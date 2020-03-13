Bizim çocukluğumuzda tifo salgını vardı, tifüs salgını vardı, çiçek hastalığı gibi daha bir sürü tehdit ve tehlike vardı.
Sıtma bile epey can yakardı.
***
Bugün yeni hastalıklar türemiştir ama tıp dünyası bunları büyük ölçüde göğüslüyor. Türk Toplumu, Sağlık Ordusu’yla birlikte çok şükür teyakkuz halindedir. Batıyı bile şaşırtacak derecede Korona’ya karşı yüksek bir direniş göstermektedir.
Ama nereye kadar?
Bilemeyiz.
***
İşe siyaset karışmasa olmaz.
Bir salgın da bu.
Nitekim Abdüllatif Şener müthiş bir görüş attı ortaya.
Diyor ki:
- Korona 6 ay daha sürerse, hiçbir ülkede, hiçbir iktidar ayakta kalamaz.
Buyrun bakalım.
Dervişin fikri ne ise zikri odur: “Türkiye dahil” demek istiyor.
Yani ağzından bal akıyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz.
***
Gerçi Merkel de Almanya için
- üstelik - daha sivri bir kehanette bulunmuştur ama bizdeki hurafeler farklıdır. Bizimkiler, dünyayı kasıp kavuran bir virüsü bile, sonunda Erdoğan düşmanlığı ile birleştirip “Bütün bunlar hep Erdoğan yüzünden” derlerse hiç şaşmayın.
Şener’i tenzih ederim. O, böyle şeyler söyleyecek bir insan değildir. Nefretine karışmam ama mantık dokusu kuvvetli bir aydındır.
Ne var ki bunu söyleyecek olanlar çoktur.
***
Acaba “Pek yakında iktidara geliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu,
bu görüşe güvenip de mi konuştu?
Yok artık... Daha neler.
Virüs’e bel bağlayarak iktidar müjdesi vermek, virüsü FETÖ üretti demek kadar saçmadır. Kılıçdaroğlu herhalde başka bir şey kastettiydi. Ama neydi? Bir türlü bulamıyorum.
Olmaz ilaç
Bizim çocukluğumuzda tifo salgını vardı, tifüs salgını vardı, çiçek hastalığı gibi daha bir sürü tehdit ve tehlike vardı.
Sıtma bile epey can yakardı.
***
Bugün yeni hastalıklar türemiştir ama tıp dünyası bunları büyük ölçüde göğüslüyor. Türk Toplumu, Sağlık Ordusu’yla birlikte çok şükür teyakkuz halindedir. Batıyı bile şaşırtacak derecede Korona’ya karşı yüksek bir direniş göstermektedir.
Ama nereye kadar?
Bilemeyiz.
***
İşe siyaset karışmasa olmaz.
Bir salgın da bu.
Nitekim Abdüllatif Şener müthiş bir görüş attı ortaya.
Diyor ki:
- Korona 6 ay daha sürerse, hiçbir ülkede, hiçbir iktidar ayakta kalamaz.
Buyrun bakalım.
Dervişin fikri ne ise zikri odur: “Türkiye dahil” demek istiyor.
Yani ağzından bal akıyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz.
***
Gerçi Merkel de Almanya için
- üstelik - daha sivri bir kehanette bulunmuştur ama bizdeki hurafeler farklıdır. Bizimkiler, dünyayı kasıp kavuran bir virüsü bile, sonunda Erdoğan düşmanlığı ile birleştirip “Bütün bunlar hep Erdoğan yüzünden” derlerse hiç şaşmayın.
Şener’i tenzih ederim. O, böyle şeyler söyleyecek bir insan değildir. Nefretine karışmam ama mantık dokusu kuvvetli bir aydındır.
Ne var ki bunu söyleyecek olanlar çoktur.
***
Acaba “Pek yakında iktidara geliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu,
bu görüşe güvenip de mi konuştu?
Yok artık... Daha neler.
Virüs’e bel bağlayarak iktidar müjdesi vermek, virüsü FETÖ üretti demek kadar saçmadır. Kılıçdaroğlu herhalde başka bir şey kastettiydi. Ama neydi? Bir türlü bulamıyorum.