Tuhaf şeyler

Ne yapıyorlar?
- Antrenörlük.
Savaşçı yetiştiriyorlar.
Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.
Nedir bu?
- Katliam.
Soykırımın yavrusu.
***
Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...
Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.
Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.
Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.
***
Diğer taraftan...
Siyasete bakınız:
HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.
- Bravo Ermenistan’a.
Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da
“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.
Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:
- Ateşkes.
Bu ne demektir:
- Olduğunuz yerde kalın.
Oh, ne güzel.
Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
- Ne zaman kapalıydı ki?
Anlattık ama pek kavrayamadı.
“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”
Haydaa...
*
Birisi lafa karıştı.
- Maraş’ın plajları çok güzeldir.
Arkadaş yine irkildi:
Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.
Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.
Aynı sömürü
Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.
Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.
Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.
*
Bu ne demektir, bilir misiniz?
Tipik YPG yöntemi bu.
Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..
Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...
Suriye’den transfer.
Büyük ihtimal.
*
Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:
- Ateşkes.
- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.
Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor
“Acele cepheye dönmem lazım.”
Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.
Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.
Evet ama eksik
Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...
Ermenistan’a
- Haydut Devletler Dönemi.
- Korsan Devletler.
- Taşeron Devletler.
Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.
Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.
Gizleyerek falan değil.
Bilâkis, övünerek.
......
Vefat sayısını da gizliyorlarmış.
Daha ne olmalı ki?
Günde 1500 vaka yerine
5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?
İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...
Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.
Ölçüye dikkat
Evden çalışmak.
Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.
En ufak bir endişeleri olmasın.
***
Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.
***
Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim
Azeri - Ermeni çatışmasına.
Biz
Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.
Bu bir.
***
İkincisi...
Biri saldırgan, öbürü mağdur.
Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.
Nasıl olur?
İşgal eden
Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.
***
Utanmadan soruyorlar:
- Türkler silah mı veriyor?
- Türkler asker mi yolluyor?
Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?
Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?
Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?
Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...
Bu bir tebliğdir:
Siyasetle uğraşmayacaklar.
Anlaşıldı mı?
Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.
*
İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.
*
Tuhaf şeyler
Ermenistan, nereden ve nasıl bulduysa tanklarının ve ağır silahlarının önemli bölümünü bırakıp kaçtı.
Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.
Peki değdi mi?
Ne içindi bütün bunlar?
Şimdi nereye varmış oldu?
***
Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?
***
Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir silahlı örgüt gibi davranıyor.
Fakat daha vahimi, Amerika, Rusya ve Fransa, ona hâlâ devlet muamelesi yapıyor.
Gerisi laf.
***
Şunu da unutmayın.
Ermenistan’ın bu tutumu, Dünya Ermenileri’ne de büyük kötülüktür.
***
İnanamıyorum.
Bimen Şen, Artaki Candan gibi ince ruhlu muhteşem bestekarlar yetiştirmiş bir ırk,Paşinyan gibi çapsız ve ruhsuz yönetimlerin elinde kan ve barut kokusuna muhatap edilir mi?
Bu bir.
***
İkincisi... Asya’daki Türk Cumhuriyetleri neden susuyor? Arap ülkelerinden bir farkları olmalıydı.
Yeri göğü inletmeleri lazımdı.
“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyebilmek, o kadar kolay değil.
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