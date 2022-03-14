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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Naklen... 

14 Mart 2022

Bugün, sokakta konuşulanlardan bir demet sunacağım. 

Yani, farz edin ki bugün izinliyim... Buyurun, ben sadece aracı olacağım. 

“- Bravo Belediye’ye... Bu sefer kar fırtınasında arabalar hiç yolda kalmadı.” 

“- E kimse sokağa çıkmadı ki.” 

“- Bana ne, çıksaydı.” 

“- 112 çınar ağacı çürümeye terk edilmiş... Yahu biz Gezi Parkı’nda 12 ağaç için memleketi yakmaya kalkmamış mıydık?” 

“- Sana kaç kere söyleyeceğim?...  

Gezi Parkı’nda mesele ağaç değildi ki, hâlâ anlamadın mı?” 

“- Peki, Topçu Kışlası ne oldu?” 

“- Efendim her şey kirli ya... Siyasetten ticarete kadar, can güvenliğinden mal güvenliğine   kadar, her şey kirli ya...  

Meğer tarihimiz de kirliymiş, duydun mu? 

“- Duymaz mıyım? Bu ülkede kirli olmayıp temiz kalan, sadece Kılıçdaroğlu’dur.” 

“- İstiklal Marşımız 101 yaşında...  

Lakin 101 yılda bu güzelim marşı doğru dürüst söylemeyi öğrenemedik... Halbuki müzik kulağımız iyidir. Tarkan’ın şarkılarını 101 dakikada öğrenen biz değil miyiz?” 

“- ABD medyasının cahil ajanslarından biri, İstanbul’u Yunanistan topraklarında gösteren bir harita yayınlamış. Gördün mü?” 

“- Hayır öyle değil, Yunanistan’ı İstanbul topraklarında göstermiştir o.” 

“Tansu Çiller, sahiden dönecek mi, bilmiyorum. 

Ama tepki gösterenlere bakarak şunu düşünüyorum: 

Siyasete Ali Babacan bile dönebilir ama Çiller dönemez öyle mi? 

Çünkü Çiller 28 Şubat kurbanıdır. Babacan ise 28 Şubat İttifakı’nın yeni bir üyesi... 

Yani halk diliyle söylersek: 

Zurna’nın son deliği.” (Ay ne ayıp). 

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