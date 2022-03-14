Bugün, sokakta konuşulanlardan bir demet sunacağım.
Yani, farz edin ki bugün izinliyim... Buyurun, ben sadece aracı olacağım.
*
“- Bravo Belediye’ye... Bu sefer kar fırtınasında arabalar hiç yolda kalmadı.”
“- E kimse sokağa çıkmadı ki.”
“- Bana ne, çıksaydı.”
*
“- 112 çınar ağacı çürümeye terk edilmiş... Yahu biz Gezi Parkı’nda 12 ağaç için memleketi yakmaya kalkmamış mıydık?”
“- Sana kaç kere söyleyeceğim?...
Gezi Parkı’nda mesele ağaç değildi ki, hâlâ anlamadın mı?”
“- Peki, Topçu Kışlası ne oldu?”
*
“- Efendim her şey kirli ya... Siyasetten ticarete kadar, can güvenliğinden mal güvenliğine kadar, her şey kirli ya...
Meğer tarihimiz de kirliymiş, duydun mu?
“- Duymaz mıyım? Bu ülkede kirli olmayıp temiz kalan, sadece Kılıçdaroğlu’dur.”
*
“- İstiklal Marşımız 101 yaşında...
Lakin 101 yılda bu güzelim marşı doğru dürüst söylemeyi öğrenemedik... Halbuki müzik kulağımız iyidir. Tarkan’ın şarkılarını 101 dakikada öğrenen biz değil miyiz?”
*
“- ABD medyasının cahil ajanslarından biri, İstanbul’u Yunanistan topraklarında gösteren bir harita yayınlamış. Gördün mü?”
“- Hayır öyle değil, Yunanistan’ı İstanbul topraklarında göstermiştir o.”
*
“Tansu Çiller, sahiden dönecek mi, bilmiyorum.
Ama tepki gösterenlere bakarak şunu düşünüyorum:
Siyasete Ali Babacan bile dönebilir ama Çiller dönemez öyle mi?
Çünkü Çiller 28 Şubat kurbanıdır. Babacan ise 28 Şubat İttifakı’nın yeni bir üyesi...
Yani halk diliyle söylersek:
Zurna’nın son deliği.” (Ay ne ayıp).
Naklen...
Bugün, sokakta konuşulanlardan bir demet sunacağım.
Yani, farz edin ki bugün izinliyim... Buyurun, ben sadece aracı olacağım.
*
“- Bravo Belediye’ye... Bu sefer kar fırtınasında arabalar hiç yolda kalmadı.”
“- E kimse sokağa çıkmadı ki.”
“- Bana ne, çıksaydı.”
*
“- 112 çınar ağacı çürümeye terk edilmiş... Yahu biz Gezi Parkı’nda 12 ağaç için memleketi yakmaya kalkmamış mıydık?”
“- Sana kaç kere söyleyeceğim?...
Gezi Parkı’nda mesele ağaç değildi ki, hâlâ anlamadın mı?”
“- Peki, Topçu Kışlası ne oldu?”
*
“- Efendim her şey kirli ya... Siyasetten ticarete kadar, can güvenliğinden mal güvenliğine kadar, her şey kirli ya...
Meğer tarihimiz de kirliymiş, duydun mu?
“- Duymaz mıyım? Bu ülkede kirli olmayıp temiz kalan, sadece Kılıçdaroğlu’dur.”
*
“- İstiklal Marşımız 101 yaşında...
Lakin 101 yılda bu güzelim marşı doğru dürüst söylemeyi öğrenemedik... Halbuki müzik kulağımız iyidir. Tarkan’ın şarkılarını 101 dakikada öğrenen biz değil miyiz?”
*
“- ABD medyasının cahil ajanslarından biri, İstanbul’u Yunanistan topraklarında gösteren bir harita yayınlamış. Gördün mü?”
“- Hayır öyle değil, Yunanistan’ı İstanbul topraklarında göstermiştir o.”
*
“Tansu Çiller, sahiden dönecek mi, bilmiyorum.
Ama tepki gösterenlere bakarak şunu düşünüyorum:
Siyasete Ali Babacan bile dönebilir ama Çiller dönemez öyle mi?
Çünkü Çiller 28 Şubat kurbanıdır. Babacan ise 28 Şubat İttifakı’nın yeni bir üyesi...
Yani halk diliyle söylersek:
Zurna’nın son deliği.” (Ay ne ayıp).