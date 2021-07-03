Siz neredeydiniz?

Ama doğru söyleyin.
Farkı fark etmek
Güzel bir yazıydı.
Baykal’ın demokrasi terbiyesini yansıtıyordu... Ayrıca da delikanlı tarafını hatırlatıyordu bize.
- Delikanlı Baykal.
Evet öyleydi... Öyledir.
2002’de siyasi yasaklı Erdoğan’ın önünü kapayan yasa maddesi, Baykal’ın onayıyla ortadan kalkmış, Erdoğan ancak öyle Başbakan olabilmişti.
***
Yurtdışına kaçan savcı ve hakimler, orada mütevazı bir adliye oluşturabilirler.
***
Kaçan subaylar orada küçük bir askeri üs kurabilirler. Tank, top, tüfek, uçak, helikopter, ne lazımsa çalıp çırpabilirler.
***
En sağlam olanlar, bizim meslektaşlardır... Kaçanlar, yurtdışında en az iki gazete, iki tv kanalı pekâlâ kurabilirler... Kadroları kuvvetlidir. iyi de müşteri bulurlar.
***
İş insanlarını da unutmayalım.
Hangi ülkeye gitsen, mutlaka birkaç tane kaçak
FETÖ’yü temizliyorsun, temizliyorsun, bir türlü sıfırlayamıyorsun?
Buna siyasal üstünlük demek de yanlış.
Askeriye, Mülkiye, Adliye gibi kurumlardaki yaygın kadrolarına bakarak Bürokratik ağ demek, daha doğru olacak.
15 Temmuz’dan beri bitmedi mi?
Bitmedi. Devletin yüksek gayretine ve başarısına rağmen bu bir gerçek:
***
50 yıldır bütün hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Sırf hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Kötü bir Türkçe olsa gerek.
Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim...
Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir?
Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz?
***
Hatırlarsanız, 28 şubatçılar da benzer bir ifade kullanmışlardı.
Demişlerdi ki:
- 28 şubat, bin yıl sürecek.
E bonjur.
Vallaha Türkler hariç hepsinin çorbada tuzu vardı diyebiliriz.
- Ama darbenin belgesi mi olur?
***
Ben size anlatayım:
- Meclis’i İngilizler bombaladı.
- Tankın üzerinden halka ateş edenler İtalyan’dı.
- Marmaris’teki oteli basan suikastçılar, Fransız’dı.
Sahi, nerelerde o?
Az mı uğraştırdı bizi?
Meclis Kürsüsü’nde yemin etmeye giderken, az mı yalvardık ona?
- Yapma bacım, etme bacım, ne olursun yazılı metne sadık kal.
Çünkü Türk Milleti mi diyecekti, yoksa Türkiye Milleti mi?
Nelerle uğraﬂtık.
***
Biz bu halimizle bir sorun çözecektik ama neyin sorunuydu bu?
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
- Erken seçim isteriz.
Hay hay, biz de isteriz.
Çok severiz seçim atmosferini.
Hele seçim gecelerine bayılırız.
Özlemişiz de.
Lakin.... Ciddi misiniz?
Daha doğrusu, hazır mısınız?
***
Biz bunu yapmadık.
“Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik.
***
Sahiden büyük.
Bu sözü ilk Davutoğlu’ndan duyduğumda, pek hoşuma gitmişti.
Kalbimiz sahiden büyük.
“Bütçemizden büyük.”
Öyle olmasaydı, hiçbir aile kendini aşmaz, fakire fukaraya el uzatmazdı.
O bitince de, terörle birlikte yaşamak, gayet olağan hale geliyor.
Ne olacaksa olsun duygusu var ya? Terör dehşetini sıfıra indirmek üzeredir. Diyarbakır Anneleri’nin, Şırnak, Van Anneleri’nin giriştikleri evlat nöbeti her türlü şiddete meydan okumaktadır.
- Terörün asıl mağlubiyeti budur.
***
HDP, yüksek mahkemede incelenirken “Kürt Siyasal Hareketi” artık yeni bir pozisyon almak zorunda.
Ne gibi diyeceksiniz.
- Barışçı bir dil.
- Bir dizi barışçı eylem.
Siyasetle hiç ilgisi olmayan vatandaşlar bile şu soruyu pekâlâ sorabilirler:
- Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda ne işi var?
Öyle ya...
Saadet, Erbakan’dan yadigâr olduğuna göre, 28 Şubat Tayfası’yla ne işi var?
***
Kaldı ki Demokrat Parti için de aynı soruyu sorabilirler:
- Orada ne işi var?
Öyle ya.
AK Parti için SP de o kadar önemli.
*
Yaz mı geldi?
Ege’de Akdeniz’de durum nedir bilmem ama İstanbul’da felaket bir Haziran yaşamaktayız... Tatsız bir yağmur... Ve soğuk geceler.
Mayıs zaten sobalı ve kaloriferli geçti.
Nisan desen tamamen
çakma bir Nisan’dı.
Siz hâlâ
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
Hım... Demek ki ‘pardon’ demeyi yeni öğreniyorduk... Demek ki ‘pardon’ kelimesi pek modaydı.
Gerçi günahsız eşeklere hakaret vardı ama işin o tarafına kimse bakmazdı. Ayağınıza basıp sonra da pardon diyenlere yeni bir tepki biçimiydi herhalde:
- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.
*
Şimdi de bir özür dileme ve özür bekleme salgını yaşıyoruz.
Allah aşkına... Özür dilemekten kim ölmüş ki?
Dile... Sabahtan akşama kadar özür dile.
Bizim Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’nın elini öpmek için bir hamlede bulunmuş... Muş... Fotoğrafın dondurulmuş anlık görüntüsü böyle.
Yani, hile...
Öf... Büyük gazetecilik.
Batının siyasetçileri nasıl utanmazsa, gazetecileri de utanmaz.
NATO Zirvesi’nden bula bula verdikleri flaş haber bu... Kariyerleriyle gayet orantılı.
***
Zirvenin ciddi tarafına gelince...
Girip çıktığı her yerde insanlar tempoyla bağırıyor:
- Başbakan Ke-mal...
Yahu Başbakan değil Cumhurbaşkanı Kemal.
Hayır...
- Israrla Başbakan Kemal.
***
Demek ki Parlamenter Sistem’in Kemali o...
Gerçi o sistemde girdiği her seçimi kaybetmiştir, başkanlığı dürbünün tersiyle bile görmemiştir ama demek ki seçmen şimdi nâdim olmuştur. Onu başbakan yapmaya nihayet karar vermiﬂtir.
Bu da geldi, - yine - geçiyor işte.
Yapılacak açıklamalardan- yine - öğreneceğiniz o şaşmaz bilgiyi, ben şimdiden size özetleyeyim:
- Faydalı bir görüşme olmuştur. İki ülkenin dost ve müttefikliği tekrar teyit edilmiştir.
İﬂte o kadar.
***
Bu zirve, Joe Biden için iyi bir spor...
Hem de hoşça vakit.
Ne olacak ki?
Konuşacak ne kaldı?
Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın.
Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık.
***
Eğer diyecekse ki:
- YPG, PYD, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Ege, Yunanistan, Azerbaycan, zart zurt... Vallaha “Öğren de gel” diye avazım çıktığı kadar bağırasım gelir.
***
Siz neredeydiniz?
Seçim yapıldı, bitti.
Yeni hükümet kuruldu.
Oho, icraat başladı bile.
............
Görünüş bu.
***
Anladınız, değil mi?
Seçim, seçimde kazanılmaz, seçimden önce kazanılır tezinin genel provasını izlemekteyiz.
Muhalefet bunu oynuyor.
***
Hayali bir hükümet.
Hayali uygulamalar, hayali yaptırımlar...
Meydan okumalar, gözdağı vermeler, bazen tehdit, yalan ve iftira dahil her yola başvurmalar... Hepsi hayali...
Tabii bekâra karı boşamalar da var.
Oyunun kuralı böyle.
İnanıp inanmamak sana kalmış.
***
Fakat, iyi oynamak şart.
Bu oyunu çok iyi oynayabilirseniz, rakibinizi seçimden önce, sahiden yenebilirsiniz. Rakibinizin seçmenini moralman yıkabilirsiniz. Sandığa gitmezler bile... Havlu atarlar.
Artık etrafı bulutlar kaplamış, ortalık kararmış, hayat kâbusa dönmüş, sanki dünyanın sonu gelmiştir.
***
Sahiden yaman bir oyundur. Futbolda, özellikle de derbilerde sık sık görürüz. Kaybedeceğine inandırılmış taraftar,
maça gelmek bile istemez.
Çünkü öbür taraf rolünü iyi oynamış, maçı, maçtan önce kazanmıştır.
Fakaat...
İyi oynayamaz da yüzüne gözüne bulaştırırsan, hezimete uğrar, rezil olur gidersin.
Yani, usta oyuncular lazım.
Ne yapalım?
Bu da liyakat ister.
Yetmez
Hayvanlar artık mal değil birer can sayılacak.
Eyvah...