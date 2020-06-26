1960’ta, 27 Mayıs’a doğru Vatan Cephesi’nin doğuşu.
70’li yıllarda Milliyetçi Cephe oluşumu.
80’li yıllarda Hanedan’a direniş.
90’lı yıllarda irtica evhamına karşı, 28 Şubat lobisi.
Ve şimdi de ittifak’ların getirdiği husumet... Ya da husumetin getirdiği ittifaklar... Neler neler.
Görüyorsunuz ki kutuplaşma hep var.
Hiç bitmiyor.
***
Fakat buna rağmen Türkiye bir yandan da gelişiyor.
Nasıl oluyor bu?
Acaba kin nefret ve husumet, bizim vitaminimiz mi?
Eğer öyleyse istikbal daha da parlak demektir. Bizi kimse tutamaz.
Tılsımı bozmayalım.
Atışa devam.
***
Şimdi, avukatlarla ilgili düzenlemeye bakıyorum... Çoklu Baro için “kutuplaşma getirir” diyorlar.
Bütün mesele bu mu?
Buysa kolay.
Bize kutup ne yazar?
Geçiniz.
Başka itirazınız varsa onu söyleyiniz.
Lahmacun
65 yaş üstü için, seyahat etmek bazı kurallara bağlandı.
Lâkin, kim uğraşacak?
Çoğu internet kullanmıyor...
Büyük bölümü e-devlet’le
hiç tanışmıyor.
Vallaha bir yere gitmeyip evde otursalar, bence daha iyi.
Bakanlık belki de bunu
demek istiyor.
Fena mı?
Bari paraları cepte kalır.
Zaten bir lahmacun yemek için Bodrum’a gidilir mi yahu?
Oturun oturduğunuz yerde... Bizim mahallede lahmacun 5 lira.
Kutup da neymiş?
1960’ta, 27 Mayıs’a doğru Vatan Cephesi’nin doğuşu.
70’li yıllarda Milliyetçi Cephe oluşumu.
80’li yıllarda Hanedan’a direniş.
90’lı yıllarda irtica evhamına karşı, 28 Şubat lobisi.
Ve şimdi de ittifak’ların getirdiği husumet... Ya da husumetin getirdiği ittifaklar... Neler neler.
Görüyorsunuz ki kutuplaşma hep var.
Hiç bitmiyor.
***
Fakat buna rağmen Türkiye bir yandan da gelişiyor.
Nasıl oluyor bu?
Acaba kin nefret ve husumet, bizim vitaminimiz mi?
Eğer öyleyse istikbal daha da parlak demektir. Bizi kimse tutamaz.
Tılsımı bozmayalım.
Atışa devam.
***
Şimdi, avukatlarla ilgili düzenlemeye bakıyorum... Çoklu Baro için “kutuplaşma getirir” diyorlar.
Bütün mesele bu mu?
Buysa kolay.
Bize kutup ne yazar?
Geçiniz.
Başka itirazınız varsa onu söyleyiniz.
Lahmacun
65 yaş üstü için, seyahat etmek bazı kurallara bağlandı.
Lâkin, kim uğraşacak?
Çoğu internet kullanmıyor...
Büyük bölümü e-devlet’le
hiç tanışmıyor.
Vallaha bir yere gitmeyip evde otursalar, bence daha iyi.
Bakanlık belki de bunu
demek istiyor.
Fena mı?
Bari paraları cepte kalır.
Zaten bir lahmacun yemek için Bodrum’a gidilir mi yahu?
Oturun oturduğunuz yerde... Bizim mahallede lahmacun 5 lira.