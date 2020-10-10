Şakayla karışık

Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.
Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.
Aynı sömürü
Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.
Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.
Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.
*
Bu ne demektir, bilir misiniz?
Tipik YPG yöntemi bu.
Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..
Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...
Suriye’den transfer.
Büyük ihtimal.
*
Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:
- Ateşkes.
- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.
Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor
“Acele cepheye dönmem lazım.”
Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.
Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.
Evet ama eksik
Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...
Ermenistan’a
- Haydut Devletler Dönemi.
- Korsan Devletler.
- Taşeron Devletler.
Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.
Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.
Gizleyerek falan değil.
Bilâkis, övünerek.
......
Vefat sayısını da gizliyorlarmış.
Daha ne olmalı ki?
Günde 1500 vaka yerine
5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?
İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...
Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.
Ölçüye dikkat
Evden çalışmak.
Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.
En ufak bir endişeleri olmasın.
***
Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.
***
Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim
Azeri - Ermeni çatışmasına.
Biz
Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.
Bu bir.
***
İkincisi...
Biri saldırgan, öbürü mağdur.
Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.
Nasıl olur?
İşgal eden
Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.
***
Utanmadan soruyorlar:
- Türkler silah mı veriyor?
- Türkler asker mi yolluyor?
Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?
Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?
Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?
Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...
Bu bir tebliğdir:
Siyasetle uğraşmayacaklar.
Anlaşıldı mı?
Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.
*
İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.
*
Bunu Trump söylüyor.
Rakibi Joe Biden’a söylüyor.
Bence yanlış yapıyor.
Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka
Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.
***
Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:
- Seçim sonrası,
İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.
***
Eğer olmuyorsa...
Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.
***
Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.
Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.
Doğu Perinçek
Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.
- Ne alâka?
Muhatabımız değil ki...
Aramızda bir ihtilaf yok ki:
Neyi tartışacağız?
Ne masası bu?
***
Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.
Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.
.............
Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.
İstikşafi... Fena mı?
Birbirlerini keşfetsinler işte.
Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.
***
Bunu geçelim.
Şimdi 60’ın altına inmiyor.
Sebebi malûm:
Adına rehavet diyorlar.
Ne kadar masum bir kelime, değil mi?
Rehavet... Oysa cebinizdeki virüsle kalabalığa daldıysanız bu suçtur.
Cinayet... Ölüme sebebiyete kadar yolu var.
***
Her cinayet bıçakla ya da tabancayla işlenmiyor ki.
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.
......
Macron ne demişti sahi:
- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.
Tamam işte.
Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...
Hatta 2 müttefik...
Öyle ya...
Aynı Yunanistan, 1981 yılında sayemizde NATO’ya tekrar döndü.
Kıbrıs Rum Kesimi, yine sayemizde Avrupalı kabul edildi.
Ne de yakıştı.
...........
Velhasıl, Yunan Dünyası, bugünkü konumunu, külliyen Türkiye’ye borçlu.
Yunanistan’da artık uçsuz bucaksız bir demokrasi ve
Yunan Basını’nda uçsuz bucaksız bir özgürlük var. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek bile serbest.
Akdeniz
Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.
Bazıları da:
- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.
Bu ne samimiyet yahu?
***
Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.
Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:
Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.
Şakayla karışık
Maraş açıldı deyince, arkadaş bir irkildi:
- Ne zaman kapalıydı ki?
Anlattık ama pek kavrayamadı.
“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”
Haydaa...
*
Birisi lafa karıştı.
- Maraş’ın plajları çok güzeldir.
Arkadaş yine irkildi:
- Maraş’ta deniz var mıydı ki diye sordu.
Herkes birbirine baktı.
Arkadaş devamla:
- Maraş Dondurması meşhurdur değil mi, sütü bile başkadır. Ne olsa Sütçü İmam’ın memleketi.
Der demez bir kahkaha koptu.
Sonra bir sessizlik.
Herkes önüne baktı.
*
Fakat aramızdan biri, çok muzip çıktı.
Dedi ki:
- Efendim, bilirsiniz, Maraş, zulme karşı büyük mücadele vermişti.
Arkadaş birden bire dikildi:
- Bilmez miyim dedi bu sebeple ona Kahraman Maraş ismi verilmiştir.
Bir kahkaha daha koptu.
Bereket arkadaşa ayıp olmasın diye, içimizdeki babacan bir abimiz, hepimize döndü:
- Dağılın ulan dedi gidin kendinize başka bir eğlence bulun.
Dağıldık.
Ne güzel demiş
Virüsten korkmadık, dolu’dan korktuğumuz kadar.
Kendimizi, çocuklarımızı, eşimizi, dostumuzu sevmedik, otomobilimizi sevdiğimiz kadar.
Mustafa Kartoğlu
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