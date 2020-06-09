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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sisteme dair

9 Haziran 2020

Bütün partiler (AK Parti hariç) Parlamenter Sistem’e dönmek istiyor.

Eh, o da bir sistemdir.

Sistemin kötüsü olmaz.

Adı üstünde, sistem bu.

Kurallar manzumesi.

*

Hangisi daha iyidir?

Şimdi ona girecek değilim. Uzun sürer. Fakat ille de Parlamenter Sistem diye ısrar ediyorlarsa, hele bir de güçlendirilmiş olarak

dönmek istiyorlarsa, mutlaka birçok sebebi vardır.

Nitekim sebepleri tek tek sayıyorlar.

Lakin asıl bir sebep var ki, onu söylemiyorlar.

Bari ben söyleyeyim.

*

Şimdiki Hükümet Sistemi’nde koalisyon ihtimali yok.

Tek başına iktidar var.

Yüzde 50+1’i bulan, düdüğü çalar. Çok zor.

Halbuki Parlamenter Sistem’e dönülse, yamalı bohça gibi de olsa, koalisyonlara katılmak daima mümkün. Yüzde 2’yle 3’le bile bazen söz sahibi olabilirsin. Hiç seçime girmeden koalisyona katılan parti bile gördük... (28 Şubat’ta).

Oh ne âlâ.

*

Yani, Parlamenter Sistem’de (hele bir de baraj inmişse) her partinin hükümet ortağı olma şansı var.

Bugün ise sıfır ihtimal.

Zira koalisyon yok.

......

Kaldı ki bugün tek adam’dan ziyade Erdoğan’ın tek adam oluşuna karşılar. Bunu bir demokrasi aşkıyla kamufle ediyorlar.

Gidin sorun Muharrem İnce’ye..

Eğer seçimi kazansaydı tek adamlığı reddedip Parlamenter Sistem’e dönelim diyecek miydi?

Sorun... O yalan söylemez.

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