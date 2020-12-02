Korona notları

Yeni kısıtlamalar gelince, bir kısım gençliğin keyfi kaçtı.

Hiç kaçmasın.

Kapanın evde bir odaya, girin sosyal medyaya, bol bol sosyalleşin... Sizin için ne değişti ki? Bilakis, ufkunuz daha da açılacak.

Buldum

Millet İttifakı Abdullah Gül’e takılıp kalacağına, Bülent Arınç’ı aday göstersin.

O da olmazsa...

- Cindoruk’u aday göstersin.

O da olmazsa Ali Babacan var. Üstelik yüzü merhum

Menderes’i andırıyor.