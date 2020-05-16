Her koronalı hasta ille ölecek değil ya...
Nitekim büyük çoğunluğu iyileşiyor.
Öyleyse can kaybına bakmak lâzım. Kaç kişi?
Tek ölçü bu değilse bile, ülkelerin başarıları veya başarısızlıkları hakkında bir fikir veriyor.
Daha büyük ölçü var mı?
*
Buna dayanarak...Yüksek kayıp veren ülkelerin isimlerini size ikinci defa hatırlatayım:
Amerika. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İran, Çin, Brezilya, Kanada, Meksika...
İçlerinde Türkiye yok.
Hem de açık ara.
Karnemiz iyi.
Gerçi 1 kişinin bile can kaybı mühimdir ama Amerika gibi
“en önde” gitseydik halimiz nice olurdu?
Tedbir ve tevekkül korudu bizi.
Sağlık Ordusu ve İrfan Ordusu korudu.
Kuralları çiğneyen sorumsuzlara rağmen.
*
Maske meselesini eksik anlatıyoruz.
Maske mühimdir. Evet ama tek başına ne ifade eder?
Kurallar paketini tümüyle uygulamak lazım.
Maskenin yanı sıra fiziki mesafe, hijyen ve evde kalmak gibi unsurlar da var.
Yani maskeyi takınca her şey tamam değil.
*
Zaten sadece maskeye odaklanıp kalırsak, maske bir aksesuar halinde modaya bile dönüşür,
şık ve pahalı maskeler marka halinde işi sulandırır.
Moda budalası kibarımgıllas tipler sokağa dökülür, vesselam.
Not 1:
Haberler veya reklamlar...
Piyasaların P’si geçse, ekranlarda hemen hışır hışır para sayan bir el görürsünüz.
Ne kadar çirkin bir görüntü.
Ve ne kadar ilkel.
Sakıncaları da caba.
Not 2:
Futbol başlasın mı, başlamasın mı?
Herkes fikrini söylüyor.
Ama acaba futbolcular ne diyor?
Oynamak isteyip istemediklerini bilmiyoruz.
Neticeye bak
Her koronalı hasta ille ölecek değil ya...
Nitekim büyük çoğunluğu iyileşiyor.
Öyleyse can kaybına bakmak lâzım. Kaç kişi?
Tek ölçü bu değilse bile, ülkelerin başarıları veya başarısızlıkları hakkında bir fikir veriyor.
Daha büyük ölçü var mı?
*
Buna dayanarak...Yüksek kayıp veren ülkelerin isimlerini size ikinci defa hatırlatayım:
Amerika. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İran, Çin, Brezilya, Kanada, Meksika...
İçlerinde Türkiye yok.
Hem de açık ara.
Karnemiz iyi.
Gerçi 1 kişinin bile can kaybı mühimdir ama Amerika gibi
“en önde” gitseydik halimiz nice olurdu?
Tedbir ve tevekkül korudu bizi.
Sağlık Ordusu ve İrfan Ordusu korudu.
Kuralları çiğneyen sorumsuzlara rağmen.
*
Maske meselesini eksik anlatıyoruz.
Maske mühimdir. Evet ama tek başına ne ifade eder?
Kurallar paketini tümüyle uygulamak lazım.
Maskenin yanı sıra fiziki mesafe, hijyen ve evde kalmak gibi unsurlar da var.
Yani maskeyi takınca her şey tamam değil.
*
Zaten sadece maskeye odaklanıp kalırsak, maske bir aksesuar halinde modaya bile dönüşür,
şık ve pahalı maskeler marka halinde işi sulandırır.
Moda budalası kibarımgıllas tipler sokağa dökülür, vesselam.
Not 1:
Haberler veya reklamlar...
Piyasaların P’si geçse, ekranlarda hemen hışır hışır para sayan bir el görürsünüz.
Ne kadar çirkin bir görüntü.
Ve ne kadar ilkel.
Sakıncaları da caba.
Not 2:
Futbol başlasın mı, başlamasın mı?
Herkes fikrini söylüyor.
Ama acaba futbolcular ne diyor?
Oynamak isteyip istemediklerini bilmiyoruz.