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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Nasıl bir nefret...
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Nasıl bir nefret...

26 Nisan 2021

İçlerinde ne varsa kustular.

Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.

Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.

İşte öyle birini buldular.

*

Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.

Soykırım’dan öte bakın ne dedi:

- Aman tekrarı olmasın.

Ne demek?

Burayı dikkatli okuyun.

Niçin böyle konuşmuş.

Niçin soykırım demiş?

- Suçlamak için değil, tekrarlanmaması için.

Kim tekrarlayacak? Biz.

Neyi tekrarlayacak?

Soykırımı...

*

Adam ne zarif hakaret ediyor.

Sırf soykırım ithamıyla kalmıyor, bir de dönüp diyor ki:

- Bir daha yapmayın.

Yakasına yapışıp soracağımız asıl hesap budur.

Onun gözünde ve onun dilinde, biz hem eski bir katiliz hem de potansiyel bir katiliz.

*

Bu bay, soykırım kadar büyük bir insanlık suçu işlediğinin farkında mı?

Üstelik soykırım, havada bir laf. Ama soykırım’ın tekrarı, korkunç bir yakıştırma ve hayali soykırımı gerçekmiş gibi gösteren bir tamlama.

*

Asıl felaket bu.

Asıl rezalet de bu.

Vallaha yolu yordamı nedir bilmem ama her Türk’ün

Joe Biden’a dava açması lazım.

Zira:

Bu kadar şiddetli bir nefret duygusunun, hukukta mutlaka bir içtihata bağlanması gerekiyor.

X

Hangi hakla?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Nisan 2021
Şu 24 Nisan’larda, soykırım masalı için “racon kesme hakkı”nı ABD’ye kim vermiş?

Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.

Nedir? Soykırım.

- Dedi mi demedi mi?

Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?

***

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.

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‘Talip ve öneri...’

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Nisan 2021
Kendi anlatıyor.

İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.

İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.

Eh, ne yapsın?

O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...

Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.

***

Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.

Hayır...

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Bir kerecik de...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Nisan 2021
Şu 128 milyar dolar lafından, kusmak geldi, yeter.

Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.

Bir kerecik de hırsız yakalansa.

Bir kerecik de vatan sahiden

ona buna peşkeş çekilse.

Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.

***

Menderes için dediniz ki:

İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.

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Oy meselesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Nisan 2021
- Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu?

- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.

Erdoğan mı, Akşener mi?

Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.

- En az oy kime çıkmış?

Kılıçdaroğlu’na.

Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.

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Tuhaf şeyler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Nisan 2021
Önce iki soruya cevap.

Birincisi.

Okuyucular soruyor:

- İlhan Kesici meselesi nedir?

Cevap veriyorum:

Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?

***

İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.

Okuyucular soruyor:

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Bu bir marka

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Nisan 2021
Kahraman Yunan, nasıl da döküyordu benzini göçmenlerin üzerine....

Vallaha hiç korkmuyordu.

Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...

Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.

***

Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?

İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?

Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.

Demode oldu!

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Fark burada

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Nisan 2021
İki parti daha kuruluyormuş...

Ne demek bu?

İki Cumhurbaşkanı adayı daha demek.

Mevcut adayları da sayarsanız, şimdiden 10-15 aday eder.

Ciddiyetsizlik böyle başlar.

***

Gördüğünüz her parti başkanına lider derseniz olacağı buydu.

Böyle yapa yapa genel başkanlık makamını belki yüceltmek istediniz ama liderlik kavramını zedelediniz.

***

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Avrupalıymış

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Nisan 2021
Yunanistan sayesinde diplomasinin bile ne paçoz hale getirilebileceğini gördük.

Ama daha mühimi...

Yunanistan’ın arkasındaki

AB kumaşının kalitesiyle, bir kere daha teşerrüf ettik.

- Hangi müzakere?

- Hangi diyalog?

- Hangi diplomasi?

Avrupalıymış...

Bizim köyde böyle insanlara selam bile verilmez.

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Yeni bir rota

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Nisan 2021
Meral Akşener’e ‘Millet İttifakı’nın yeni patronu’ diyebilir miyiz?

Erken olsa bile diyebiliriz.

Oy sayımı, burada para etmez.

Sayısal değil, siyasal ağırlık rol oynuyor.

Her sözüne şüpheyle bakılan değil, ne söyleyeceği merak edilen siyasetçi tipi artık öne fırlıyor.

*

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını sordular.

Akşener ne dedi:

Bence sakıncası yok / Henüz vakit erken

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Hani nerede aday?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Nisan 2021
Dikkatinizi çekerim.

“Ortak karar alınırsa, adaylıktan kaçamayacağını” söylemişti CHP Lideri.

Bunu söyleyeli kaç gün oldu,

3 - 5 - 7... Bilmem kaç gün?

Demek ki aday olacabileceğine dair bir ışık belirmiştir.

Çok güzel.

***

Ne beklerdiniz?

Millet İttifakı partileri, derhal CHP Genel Merkezi’ne başvurarak, 

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30 gün yeter ama dolu dolu

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Nisan 2021
Ramazan, imdada yetişti.

Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir.

En azından yavaşlatabilir.

Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır.

Tam da zamanında...

Tam da baharla birlikte.

Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken...

***

30 gün çok mühim bir süre.

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Geç bile

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Nisan 2021
ABD savaş gemileri Karadeniz’e geliyor.

Dünyada kirlenmedik tek yer orası kalmıştı, orayı da becerecekler.

Ve gözden kaçanlar

Mutad görevlerinin başına döndüler yine ABD ve Rusya.

İnsanları, kurumları, devletleri birbirlerine düşürüp kırdırırlar ama ABD-Rusya Çatışması’na hiç girmezler. Mış gibi yapıp dururlar.

***

Bunlara süper devlet diyorlar ama süperlikleri sadece sana bana karşı işliyor. Birbirlerine süperlik tasladıklarını hiç görmedik.

Bildiğiniz bir yerde var mı

Amerikan-Rus çatışması?

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Mış gibi yapma

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Nisan 2021
Hep derim ya:

- Başkanlığa ister aday ol, ister olma... İster çatı ol, ister kapı-pencere.

Ne halin varsa gör ama beni kandırma. Aday olmayacağın halde mış gibi yapma. Gücüme gidiyor.

- Çünkü ben aptal değilim.

***

Bunu belki de yüzbinlerce insan adına söylüyorum.

Tekrarlayayım:

- Aptal değilim.

Değilim.

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Nisan 2021
Bay Mario ne demiş?

T.C. Cumhurbaşkanı için:

- Diktatör demiş.

Adama niye kızayım?

Dönüp bana dese ki:

- Sizin muhalefet lideriniz söylüyor onun bir diktatör olduğunu... Git ona kız.

***

Haklı.

İtalyan Başbakanı’nı sorgulayacak halimiz yok. Bilgisi, zekası, dağarcığı, kapasitesi ne kadarcıksa o işte...

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Arıza dipte

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Nisan 2021
Şimdiden hesap etmişler. Bayramda İstanbul’dan 6 milyon kişi otoyollara dökülecekmiş.

Nasıl hesap ettiler bilmem ama isterse 20 milyon kişi dökülsün yollara...

İsterse şehir boşalsın.

Bu şehirde bizim derdimiz kalabalıklar değil.

Kuralsızlıklar.

*

Bize hayatı zindan eden odur.

- Disiplinsiz şehir.

Nüfusu 20 milyon da olsa, 10 milyona da düşse fark etmez. Biz, birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeyi,

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Olmazsa olmaz mı?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Nisan 2021
Ters köşe, boş kale, rakipsiz aday, dikensiz gül bahçesi...

Siyasetin her türlüsüne eyvallah...

Ama yalan söylemeyin. Yalvarırım.

*

Bir bildiri üzerinde bu kadar çeşitli felsefe yapılır mı?

- İnce siyaset...

“Seçimi kazanacağına inansaydı, darbeye niye kalkışsın?”

Kimden bahsediyor bu arkadaş? Hiç belli değil. Ama güzel konuşuyor, sesinin tonu da iyi. Epey dinleyeni var.

- Yahu bırak, yalancının biri.

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Akılda kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Nisan 2021
Adına bildiri mi diyorlar, muhtıra mı, her ne ise, fakat farkında mısınız, o metni yazanlardan daha çok taraftar yani yandaş buldular...

Hem de daha heyecanlısını.

Buradan anlaşılıyor ki,

imza bir şey ifade etmiyor.

Yol açıkken

Bugün, hemen bugün...

Parlamenter Sistem’e dönsek.

Ve pazar günü de hemen seçim yapsak, hemen.

Ne olur? Hiç.

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Püf noktası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Nisan 2021
Haklarında yasal işlem yapılacağını bile bile, 104 kişi aynı kağıda imza atar mı? Mesleğinde yükselmiş, tecrübe sahibi insanlar, bunu bilmez mi? Öyleyse nedir bu cesaret ve cüret?

Bunu bir türlü aklım almıyor.

***

Aklımın almadığı başka

şeyler de var:

- Montrö ile Kanal İstanbul arasında bağlantı kurmak,

Gezi Parkı’ndaki Topçu Kışlası’yla 3’üncü köprüyü birleştirmeye benzer.

***

Niye gece yarısı?

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