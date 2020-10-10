Şakayla karışık

Biz onu hep nasıl gördük?

Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.

Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.

Aynı sömürü

Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.

Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.

Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.

*

Bu ne demektir, bilir misiniz?