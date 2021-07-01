Çocukluğumuzda şöyle bir tekerleme duyardık:

- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.

Hım... Demek ki ‘pardon’ demeyi yeni öğreniyorduk... Demek ki ‘pardon’ kelimesi pek modaydı.

Gerçi günahsız eşeklere hakaret vardı ama işin o tarafına kimse bakmazdı. Ayağınıza basıp sonra da pardon diyenlere yeni bir tepki biçimiydi herhalde:

- Pardon çıkalı eşekler çoğaldı.

*

Şimdi de bir özür dileme ve özür bekleme salgını yaşıyoruz.

Allah aşkına... Özür dilemekten kim ölmüş ki?

Dile... Sabahtan akşama kadar özür dile.