
*
Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.
Soykırım’dan öte bakın ne dedi:
- Aman tekrarı olmasın.
Ne demek?
Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.
Nedir? Soykırım.
- Dedi mi demedi mi?
Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?
***
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.
İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.
İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.
Eh, ne yapsın?
O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...
Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.
***
Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.
Hayır...
Allah Allah...
23 Nisan günü, Menderes’in sonu’nu konuşmak.
Bu da mı olacaktı?
......
23 Nisan günü 104 Emekli Amiral’in bildirisini mi konuşacaktık, yazacaktık?
Başımıza gelmeyen bir bu mu kalmıştı?
*
Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.
Bir kerecik de hırsız yakalansa.
Bir kerecik de vatan sahiden
ona buna peşkeş çekilse.
Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.
***
Menderes için dediniz ki:
İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.
Erdoğan mı, Akşener mi?
Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.
- En az oy kime çıkmış?
Kılıçdaroğlu’na.
Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.
Birincisi.
Okuyucular soruyor:
- İlhan Kesici meselesi nedir?
Cevap veriyorum:
Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?
***
İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.
Okuyucular soruyor:
Vallaha hiç korkmuyordu.
Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...
Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.
***
Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?
İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?
Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.
Demode oldu!
Ne demek bu?
İki Cumhurbaşkanı adayı daha demek.
Mevcut adayları da sayarsanız, şimdiden 10-15 aday eder.
Ciddiyetsizlik böyle başlar.
***
Gördüğünüz her parti başkanına lider derseniz olacağı buydu.
Böyle yapa yapa genel başkanlık makamını belki yüceltmek istediniz ama liderlik kavramını zedelediniz.
***
Ama daha mühimi...
Yunanistan’ın arkasındaki
AB kumaşının kalitesiyle, bir kere daha teşerrüf ettik.
- Hangi müzakere?
- Hangi diyalog?
- Hangi diplomasi?
Avrupalıymış...
Bizim köyde böyle insanlara selam bile verilmez.
Erken olsa bile diyebiliriz.
Oy sayımı, burada para etmez.
Sayısal değil, siyasal ağırlık rol oynuyor.
Her sözüne şüpheyle bakılan değil, ne söyleyeceği merak edilen siyasetçi tipi artık öne fırlıyor.
*
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını sordular.
Akşener ne dedi:
Bence sakıncası yok / Henüz vakit erken
“Ortak karar alınırsa, adaylıktan kaçamayacağını” söylemişti CHP Lideri.
Bunu söyleyeli kaç gün oldu,
3 - 5 - 7... Bilmem kaç gün?
Demek ki aday olacabileceğine dair bir ışık belirmiştir.
Çok güzel.
***
Ne beklerdiniz?
Millet İttifakı partileri, derhal CHP Genel Merkezi’ne başvurarak,
Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir.
En azından yavaşlatabilir.
Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır.
Tam da zamanında...
Tam da baharla birlikte.
Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken...
***
30 gün çok mühim bir süre.
Dünyada kirlenmedik tek yer orası kalmıştı, orayı da becerecekler.
Ve gözden kaçanlar
Mutad görevlerinin başına döndüler yine ABD ve Rusya.
İnsanları, kurumları, devletleri birbirlerine düşürüp kırdırırlar ama ABD-Rusya Çatışması’na hiç girmezler. Mış gibi yapıp dururlar.
***
Bunlara süper devlet diyorlar ama süperlikleri sadece sana bana karşı işliyor. Birbirlerine süperlik tasladıklarını hiç görmedik.
Bildiğiniz bir yerde var mı
Amerikan-Rus çatışması?
- Başkanlığa ister aday ol, ister olma... İster çatı ol, ister kapı-pencere.
Ne halin varsa gör ama beni kandırma. Aday olmayacağın halde mış gibi yapma. Gücüme gidiyor.
- Çünkü ben aptal değilim.
***
Bunu belki de yüzbinlerce insan adına söylüyorum.
Tekrarlayayım:
- Aptal değilim.
Değilim.
T.C. Cumhurbaşkanı için:
- Diktatör demiş.
Adama niye kızayım?
Dönüp bana dese ki:
- Sizin muhalefet lideriniz söylüyor onun bir diktatör olduğunu... Git ona kız.
***
Haklı.
İtalyan Başbakanı’nı sorgulayacak halimiz yok. Bilgisi, zekası, dağarcığı, kapasitesi ne kadarcıksa o işte...
Nasıl hesap ettiler bilmem ama isterse 20 milyon kişi dökülsün yollara...
İsterse şehir boşalsın.
Bu şehirde bizim derdimiz kalabalıklar değil.
Kuralsızlıklar.
*
Bize hayatı zindan eden odur.
- Disiplinsiz şehir.
Nüfusu 20 milyon da olsa, 10 milyona da düşse fark etmez. Biz, birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeyi,
Virüsten beter
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs.
Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.
***
Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..
Onlara dayanamıyorum.
***
Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.
- Yahu kısıtlama size ne yazar?
Siz yine bildiğiniz gibi yaşayın.
- Kapanmayın, soyunun.
Soyunundan kastım...
Devlete millete, bilime, yasaya, yasağa, nezakete, insana, vicdana ve izana yine meydan okuyun, genelgeyi falan çiğneyin, başımıza bir korona dalgası daha getirin.
Sloganınız hazırdır:
- Yaşasın özgürlük.
- Kahrolsun yasaklar.
***
Size söylemiş miydim?
En üzüldüğüm insan,
Sağlık Bakanı....
Yazık...
Virüsten çok, asıl bu mikropla mücadele ediyor.
Öyle bir mikrop ki bu, koronadan daha tehlikeli... Çünkü ırsi...
Çünkü aynı sorumsuzluk, nesilden nesile...
Ve tabii her dalda.
Allah bizi asıl ondan korusun.